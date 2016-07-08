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Не менее 35 человек стали жертвами теракта в Ираке
По предварительным данным, 35 человек погибли, не менее 60 получили ранения в результате взрывов у храма и внутри него в иракском городе Баладе в 80 км от столицы страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.

Как сообщается, сначала произошел взрыв автомобиля возле внешних ворот мавзолея, что позволило нескольким боевикам прорваться внутрь. После этого началась стрельба по паломникам.

Первый взрыв произошел в ночь на пятницу, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, приблизившись к полицейскому кордону, охранявшему храм. Второй террорист в сопровождении девяти вооруженных людей смог войти в храм, где верующие молились по случаю окончания священного у мусульман праздника Рамадан.

Нападение на храм сопровождалось стрельбой из автоматического оружия и залпами гранатометов.
Полиция сообщает о том, что третий террорист-смертник был убит сотрудниками службы безопасности, не сумев подорвать себя.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

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