Фото: пресс-служба МЦРИАП РК

В министерстве заверили, что распространяемая информация о якобы запрете на использование зарубежных мессенджеров (WhatsApp, Telegram и др.) не соответствует действительности.

- Министерство цифрового развития сообщает, что никакого запрета на личное использование зарубежных сервисов не вводится. Инициатива по внедрению Aitu касается исключительно служебной коммуникации в центральных и местных государственных органах, а также в организациях квазигоссектора. Она необходима для того, чтобы госслужащие могли безопасно обмениваться служебной информацией, предназначенной исключительно для служебного пользования. Цель – повышение уровня информационной безопасности и переход на защищённую цифровую среду.

В Минцифры подчеркнули, что Aitu станет основным инструментом для служебной переписки, рабочих чатов, оперативных уведомлений и взаимодействия с государственными цифровыми платформами.