Не менее 65 человек погибли при обрушении крана на мечеть Аль-Харам в Мекке

Число жертв падения крана в Мекке возросло до 65 человек, еще около 80 пострадали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на представителей гражданской обороны Саудовской Аравии. Трагический инцидент произошел сегодня в главной и крупнейшей в мире мечети Аль-Харам.
Фото ТАСС
Большинство жертв - паломники, совершавшие хадж к святым местам ислама, отмечает "Лента.ру". По предварительным данным, причиной обрушения башенного крана, который пробил крышу и рухнул прямо на головы сотен паломников, стали сильные порывы ветра. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать бригады спасателей и медиков.
В Аль-Масджид Аль-Харам (Заповедная, или Запретная мечеть) хранится главная святыня ислама – Кааба. Саудовские власти уже около двух лет ведут там масштабную реконструкцию.
Основные обряды хаджа к святым местам в Мекке и Медине в этом году пройдут с 21 по 26 сентября. Кульминацией большого паломничества станет 23 сентября главный праздник мусульман – Ид аль-Адха (праздник жертвоприношения).
Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на представителей гражданской обороны Саудовской Аравии. Трагический инцидент произошел сегодня в главной и крупнейшей в мире мечети Аль-Харам.
Фото ТАСС
Большинство жертв - паломники, совершавшие хадж к святым местам ислама, отмечает "Лента.ру". По предварительным данным, причиной обрушения башенного крана, который пробил крышу и рухнул прямо на головы сотен паломников, стали сильные порывы ветра. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать бригады спасателей и медиков.
В Аль-Масджид Аль-Харам (Заповедная, или Запретная мечеть) хранится главная святыня ислама – Кааба. Саудовские власти уже около двух лет ведут там масштабную реконструкцию.
Основные обряды хаджа к святым местам в Мекке и Медине в этом году пройдут с 21 по 26 сентября. Кульминацией большого паломничества станет 23 сентября главный праздник мусульман – Ид аль-Адха (праздник жертвоприношения).