Не мода, а необходимость

Одной из ведущих в этом отношении стран считают Германию, поэто­му в прошлом году мы привлек­ли немецких специалис­тов для анализа готовности к переходу к Индустрии 4.0 более чем 500 производств. В результате наи­большую готовность показали предприятия горнодобывающего сектора. К примеру, Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение (ССГПО) уже давно конкурирует не с Лисаковским ГОКом, а с австралийскими горнорудными гигантами. А там уже 10 лет большегрузы Komatsu полностью автоматизированы. Машинистов нет и в локомотивах, перевозящих руду на дальние расстояния. Целыми рудниками управляют из одного диспетчерского центра, который находится за сотни километров. При этом травматизм, аварийность сведены к нулю, потому что человеческий фактор минимизирован.

Вопросы цифровизации казахстанской экономики сегодня – на личном контроле Главы государства. И это, я считаю, очень дисциплинирует наших производственников. К концу 2018 года мы должны показать результаты этой работы на базе семи пилотных предприятий в различных секторах экономики.

Суть Индустрии 4.0 в том, чтобы нарастить производительность, не добавляя ни одного механизма, только за счет программного обеспечения. Мы должны будем выработать инструменты и меры государственной поддержки этих проектов. В свое время я принимал участие в разработке Закона «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности», который вошел в Предпринимательский кодекс. Поэтому сегодня могу сказать, что определенный пакет наработок у нас уже есть, и это позволяет стимулировать инновационные подходы предприятий. Мы действительно можем субсидировать затраты заводов на повышение эффективности производства. В эту сферу просто необходимо вкладывать, потому что только так можно быть конкурентоспособными в условиях сегодняшнего глобального рынка.