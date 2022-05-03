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Не «косметический ремонт»
Лязат Нуркатова, доктор социологических наук, профессор, руководитель Группы стратегического анализа КИОР

Президент Касым-Жомарт Токаев кардинально меняет всю политическую систему страны,
и это не «косметический ремонт».

Мы окончательно переходим от суперпрезидентской респуб­лики к президентской с сильным Парламентом.

Приведу только два примера. Законодательно оформляется прекращение членства Президента в партии на период его полномочий. Родственникам Главы государства будет запрещено занимать высокие посты, а выборы в нижнюю палату Парламен­та предлагается проводить по смешанной, так называемой пропорционально-мажоритарной модели вместо действующей пропорциональной.

Инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева требуют изменения более чем 30 из 98 статей Конституции и принятия 20 новых законов. Это окажет существенное влияние практически на все сферы нашей жизни.

Казахстан переживает удивительный момент. Началась тотальная либерализация политической системы и жизни страны. Создается совершенно иная модель взаимодействия между государством и обществом, которая будет закреплена в новой редакции Основного закона. И совершенно прав Президент, инициировав проведение республиканского референдума.

Перезагрузка государственной системы и общественного договора – залог дальнейшего развития государства, повышения благополучия граждан.

В выступлении на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана, посвященной теме «Единство народа – основа обновленного Казахстана», Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что для построения Нового Казахстана требуется полностью переформатировать систему индивидуальных и общественных ценностей. Этот процесс уже идет.

Тенденция к переходу от общественных ценностей к индивидуальным распространяется по всему миру. Мы видим изменения и в нашем обществе: снижение моральных требований граждан к самим себе, с одной стороны, и повышение перцепции со стороны общества в целом. Поэтому при определении новой ценностной матрицы актуальны замеры уровня и особенностей нравственного состояния общества.

Исследования Казахстанского института общественного развития новых поведенческих норм, разработка Индекса нравственного состояния общества через количественные показатели и другие новые проекты создадут мультипликативный эффект определения качественных изменений, влияющих на позитивную динамику в общественном развитии.

На мой взгляд, нам, социологам, надо регулярно проводить замеры негативных тенденций нравственного состояния общест­ва. Упадок моральных норм приводит к росту патерналистских настроений и социального иждивенчества, а это один из барьеров на пути обновления и модернизации.

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