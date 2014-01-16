То, что сделал этот человек для страны, как пишут справочники, «можно считать открытием века, подобно Тюменскому нефтегазовому и Якутскому алмазному месторождениям».

«Казахстанская правда» в свое время писала о том, что Дубек Дуйсенбеков превратил Бетпак Далу – Голодную степь – в «золотую» и сделал нашу страну одной из самых богатых в мире по запасам золота. Уникальность Акбакайского золотого месторождения, на котором до Дуйсенбекова не раз ставили крест как на неперспективном, состоит в том, что иные жилы дают до 6 кг золота на тонну руды, рядовые же жилы – от 5 до 20 г, тогда как уже наличие трех граммов на тонну считается рентабельным для государства.

В текст обращения группы известных ученых и общественных деятелей об увековечении памяти Дубека Дуйсенбекова вошли слова геолога по образованию, поэта и дипломата Олжаса Омаровича Сулейменова: «Австралийские инвесторы свой завод по производству доре (сплав золота с серебром) назвали «Дубек» и на воротах укрепили бронзовую доску с пояснением: «Завод назван в честь первооткрывателя Акбакайских месторождений золота Дубека Дуйсенбекова». Мы, входящие в клуб геологов, предлагаем судьбу одного из самых беспокойных наших коллег рассматривать как прецедент и для начала найти достойную форму увековечивания его имени, не уступающую той, что применили деловые люди из Австралии».

Однозначно, память о человеке, чья жизнь была примером бескорыстного служения Отечеству, украсит летопись страны. В этом никто не сомневался и при жизни Дубека Дуйсенбековича. Проводя изыскания, Дубек-ага почти 30 лет прожил в двух маленьких комнатках здания, где находился офис геолого-разведочной партии ЮжКазгеологии, что в поселке Акбакай Мойынкумского района Жамбылской области.

Когда после 45 лет работы в геологии «старик в брежневском костюме», как он себя называл, ушел на пенсию, все были уверены: на месте скромного жилища геолога от бога появится музей. Однако сегодня здесь находится отнюдь не музей, а… частная аптека. Отметим, что эти две комнатки, где делал расчеты и вдохновлялся надеждами на «золотое» будущее своего народа бессребренник Дубек Дуйсенбеков, являясь частной собственностью ЮжКазгеологии, всегда имели статус служебной квартиры. Но однажды – совсем недавно – они вдруг оказались приватизированными. И история важнейшей отрасли нашей страны в лице Дубека Дуйсенбекова таким образом была проигнорирована.

Еще раз напомним: этот человек не нажил добра лично для себя, но оставил прогнозы о запасах золота для будущих поколений еще на 500 лет вперед. По сути, он обеспечил будущее нашей независимой страны.

Акимат Мойынкумского района, услышав возмущенные голоса общественности, предложил открыть музей Дубека Дуйсенбекова в местной школе. Но, увы, как показывает практика, школьные музеи носят сезонный характер и обречены на короткую жизнь. Хорошо, если здесь будут бережно относиться к экспонатам, которые пока хранит семья покойного геолога. Это, к примеру, домбра Дубек-ага: говорят, он очень любил петь казахские песни и присваивал их названия открытым им рудникам и месторождениям золота: Жайдарман, Бурултай, Макпал, Ляйлим, Караторгай, Каргаш, Акмандайлым, Актамак, Япурай и, конечно же, знаменитый Акбакай, носящий название казахской народной песни. А еще это письменный стол, где лежат рукописи, испещренные расчетами. Последнее, возможно, может стать учебным пособием для будущих геологов.

Хорошо, если директор музея, открытого в школе, попадется понимающий. А если завтра он сменится, то кто будет отвечать за сохранность экспонатов?.. Не занесенные в госреестр, они при ежегодных ремонтах школ, скорее всего, будут пылиться в коридорах, затем, частично теряясь, водворяться на место наравне со школьной мебелью. О какой сохранности тут можно говорить? И совсем другое дело – музей со статусом РГКП, где все экспонаты, хранящие память о выдающемся человеке, обретут статус охраняемых государством свидетельств истории золотодобывающей отрасли нашей страны.

Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы