​Не меркнет «лунный свет»

Анна Львовна

Сложно поверить, что детский коллектив создан в первые после­военные годы и является старейшим в Казахстане. Казалось бы, страна только начала оправляться после разрухи, и никому уж точно в такое время нет дела до детской хореографии. Но когда ссыльная выпускница Краковского хореографического училища Анна Цандекова пришла в Дом пио­неров с предложением открыть балетно-танцевальный кружок, ее инициативу сразу поддержали. В скромном бюджете нашли деньги на оплату ее труда. Кажется, она готова была работать даже бесплатно: уже одно то, что бывшей репрессированной разрешили работать с детьми, для молодой женщины, пережившей столько горя и лишений, стало неслыханным счастьем.

Талантливой танцовщице Анне Цандековой педагоги прочили блестя­щее будущее, да и она мыс­ленно представляла себя на большой сцене. Мечтам не суждено было сбыться, но она не сетовала на судьбу, прикипев душой к Южному Казахстану, к людям, которые после депортации не дали погибнуть от голода и холода ей и ее семье, стремясь отплатить добром за участие и радушие. Она запомнилась современникам как очень красивая и стильная женщина, пунктуальная и требовательная к себе и окружающим, строгая и одновременно добрая к детям и всегда наполненная духом творчества.

Это Анна Львовна предложила назвать танцевальный кружок «Айгулек». Сама занималась и поиском одаренных девчонок. Подходила прямо на улице, приглашая на занятия, в школах рассказывала о магической силе искусства танца. У Анны Львовны не было своих детей, и «Айгулек» стал поистине ее детищем, смыслом жизни. Ему она отдавала всю себя без остатка. Все, кто лично знал Анну Львовну, рассказывают, что ее обожали не только юные танцовщицы, но и их родители, видя, как она благотворно влияет на детей.

Неудивительно, что уже 10 лет спустя слава о казахстанском детском ансамбле достигла столицы, и «Айгулек» стал участником VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Ни один всесоюзный конкурс не обходился без детского коллектива из Чимкента. Он стал завсегдатаем слетов, конкурсов, фестивалей. Выступал на главной сцене страны – в Кремлевском Дворце съез­дов, на XVIII Всесоюзном съезде Ленинского комсомола, в детских лагерях «Орленок» и «Артек». Именно в Крыму коллектив узнал о присуждении премии Ленинского комсомола. Так страна оценила вклад провинциального коллектива в развитие танцевального искусства.

Примечательно, что за 7 десятилетий у ансамбля было только 2 руководителя, всегда умевших не только добиться высочайшего уровня мастерства, но и сплотить коллектив. Возможно, именно в этом постоянстве и кроется секрет успеха и невероятной популярности детского ансамбля, состав которого ежегодно обновляется.

Шымкент не забыл имя Анны Цандековой, стараниями и усилиями которой город получил звездный коллектив. Создательница «Айгулека» смогла заложить такой мощный фундамент, что ее «лунному цветочку» оказались не страшны никакие метаморфозы. Тяжело заболев, сама выбрала себе замену и не ошиблась в кандидатуре. На тот момент коллективу было уже 33 года.

Райхан

– Попасть в «Айгулек», единственный детский танцевальный коллектив в городе, тогда мечтала как минимум половина подростков, – вспоминает Райхан Каланова. – Естественно, родители привели и меня. Три года я танцевала у Анны Львовны, пока она не посоветовала моему отцу развивать мой талант и отправить в Алматы в хореографическое училище. В тот год на одно место претендовали 13 человек. Я прошла жесткий отбор, выдержала годы учебы. Диплом открывал передо мной столичную сцену. Приглашение в театр оперы и балета уже последовало, когда отец сказал свое строгое «нет». Профессию танцовщицы он считал по меньшей мере несерьезной.

Райхан пришлось вернуться в родной город и в родной «Айгулек». Анна Львовна доверила ей самый ответственный участок – работу с начинающими танцорами. Уже тогда она столкнулась со строгостью руководительницы: хореографу младшей группы запрещалось заходить в зал, где тренируются старшая и средняя группы. Время от времени Анна Львовна приходила на ее занятия, чтобы отобрать лучших девочек. Вместо них приходилось искать новых. Молодой хореограф не сразу поняла, что получила тем самым колоссальный опыт, так пригодившийся ей, когда стала официальным балетмейстером ансамбля.

Райхан Каланова не сразу согласилась заменить Анну Львовну, когда стало ясно, что болезнь не оставила шансов на выздоровление. Особых амбиций не было, да и разница в возрасте между старшими воспитанницами и молодым хореографом была невелика. Сначала согласилась побыть художест­венным руководителем месяц, потом еще месяц. Так постепенно и вошла в колею.

– Помню, с каким пиететом, с каким вдохновением мы создавали каждый танец, – Леонид Рахлин сегодня живет в Нью-Йорке, но 33 года работы аккомпаниатором ансамбля считает лучшими в своей жизни. – Я написал музыку к танцам «Айгулек», «Пингвины», «Акмаржан», «Ак-ку» и десяткам других.

Когда в коллектив хореографом пришел Петр Кремень и открыли отделение мальчиков, осуществив давнюю мечту Анны Львовны, ансамбль сразу засверкал новыми гранями и красками.

В 1992 году по Первому каналу показали 15-минутное выступление «Айгулека», запись которого велась в Останкино. Специально для этого коллектив ездил в Моск­ву. А это – не 5 и не 10 человек, а десятки. Выступление по Цент­ральному телевидению произвело фурор. Кажется, весь город прильнул к телеэкранам. После той передачи из всех республик большой страны на юг Казахстана шли письма с поздравлениями. Писали в основном юные танцоры и хореографы, познакомившиеся с айгулековцами на конкурсах и фестивалях. Знакомство предполагало дальнейшее общение, дружбу, совместные проекты.

– Почерк Калановой видно сразу, – Петр Кремень, живущий сегодня в Израиле, тоже не остался в стороне от юбилея. – Райхан Муртазаевна – человек неугомонный, благодаря ее неуемной энергии ансамбль объездил весь Советский Союз, а потом и зарубежье, став настоящей школой жизни для тысяч мальчишек и девчонок. Они не просто научились любить танец, но и дружить, помогать, заботиться друг о друге. Неизгладимый след оставили встречи и общение с Софией Ротару, Александрой Пахмутовой, Дмитрием Кабалевским и многими другими мастерами.

Танцующий город

Детище Анны Цандековой давно стало визитной карточкой Шымкента, а «Айгулек» привил любовь к танцу не одному поколению горожан. Профессионалы утверждают, что в нашей стране нет больше областного центра, в котором было бы так востребовано и развито хореографическое искусство. По всему выходит, что Шымкент – самый танцующий город. Тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить. Даже когда во второй половине 90-х годов в городе периодически отключали газ, тепло и свет, репетиции в «Айгулеке» не прекращались. Их проводили при свечах, а дети натягивали на себя шаровары и свитера, чтобы не окоченеть в неотапливаемом зале.

С тех пор в вузах и колледжах города появились кафедра и отделение хореографии, успешно функционирует более десятка танцевальных коллективов, включая 3 профессиональных ансамбля. Здоровая конкуренция – мощный творческий стимул. И все же «Айгулек» в этой череде танцевальных ансамблей и студий неизменно солирует и служит некой планкой, к которой стремятся другие.

В репертуаре коллектива не менее двух с половиной десятков танцев, которые постоянно обновляются. Казахские, испанские, итальянские, украинские, русские, польские, турецкие, узбекские, уйгурские и других народов мира. Райхан Муртазаевна при постановке очередной композиции ориентируется на ведущие профессиональные коллективы мира. Да и членство на протяжении ряда лет в жюри детского международного фестиваля «Бозторгай» помогает ей легко ориентироваться в направлениях современного танца и требованиях к хореографии, костюмам, музыкальному сопровождению.

У «Айгулека» нет недостатка в дипломах и признании зрителей. Ансамбль выступал на сцене практи­чески всех стран СНГ, на Кипре, в Турции, Италии, Франции, Германии, Венгрии, Чехии, Польше, Испании… В юбилейном году «Айгулек» завоевал Гран-при II Международного конкурса искусств «Зорныя кветкі-2017» («Звездные цветы-2017») в Минске.

Райхан Каланова считает, что такие поездки воспитывают дух патриотизма и гордость за свою родину. Как правило, на международные конкурсы готовят казахские национальные танцы, привлекаю­щие пластикой движений и прекрасными костюмами. Хореограф убеждена, что ничто не может так ярко и впечатляюще представить страну, как народный танец, язык которого доступен и понятен всем. А после выступлений выстраивается очередь из зрителей, участников и даже членов жюри, желающих сфотографироваться с девчонками из «Айгулека».

– Как-то после концерта попросила девочек поторопиться на ужин, – вспоминает Райхан Каланова недавние события. – А они в ответ: «Райхан Муртазаевна, не мешайте нам. У нас звездный час идет». Так и есть. Час мои девочки были буквально нарасхват: их фото­графировали, даже автографы брали. Не скрою, мне было приятно, что именно к нам, казахстанцам, столько внимания и такой огромный интерес.

70-летний юбилей хореографический ансамбль «Айгулек» отметил грандиозным творческим вечером. Изюминкой концерта стал финальный танец «Большой хоровод». Эта композиция – из давнего репертуара. Райхан Каланова оставила прежний рисунок танца, предложив в финале подняться на сцену всем, чьи школьные годы были связаны с «Айгулеком». Хоровод получился настолько большим, что всем просто не хватило места...