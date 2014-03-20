Общество
«Не люди в ЦОН, а ЦОН к людям!»

– Мы постоянно проводим различные мероприятия для повышения качества наших услуг путем обмена опытом, – говорит директор ЦОНа, депутат Кокшетауского городского маслихата, возглавляющий фракцию партии «Нур Отан» Шокан Абдильманов. – Активно развиваем услуги, оказываемые через портал «электронного правительства». В прошлом году их было более миллиона, а в 2012 году наши клиенты получили 347,5 тысячи документов, таким образом, достигнуто увеличение показателя в три раза. У нас созданы уголки «электронного правительства» в ГУ «Налоговое управление по г. Кокшетау» и в отделе дорожной полиции Кокшетау.

Также действуют 29 пунк­тов общественного доступа. За прошлый год ими было оказано более 484 тыс. услуг, а за 2012 год – только 75,1 тыс. Для популяризации портала «электронного правительства» и повышения компьютерной грамотности населения созданы мобильные группы, оснащенные ноутбуками, USB-модемами, картридерами. Они совершили 83 выезда, оказали более 3,3 тыс. консультаций. В августе прошлого года в ЦОНе начал функционировать Connection Point. В уголке самообслуживания оборудованы 35 рабочих мест, которые подключены к Интернету через Wi-Fi. За Connection Point закреплены ответственные сотрудники ЦОНа, которые оказывают посетителям консультативную и практическую помощь. Здесь оказано более 69 тыс. госуслуг. 

– В своей работе мы взяли на вооружение правило: «Не люди в ЦОН, а ЦОН к людям!», – говорит Шокан Умуржанович. – В распоряжении наших мобильных ЦОНов – пять машин Ssang Yong. При этом установленный KPI (ключевой показатель эффективности) по мобильным ЦОНам выполнен на 126 процентов. Что же касается работы наших подраз­делений, то по итогам прошлого года лучших показателей добился Енбекшильдерский районный отдел, возглавляемый Саматом Акишевым. Также с гордостью могу сказать, что по итогам внутриведомственного республиканского конкурса четыре наших сотрудника были признаны победителями в номинациях «Профессионал года», «Руководитель среднего звена», «Опора и авторитет» и «Перспектива ЦОН». Это инспектор первого отдела Кокшетауского ЦОНа Асем Кадырбаева и руководитель операционного зала Аманжол Кусаинов, инспектор Сандыктауского райотдела Анд­рей Алексеев и инспектор отдела № 1 Меруерт Байсалбаева.

Первого июля 2013 года ЦОН заключил меморандум о сотрудничестве с ГУ «Управление координации занятости и социальных программ» по Акмолинской области и ОО «Центр реабилитации инвалидов «Шанс». По этому соглашению сотрудники ЦОНа оказывают госуслуги на дому инвалидам первой и второй групп. И получают благодарственные отзывы, к примеру, от жителей Буландынского района Анатолия Литвинчука и Кульжиян Бокановой, степногорцев Аллы Волковой и Анны Ильчук, Сары Мотиной и Балты Орманшина из Енбекшильдерского района и других клиентов. Помощь на дому оказывается разная: от выдачи адресных справок с места жительства и справок по пенсионным отчислениям до оформления документов для обеспечения их сурдо-тифлотехническими средствами. В регио­не проживают 10 500 людей с ограниченными возможностями. Во всех районных отделах ЦОНа для их обслуживания имеются пандусы, оснащенные кнопками вызова операторов. Осуществлено 123 выезда к инвалидам, заявки принимаются по бесплатному телефонному номеру 1414. Да и в рядах сотрудников ЦОНа есть люди с ограниченными физическими возможностями. В их числе такие добросовестные работники, как руководитель операционного зала Жаксынского районного отдела Мерген Оразбеков, инспекторы Аст­раханского и Аршалынского райотделов Амина Орманова и Сымбат Тулесова, архивариус филиала РГП «ЦОН» по Акмолинской области Лазиза Закирьянова, техничка Бурабайского райотдела Людмила Логаненко, сторож Аккольского райотдела Тимур Бектуров.

По словам Ш. Абдильманова, в планах – внедрение услуги «Выдача справки о количестве зарегистрированных граждан по адресу». По его мнению, она будет очень востребована среди госорганов, к примеру, при проведении выборов в местные представительные органы для формирования списков, а также среди населения – при покупке жилья, для предоставления необходимых документов в коммунальные службы.

Стоит рассказать о двух новшествах в работе акмолинских ЦОНов, вошедших в традицию – их руководители периодически меняют свои кресла на стулья операторов и участвуют в обслуживании клиентов. А когда в ЦОН в день своего рож­дения за услугой обращается человек, то именинника здесь обязательно поздравят и выскажут добрые пожелания. Как говорится, мелочь, а приятно…

Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

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