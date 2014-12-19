Не мотать нервы врачам призывает казахстанцев парламентарий

Общество
Шынар Оспанова
Уважать врачей и не мотать им нервы призывает казахстанцев председатель РОО "Национальная лига потребителей", депутат Мажилиса Светлана Романовская, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Чтобы мы ни говорили, все равно наша жизнь в руках наших врачей, и чем лучше мы будем к ним относиться, не мотая им нервы, тем отзывчивее они будут. Это же не может быть только в одну сторону. Поэтому нам надо научиться действительно уважать друг друга, потому что в конечном итоге врачи – это люди от Бога, от которых зависит не только качество нашей жизни, а вообще вся наша жизнь", – отметила мажилисвумен на пресс-конференции.

Она рассказала, что с 1 сентября 2014 года РОО "Национальная лига потребителей" реализует проект "Информационная политика по пропаганде повышения имиджа работников здравоохранения и РК".  Он направлен на поддержку государственной политики в сфере охраны здравоохранения и поддержания имиджа медицинских работников.

"Этот проект будет длиться на протяжении следующего года. Это в рамках социального заказа – Министерство социального развития и здравоохранения финансирует эту деятельность. Не такие большие деньги, хотелось бы отметить, но тем не менее они позволяют нам хотя бы продвигать права не только потребителей – пациентов, но и врачей. Потому что мы четко за 24 года поняли – все то, что происходит с предпринимателем, с врачом, еще с кем-то, с тем, кто имеет отношение к потребителю, это все равно бременем ложится на плечи потребителя", – подчеркнула Светлана Романовская.

В рамках проекта была открыта бесплатная горячая линия, куда любой желающий может обратиться за квалифицированной юридической помощью, а также сайт, на котором доступно разъяснены все аспекты проекта.

Вместе с тем депутат озвучила, с какими жалобами обращаются пациенты на телефоны горячей линии. Анализ показал, что 32% жалуются на неотзывчивость персонала и большие очереди, 62% – частично удовлетворены качеством предоставления медицинских услуг и только 6% из 100% говорят, что они недовольны качеством медицинских услуг.

"Поэтому мы есть и готовы реагировать на эти жалобы. И почему кажется, что так много жалоб? Потому что те, кто доволен, об этом не говорят. А те, кто недовольны, начинают кричать об этом", – добавила Светлана Романовская.

