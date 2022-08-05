Не менее 13 человек погибли при пожаре в ночном клубе в Таиланде

Не менее 13 человек погибли при пожаре в ночном клубе в Таиланде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

По меньшей мере 13 человек стали жертвами пожара, который произошел в одном из ночных клубов на востоке Таиланда. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на местных спасателей.

Отмечается, что инцидент произошел в ночном клубе города Саттахип (восточная провинция Чонбури). Возле стойки диджея произошли два небольших взрыва, затем огонь распространился по всему клубу. В результате возгорания 13 человек погибли. Еще 40 получили ранения. Среди пострадавших есть один гражданин Лаоса и один гражданин Вьетнама.

Власти начали расследование инцидента.