Не менее 10 кошек и собак замучили два брата-живодера в Алматинской области
В Алматинской области полицейские задержали двух психически нездоровых братьев за жестокое обращение с животными, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.
По информации пресс-службы, в дежурную часть Талгарского РУП обратилась 23-летняя жительница поселка Панфилова с заявлением о том, что кто-то в их селе издевается над бродячими собаками и кошками, мучает их и убивает. В результате принятых мер, в течение суток участковый инспектор полиции Талгарского РУП задержал двух братьев в возрасте 29 и 37 лет.
"В ходе следствия установлено, что на счету у мужчин не менее десяти замученных кошек и собак. Как оказалось, оба брата являются психически нездоровыми и состоят на учете в психоневрологическом учреждении", - рассказали в полиции.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 316 части 2 УК РК"“Жестокое обращение с животными".
В настоящее время решается вопрос об их помещении в специальный центр психического здоровья.