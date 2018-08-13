​Не кооператив, а кооперация

Умирзак Шукеев озвучил одну из главных задач новой программы развития агропромышленного комплекса – создание и настройка эффективной кооперации крупных откормплощадок и фермерских хозяйств. А все потому, что в рамках программы развития АПК главный акцент Минсельхоз делает на развитие отгонного животноводства с увеличением экспорта говядины и баранины. В этом секторе, считают в МСХ, возможность увеличения экспортной выручки значительно выше той планки, которую можно достичь в растениеводстве.

Вице-премьер расписал новую схему работы, которая предполагает создание множества семейных мясных ферм, имеющих от 50 до 100 голов маточного КРС. Государство таким хозяйствам предоставит кредит на закуп скота и поддержит деньгами строительство колодцев и скважин. Крупные репродукторы на основе лизинга обеспечат ­крестьян быками.

– Огромная роль принадлежит акимам районов и сельских округов, – сказал Умирзак Шукеев. – Мы не хотим давать эти деньги первому попавшемуся. Это кредитные деньги, а не подарок. Задача акимов – найти таких людей, которые хотят и смогут заниматься мясным животноводством. Я ставлю задачу для каждого акима райо­на – создать один откормочник в районе на 3–5 тысяч голов. Найдите предпринимателя, а мы поможем финансово. Также в каждом сельском округе для начала нужно будет создать по одной семейной ферме. Прокрутите этот механизм. Вы также должны найти пастбища для фермерских хозяйств. По нашим расчетам, для этого необходимо около 500 гектаров на 50 голов скота. Инструмент изъятия земель при необходимости также нужно активно использовать.

Эта часть программы развития АПК стала одной из главных тем рабочей поездки Умирзака Шукеева в область. Пока самой правильной называют схему работы ТОО «Терра», которое уже несколько лет присутствует в Карабалыкском районе в виде крупной откорм­площадки. Работают по схеме, практически в точности повторяющей ту, что озвучил Умирзак Шукеев. Здесь уже не первый год закупают скот у местных фермеров, доводят его до товарного веса и продают. Со своей стороны откормплощадка предоставляет крестьянам в аренду быков. Задача на перс­пективу – увеличить масштабы кооперации, а значит, обороты и доходы всех ее участников.

Внимательнее предложил министр сельского хозяйства изу­чить этот вопрос инициаторам создания аналогичного «якоря» в Аркалыке, где сегодня идет строительство мясоперерабатывающего завода. Проект создания крупной откормплощадки презентовало ТОО «Торгай Ет». Закупать скот будут не только в Костанайском регионе, но и близлежащих районах Карагандинской и Акмолинской областей. Однако по проекту еще не до конца решен вопрос финансирования строительства площадки и создания заготовительных ферм в близлежащих районах. Деньги ищут в том числе и в Аграрной кредитной корпорации.

Одной из проблем называют заготовку кормов. Местные аграрии говорят о коротком периоде нахождения скота на пастбищах – всего 4 месяца, а в Минсельхозе отвечают, что нужно увеличить спрос на корма, тогда и владельцы пашен пойдут на то, чтобы вместо пшеницы сеять кормовые, косить дважды в год.

В регионе в общей сложности планируют создать 9 новых молочно-товарных ферм, построить мясоперерабатывающий комбинат и птицефабрику мясного направления в Аркалыке. Вокруг этих предприятий создадут на первых порах 60 семейных ферм, а также несколько заготовительных предприятий в южных райо­нах области. В целом же только в Карасуском районе в перспективе появятся 250 фермерских хозяйств, помимо уже имеющихся 40, которые смогут обеспечить бычками действующую откорм­площадку.

Одним из пунктов в программе поездки стала индустриальная зона, где сегодня реализуют проект строительства завода по выпуску тракторов МТЗ. Генеральный директор ТОО «Композит-групп» Андрей Гамаюнов рассказал, что с линий будут сходить 5 основных моделей. Власти уже предоставили компании 3 га земли. В следующем году здесь хотят наладить собственное производство кабин и обвесов (глушитель, лестница и пр.), также заменить «родные» аккумуляторы на кызылординские, а масло – на шымкентское. Это позволит довести уровень локализации сразу до 35%. Завод сможет выпускать до 3 тыс. тракторов в год. Стоимость одной машины составит около 7,2 млн тенге.

– Порядка 25% стоимости трактора в таком случае субсидирует государство, еще 5% – местные власти, – отметил Умирзак Шукеев. – Если заключите инвес­тиционный контракт с Минис­терством сельского хозяйства, то освобождаетесь от уплаты НДС 12% и еще 5% таможенной пошлины. Всего 52% стоимости сельхозтехники для крестьян будет субсидировано. Я считаю, что это более чем привлекательные условия. Нам в будущем надо будет около 100 тысяч таких тракторов – по одному каждой семейной ферме.

Варианты удешевления техники – лишь один из новых инструментов, который позволит крестьянам получить доступ к длинным и дешевым деньгам. Дефицит финансов был назван одним из самых острых в АПК. Умирзак Шукеев подчеркнул, что изменение инструментария в субсидировании должно решить эту проблему. Члены команды вице-премьера отметили, что с 2020 года будут отменены все субсидии на голову (килограмм) в животноводстве, а уже в 2019-м – все погектарное в растениеводстве. Их заменят эффективные инвестсубсидии, лизинг, льготные кредиты. При этом автоматизировать все субсидии планируют до конца текущего года.

В числе объектов, которые посетил Умирзак Шукеев, также оказались молочная ферма ТОО «Олжа Садчиковское», где реализуется пилотный проект по цифровизации, и продвинутая в плане автоматизации птицефабрика яичного направления ТОО «Жас Канат-2006». Делегация побывала и в ТОО «Опытное хозяйство «Заречное», которое занимается производством и реализацией семян элитных сортов. Здесь четко прозвучала идея о том, что аграрная наука должна заниматься в первую очередь трансфертом новых технологий и их адаптацией к отечественным условиям. Сегодня эти нап­равления сельского хозяйства в Минсельхозе называют важными, стоящими в первом эшелоне вопросов по развитию АПК, которые необходимо срочно решать. Сами презентованные проекты и озвученные идеи вице-премьер оценил довольно высоко.

Как отметил Умирзак Шукеев, успех государственной и региональной программы развития АПК зависит от активности агробизнеса. Государство со своей стороны обещает серьезную поддержку фермерам. Основой для этого станет долгосрочная программа развития АПК, работу которой рассчитали на 10 лет вперед. В то же время он отметил, что вопросы, заданные костанайцами в рамках рабочей поездки, будут проанализированы. По решению некоторых из них, таким как стоимость и обеспечение ГСМ уборочной кампании, уже идет работа.