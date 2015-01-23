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Не лень
Валентина ФИРОНОВА
– Для плетения, – объяснила мастерица, – подходят абсолютно любые газеты, но лучше свежие. У них бумага не пересушена и более эластичная.
Как рассказала Анна Эдуардовна, подойдут также глянцевые страницы журналов и даже бумага для принтера. Терпение, немного опыта – и получатся удивительные вещи. Газеты, скрученные в трубочки, могут превратиться в газетницы, подносы, декоративные блюда, кашпо, шкатулки.
Анна Эдуардовна давно уже на пенсии, но скука и безделье ей неведомы. Она увлекалась вязанием, вышивкой, лоскутным шитьем, куклами, лозоплетением. Газеты она пустила в дело, когда сильно заболела и убедилась, что на лозу уже не хватит сил. Женщина поняла, что с бумагой можно работать почти так же, как с ивой, и начала искать единомышленников, которые поделились с ней опытом.
– Большая часть бесплатных газет и лис­товок, которые попадают в наши почтовые ящики, обычно сразу выкидывается, – делится своими наблюдениями Анна, – такая же участь у большинства прочитанных журналов. Однако мало кто знает, что из тонких газетных листов можно сделать настоящую корзину, настенные часы и даже абажур. Работы получаются не только красивыми и полезными, но и долговечными. Так что от газет польза двойная!
Кстати, как выяснилось, Анна Эдуардовна не равнодушна и к оберткам конфет.
– Фантиками, – улыбается она, рассказывая, – после новогодних праздников заполнен любой дом, в котором есть дети, но это отнюдь не мусор.
Лет двадцать назад маленькой дочке моей собеседницы подарили корзиночку с конфетами. Это было в то время, когда магазины не отличались изобилием, а потому и ценилась каждая вещь. Когда покупали конфеты, фантики от них не выбрасывали, а собирали, чтобы потом сделать корзиночки.
Именно тогда Анна впервые познакомилась с необычной техникой, а позже, когда стала классным руководителем, начала вместе с детьми собирать обертки от конфет. Корзинки они делали без клея и ножниц, и такой техникой позже овладели не только ее ученики, но и родственники.
– Моя сестра, – рассказывает Анна Эдуардовна, – на свой юбилей сделала 50 оригинальных корзиночек и пригласила 50 гостей. Сувенир достался каждому.
Не отстает в оригинальности от мамы и ее дочь, которая умеет превращать в необычные предметы сломанные часы, пластиковые крючки, монеты, пуговицы, скрепки, ключи и даже косточки от фруктов. Марина ими украшает панно, создает праздничные бутылки, мастерит декоративные елочки и номерки для квартир.
Как и многие рукодельницы, Марина начала заниматься творчеством, когда родила ребенка и решила развивать у малыша мелкую моторику. Сначала они с сыном лепили и делали аппликации, а спустя несколько лет арсенал мастерицы пополнился вязанием и умением создавать искусственные деревца.
Считается, что с наступлением Нового года нужно начинать новую жизнь. А для начала следует избавиться от старых и ненужных вещей. Моя собеседница с этим не согласна. Стоит лишь проявить немного фантазии, и то, что мы считаем хламом, может превратиться в элемент декора или в новую оригинальную и полезную вещь. Фантики от конфет, пластиковые бутылки, ненужные газеты и даже автомобильные покрышки, если «включить» творчество, могут удивить не только хозяев, но и окружающих, обнаружив неожиданные свойства.

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