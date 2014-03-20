– Мы постоянно проводим различные мероприятия для повышения качества наших услуг путем обмена опытом, – говорит директор ЦОНа, депутат Кокшетауского городского маслихата, возглавляющий фракцию партии «Нур Отан» Шокан Абдильманов. – Активно развиваем услуги, оказываемые через портал «электронного правительства». В прошлом году их было более миллиона, а в 2012 году наши клиенты получили 347,5 тысячи документов, таким образом, достигнуто увеличение показателя в три раза. У нас созданы уголки «электронного правительства» в ГУ «Налоговое управление по г. Кокшетау» и в отделе дорожной полиции Кокшетау.
Также действуют 29 пунктов общественного доступа. За прошлый год ими было оказано более 484 тыс. услуг, а за 2012 год – только 75,1 тыс. Для популяризации портала «электронного правительства» и повышения компьютерной грамотности населения созданы мобильные группы, оснащенные ноутбуками, USB-модемами, картридерами. Они совершили 83 выезда, оказали более 3,3 тыс. консультаций. В августе прошлого года в ЦОНе начал функционировать Connection Point. В уголке самообслуживания оборудованы 35 рабочих мест, которые подключены к Интернету через Wi-Fi. За Connection Point закреплены ответственные сотрудники ЦОНа, которые оказывают посетителям консультативную и практическую помощь. Здесь оказано более 69 тыс. госуслуг.
– В своей работе мы взяли на вооружение правило: «Не люди в ЦОН, а ЦОН к людям!», – говорит Шокан Умуржанович. – В распоряжении наших мобильных ЦОНов – пять машин Ssang Yong. При этом установленный KPI (ключевой показатель эффективности) по мобильным ЦОНам выполнен на 126 процентов. Что же касается работы наших подразделений, то по итогам прошлого года лучших показателей добился Енбекшильдерский районный отдел, возглавляемый Саматом Акишевым. Также с гордостью могу сказать, что по итогам внутриведомственного республиканского конкурса четыре наших сотрудника были признаны победителями в номинациях «Профессионал года», «Руководитель среднего звена», «Опора и авторитет» и «Перспектива ЦОН». Это инспектор первого отдела Кокшетауского ЦОНа Асем Кадырбаева и руководитель операционного зала Аманжол Кусаинов, инспектор Сандыктауского райотдела Андрей Алексеев и инспектор отдела № 1 Меруерт Байсалбаева.
Первого июля 2013 года ЦОН заключил меморандум о сотрудничестве с ГУ «Управление координации занятости и социальных программ» по Акмолинской области и ОО «Центр реабилитации инвалидов «Шанс». По этому соглашению сотрудники ЦОНа оказывают госуслуги на дому инвалидам первой и второй групп. И получают благодарственные отзывы, к примеру, от жителей Буландынского района Анатолия Литвинчука и Кульжиян Бокановой, степногорцев Аллы Волковой и Анны Ильчук, Сары Мотиной и Балты Орманшина из Енбекшильдерского района и других клиентов. Помощь на дому оказывается разная: от выдачи адресных справок с места жительства и справок по пенсионным отчислениям до оформления документов для обеспечения их сурдо-тифлотехническими средствами. В регионе проживают 10 500 людей с ограниченными возможностями. Во всех районных отделах ЦОНа для их обслуживания имеются пандусы, оснащенные кнопками вызова операторов. Осуществлено 123 выезда к инвалидам, заявки принимаются по бесплатному телефонному номеру 1414. Да и в рядах сотрудников ЦОНа есть люди с ограниченными физическими возможностями. В их числе такие добросовестные работники, как руководитель операционного зала Жаксынского районного отдела Мерген Оразбеков, инспекторы Астраханского и Аршалынского райотделов Амина Орманова и Сымбат Тулесова, архивариус филиала РГП «ЦОН» по Акмолинской области Лазиза Закирьянова, техничка Бурабайского райотдела Людмила Логаненко, сторож Аккольского райотдела Тимур Бектуров.
По словам Ш. Абдильманова, в планах – внедрение услуги «Выдача справки о количестве зарегистрированных граждан по адресу». По его мнению, она будет очень востребована среди госорганов, к примеру, при проведении выборов в местные представительные органы для формирования списков, а также среди населения – при покупке жилья, для предоставления необходимых документов в коммунальные службы.
Стоит рассказать о двух новшествах в работе акмолинских ЦОНов, вошедших в традицию – их руководители периодически меняют свои кресла на стулья операторов и участвуют в обслуживании клиентов. А когда в ЦОН в день своего рождения за услугой обращается человек, то именинника здесь обязательно поздравят и выскажут добрые пожелания. Как говорится, мелочь, а приятно…
Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау