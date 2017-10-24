Не менее 10 альпинистов погибли при восхождении на гору в Монголии

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В Монголии спасатели нашли тела десяти альпинистов, пропавших на горе Отгон-Тэнгэр. Ведутся поиски еще семерых, сообщает russian.rt.com.

"Из 30 человек восхождение на пик горы Отгон-Тэнгэр совершили 27 человек под руководством мастера спорта Сурэнжава, при этом 10 из них сумели спуститься с горной вершины. По словам члена группы альпинистов Саранчимэга, на обратном пути из-за лавины пропали без вести 17 человек", — пишет агентство Montsame.

В результате поисков на высоте 3200-3450 метров спасатели обнаружили тела десяти пропавших альпинистов. В настоящее время продолжается работа по поиску оставшихся членов группы.

Отгон-Тэнгэр – высочайшая гора горного массива Хангай в Монголии. Ее высота составляет 4021 метр. Агентство отмечает, что она "считается священной горой государственного почитания".

Отмечается, что в 2015 году по приказу министра окружающей среды и туризма Монголии было запрещено восхождение на вершину горы Отгон-Тэнгэр.

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