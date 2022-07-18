Общество
Не «мониторили», а проверяли!
Наталья Денисова

В Кызылорде чиновника привлекли к ответственности за незаконную проверку сельского бизнесмена.

Как рассказали в Палате предпринимателей Кызылординской области, индивидуальный предприниматель из Кармакшинского района Жумабеков занимается розничной торговлей продуктами питания. В августе прошлого года получил льготный заем в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Байконыр». На полученные деньги организовал точку сбыта продовольственных товаров в торговом доме «Достык» поселка Жосалы, где по доступным ценам предлагал покупателям 19 видов товаров народного потребления. До апреля нынешнего года.

Поясним, почему до апреля. В феврале текущего года работник Кармакшинского районного отдела сельского хозяйства без предупреждения явился в продуктовый магазин Жумабекова и произвел проверку объекта без учас­тия самого предпринимателя. Далее сообщил в социально-предпринимательскую корпорацию «Байконыр» о якобы ненадлежащем исполнении требований договора займа.

– Районный отдел сельского хозяйства такие действия назвал «проведением мониторинга согласно меморандуму, заключенному между предпринимателем, корпорацией и самим отделом», – рассказал заместитель директора Палаты предпринимателей, представитель бизнес-омбудсмена в Кызылординской области Салават Кулмахан. – Однако термина «мониторинг» в законе нет. И прибытие работника госоргана на объект предпринимательства, тем более – направление уведомления в корпорацию «Байконур», трактуется только как проведение проверки. И, руководствуясь тем, что Глава государства объявил о введении моратория на проверки малого бизнеса, мы довели до госорганов свое несогласие с действиями районного отдела сельского хозяйства.

Юристы Палаты предпринимателей изложили обстоятельства и письменно обратились в акимат района, в департамент Агентства по противодействию коррупции по Кызылординской облас­ти, и в еще ряд учреждений.

– Проверка со стороны районного отдела нанесла значительный ущерб бизнесу Жумабекова, – подчеркивает Салават Кулмахан. – Корпорация «Байконур» выписала ему штраф в 20 тысяч тенге и в одностороннем порядке расторгла договор займа, вследствие чего заемные средства предпринимателем, хотел он того или нет, были возвращены.

Чиновника, так рьяно «мониторившего» бизнес, наказали. Но предпринимателю от этого не легче. Случилось то, что случилось, что тут исправишь?

– На днях в Палату предпринимателей поступило письмо от аппарата акима Кармакшинского района, где говорится о применении дисциплинарного взыс­кания в виде замечания в отношении методиста районного отдела сельского хозяйства Булакбаева, – уточнил Салават Кулмахан.

Отметим, этот случай не единичный: за первые пять месяцев текущего года за незаконное вмешательство в деятельность предпринимателей к дисциплинарной ответственности по Кызылординской области привлечены семь должностных лиц.

Популярное

Все
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
К древним городам и в лучшие музеи
Хорошие каникулы – безопасные каникулы
Денег много не бывает
В свете новых угроз
Себя показали и на других посмотрели
Гимн земле и труду
Рейдерство: законодательный аспект
Нужны совместные усилия
Клад ханов Золотой Орды
Справа и с правами
Безопасность прежде всего
За работу!
Где асфальт?
Не заплывать!
Защитили честь страны
Сбалансированное развитие – основа качества жизни
Поддержка и развитие потенциала
«Золото» в Загребе
Чемоданное настроение
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Конституционный суд: риски и ожидания
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Закон Республики Казахстан
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Казахстане – данные на июль
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
Закон Республики Казахстан
УЕФА наложен штраф на Казахстанскую федерацию футбола
Закон Республики Казахстан
Едкий дым в Таразе – в облакимате сделали срочное заявление
С нелегальными продавцами сахара будут бороться в Казахстане
Окаменелость рыбы с акватории реликтового океана Тетис нашли близ Нур-Султана
Евросоюз готов помочь Казахстану в возврате выведенных из страны активов
АО «KEGOC»: опережающее развитие НЭС Казахстана сейчас – требование времени
Сто секунд до катастрофы
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии

Читайте также

Общество
Рейдерство: законодательный аспект
Общество
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-архео…
Общество
Назван способ выйти из отпуска без стресса
Общество
Африканскую цаплю спасли рабочие в Актау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]