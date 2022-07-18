Не «мониторили», а проверяли!

В Кызылорде чиновника привлекли к ответственности за незаконную проверку сельского бизнесмена.

Как рассказали в Палате предпринимателей Кызылординской области, индивидуальный предприниматель из Кармакшинского района Жумабеков занимается розничной торговлей продуктами питания. В августе прошлого года получил льготный заем в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Байконыр». На полученные деньги организовал точку сбыта продовольственных товаров в торговом доме «Достык» поселка Жосалы, где по доступным ценам предлагал покупателям 19 видов товаров народного потребления. До апреля нынешнего года.

Поясним, почему до апреля. В феврале текущего года работник Кармакшинского районного отдела сельского хозяйства без предупреждения явился в продуктовый магазин Жумабекова и произвел проверку объекта без учас­тия самого предпринимателя. Далее сообщил в социально-предпринимательскую корпорацию «Байконыр» о якобы ненадлежащем исполнении требований договора займа.

– Районный отдел сельского хозяйства такие действия назвал «проведением мониторинга согласно меморандуму, заключенному между предпринимателем, корпорацией и самим отделом», – рассказал заместитель директора Палаты предпринимателей, представитель бизнес-омбудсмена в Кызылординской области Салават Кулмахан. – Однако термина «мониторинг» в законе нет. И прибытие работника госоргана на объект предпринимательства, тем более – направление уведомления в корпорацию «Байконур», трактуется только как проведение проверки. И, руководствуясь тем, что Глава государства объявил о введении моратория на проверки малого бизнеса, мы довели до госорганов свое несогласие с действиями районного отдела сельского хозяйства.

Юристы Палаты предпринимателей изложили обстоятельства и письменно обратились в акимат района, в департамент Агентства по противодействию коррупции по Кызылординской облас­ти, и в еще ряд учреждений.

– Проверка со стороны районного отдела нанесла значительный ущерб бизнесу Жумабекова, – подчеркивает Салават Кулмахан. – Корпорация «Байконур» выписала ему штраф в 20 тысяч тенге и в одностороннем порядке расторгла договор займа, вследствие чего заемные средства предпринимателем, хотел он того или нет, были возвращены.

Чиновника, так рьяно «мониторившего» бизнес, наказали. Но предпринимателю от этого не легче. Случилось то, что случилось, что тут исправишь?

– На днях в Палату предпринимателей поступило письмо от аппарата акима Кармакшинского района, где говорится о применении дисциплинарного взыс­кания в виде замечания в отношении методиста районного отдела сельского хозяйства Булакбаева, – уточнил Салават Кулмахан.

Отметим, этот случай не единичный: за первые пять месяцев текущего года за незаконное вмешательство в деятельность предпринимателей к дисциплинарной ответственности по Кызылординской области привлечены семь должностных лиц.