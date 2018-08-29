​Не мода, а условие конкурентоспособности

– Айдын Женисович, цифровизация у всех на слуху и стала этаким модным термином. Президент поставил четкие задачи, принята государственная программа «Цифровой Казахстан». Что все это значит для госсектора?

– Ну прежде всего скажу, что цифровизация – это не мода, а необходимость. Быстрое внед­рение цифровых технологий становится одним из основных факторов эффективности и конкурентоспособности не только любого предприятия, но и любого госоргана. Цифровые технологии, аналитика больших данных нужны бизнесу, так как сокращают производственные затраты и позволяют оказывать более качественные и востребованные услуги своим клиентам.

Точно так же и для государственного сектора: цифровизация процессов оптимизирует затраты бюджета и повышает эффективность всех процессов работы, включая наиболее важный – взаимодействие с гражданами и бизнесом.

– Вы имеете в виду государственные услуги?

– Государственные услуги – это большая и важная часть взаимодействия, но не единственная. Предоставление информации, социальных благ и помощи, обеспечение общественной безопасности, профилактические мероприятия, пропаганда здорового образа жизни – все это различные аспекты взаимодействия государства и населения. И с ростом компьютерной и цифровой грамотности граждан формат этого взаимодействия значительно меняется.

Например, когда-то все писали заявления, отправляли их по поч­те или относили в канцелярии учреждений, в одно, второе, третье... Потом запустили портал «e-Gov», ввели электронную цифровую подпись, создали ЦОНы. Это была большая работа и большое достижение.

А сейчас многие воспринимают возможность получать услуги онлайн как норму. Не отходя от компьютера можно прикрепиться к медицинской организации, записаться на прием к врачу или вызвать его на дом, получить адресную справку и другое.

Уже для нынешнего поколения не только справки и заявления на бумаге станут анахронизмом, но и телефонные звонки, «односторонние» информационные сайты становятся уходящими технологиями.

Новый мир – мир четвертой технологической революции – меняет формат взаимодействия граждан и госорганов, и этот процесс все больше набирает обороты, каждое обращение – это сигнал о проблеме, это огромный и ценный источник информации для госорганов, для принятия ими эффективных решений.

В президентском Послании есть четкая установка госорганам на необходимость применения современных цифровых технологий для учета замечаний и предложений граждан в режиме реального времени и оперативного реагирования на них.

Уже сегодня некоторые акима­ты заводят себе профили в Инс­таграмме, акимы и руководители подразделений акиматов общаются с жителями напрямую через мессенджеры и могут решать широчайший спектр проб­лем – от неработающих лифтов до вывоза мусора, от оптимизации автобусных маршрутов и до фактов нарушения чиновниками трудовой дисциплины.

Все это позволяет обществу становиться реальным контролером качества госуслуг, быть проактивным партнером государства в вопросах повышения комфорт­ности места своего проживания.

– Но ведь, помимо такого форма­та оперативного взаимодействия с госорганами, существует и пласт официальных обращений граждан?

– Вы совершенно правы. Только в прошлом году госорганы получили 1 миллион 700 тысяч официально зарегистрированных жалоб и заявлений, что примерно на 30% больше, чем годом ранее. При этом упорядочивание процессов позволило сократить количество нарушений по срокам их рассмотрения с 6,3 до 2,4 тысячи.

Однако сегодня с помощью цифровых технологий мы можем не только повысить качество и оперативность рассмотрения таких обращений, но и полностью сменить парадигму возникающих между госорганом и заявителем взаимоотношений.

Сейчас процесс выстроен так, что человек «ходит за бумажкой» – сначала сдает в канцелярцию, получает регистрационный номер, затем по номеру ищет исполнителя, названивает ему и так далее. Цифровизация должна перестроить этот процесс так, чтобы буквально сама «бумажка» ходила за человеком. Государственные системы должны сами оповещать о присвоении номера, о смене статуса, а в конце давать возможность оценить: понятен ли ему полученный ответ, удовлетворен ли он им?

Для этого в текущем году Главой государства поручено Генеральной прокуратуре совместно с другими госорганами принять системные меры по повышению качества и оперативности рассмот­рения обращений граждан, выработать эффективный механизм обратной связи с населением.

В связи с этим Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры наделяется функциями по анализу содержания поступивших жалоб для последующего выявления наиболее актуальных проб­лемных вопросов и исключения возможных случаев социальной напряженности в обществе. Соответствующие поправки уже предусмотрены в проекте нового Административно-процедурно-процессуального кодекса.

Для обеспечения упрощенного доступа к ряду госуслуг комитетом в текущем году было разработано мобильное приложение «QAMQOR для граждан» и создан сайт qamqor.gov.kz, позволяющий направлять обращения в правоохранительные органы без ЭЦП. Данный сервис предоставляет гражданам возможность подать заявление в полицию и отслеживать ход его исполнения, узнавать о сроках, предмете и основании для проверки бизнеса, имеющихся штрафах и другое.

В настоящее время мобильное приложение апробируется в 7 областных центрах: Караганде, Усть-Каменогорске, Атырау, Кокшетау, Таразе, Костанае и Кызылорде.

– Как мы понимаем, цифровизация – это достаточно дорогостоящее удовольствие. В бизнесе все понятно – можно посчитать, как внедрение технологии снизит издержки или увеличит продажи. Возможно ли как-то определить, просчитать экономический эффект от цифровизации работы какого-нибудь отдельно взятого госучреждения?

– Эффект от внедрения цифровых технологий в госорганах выражается как в прямой денежной экономии, так и в экономии времени граждан, получающих госуслуги. То есть получаемый эффект вполне исчисляем и поз­воляет оценивать целесообразность применения тех или иных цифровых решений.

Автоматизация процессов уменьшает количество и время совершения операций, необходимых для оказания услуг, рассмотрения обращений и заявлений, поступающих от граждан. За счет сокращения количества затрачиваемого рабочего времени госслужащих сокращаются затраты на фонд оплаты их труда, содержание рабочего места.

Уменьшается прямой контакт услугополучателей с чиновниками, а следовательно, вероятность коррупционных действий с их стороны. Это, в свою очередь, повышает удовлетворенность населения качеством оказываемых государством услуг.

– А можете привести какой-нибудь конкретный пример?

– Одной из цифровых технологий, позволяющих значительно повысить эффективность всей системы здравоохранения, является внедрение электронных паспортов здоровья.

Любой человек, приходя в поликлинику за помощью врача, начинает посещение с регистратуры. Как правило, это отдельная комната, заполненная бумагами, где хранится информация о данном пациенте, ее нужно найти, доставить доктору, внести новые данные, вернуть физически карту пациента обратно на полку. Иногда какие-то данные не заносятся в историю болезни, какие-то теряются. Отдельная история, если приходится обращаться в несколько медучреждений или в случае экстренной госпитализации.

Электронный паспорт – это оцифрованная история всех посещений врачей, архив всех результатов анализов, УЗИ, флюорографии, отметки о непереносимости определенных лекарственных средств. Владельцем всей этой информации является сам граж­данин, он и предоставляет доступ к своим данным по мере необходимости тем специалистам, к которым обратился.

В то же время обработка массива обезличенной информации по всем электронным паспортам позволяет автоматизировать сбор и предоставление медучреж­дением в уполномоченные органы статистической, отчетной информации (сколько было за отчетный период посещений, какие услуги оказывались, сколько средств на это потрачено и тому подобное). Становится возможным проводить оперативный и глубокий анализ ситуации как по отдельным заболеваниям, так и по системе здравоохранения в целом. Это сокращает затраты времени работников поликлиник, больниц, министерства.

Помимо сказанного машинная обработка «больших данных» позволит улучшить точность и свое­временность диагностирования заболеваний, выявлять, какие лекарства более эффективны в том или ином случае.

В идеале, к которому надо стремиться, нужно сделать так, чтобы система электронных паспортов была интегрирована с системами электронных очередей приема к врачам, дистанционной медицины и получения консультаций у специалистов из других регионов, системами медико-санитарной экспертизы, предоставления бесплатных лекарств, оповещения и проведения периодических медосмотров, получения справок от наркологов.

В конечном итоге, помимо явного повышения качества обслуживания населения, цифровизация в медицине ведет к сокращению затрат медучреждений на неэффективные процессы или процессы, в которых интеллектуальный и физический труд медицинских работников может быть замещен машинным.

Практически точно также обстоят дела и в любой другой сфере оказания услуг государственными органами, а значит, нам предстоит масштабная работа по внедрению самых современных цифровых технологий, интеграции межведомственных информационных систем, полноценному вовлечению общества в эти процессы.

Главное – понимать, что цифровизация – это не самоцель, а эффективный инструмент повышения качества оказания госуслуг и возможность вывода на новый уровень взаимоотношений граж­дан и бизнеса – с одной стороны и государства – с другой.

Записал Владимир Осипов