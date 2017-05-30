Происшествия
Не менее 30 краж совершили домушники с востока в Алматы
В Алматы задержана группа серийных квартирных воров из Восточно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz.

Для задержания гастролеров оперативники разработали совместную операцию. В результате злоумышленники были задержаны в канун очередного планируемого промысла.

"Волна хищений из квартир и домов жителей Алатауского района прокатилась в текущем квартале. Во всех случаях почерк преступников был схож: воришки бесшумно проникали через окна и двери жилых помещений и похищали ценные вещи и денежные средства, не трогая крупные предметы. Подозреваемых, возраст которых от 21 до 28 лет, задержали в ходе целенаправленных оперативно-розыскных мероприятий в одной из съемных квартир в центре Алматы. Там они и проживали. В большинстве своем они – уроженцы Урджарского района Восточно-Казахстанской области. На данный момент подтверждается их причастность как минимум к 30 фактам хищения чужого имущества", – сообщил начальник Управления криминальной полиции ДВД города Алматы подполковник полиции Жанболат Зиадин.

Задержанные уже дали признательные показания.

Полицейские устанавливают причастность задержанных к серии аналогичных преступлений в Алматы. 

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