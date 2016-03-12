​Не на словах, а на деле

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Михаил ТЁ

К ее проведению готовились долго и тщательно, причем в большинстве своем организаторами выступили юные воспитанники детско-юношеского центра при общественном объединении «Айналайын», работавшие под руководством его активного и предприимчивого председателя Айгуль Разаковой. Дети подмели во дворе, убрали мусор, побелили деревья и бордюры, помогли с установкой столов, сцены и юрт. Они участвовали даже в приготовлении теста для лепешек и баурсаков. Кроме того, на их плечи легла доставка приглашений, на которых, как и на альбомах, упаковках продукции и наклейках, посвященных празднику, красовалась эмблема с изображением баурсака, придуманная воспитанниками центра. По словам руководителя общественной организации, этот праздник устроили в первую очередь для особенных детей, нуждающихся во внимании и заботе.

...На дворовой площадке среди жилых домов раскинулись четыре ярко украшенные юрты. Внутри них и на топчане для нескольких сотен гостей накрыли длинные праздничные дастарханы, полные всяческих яств и сладостей. Кроме того, каждый мог отведать горячий плов, наурыз-коже и баурсаки. Пос­ледние стали изюминкой акции. Всего в этот день приготовили и раздали около 6 000 баурсаков. Под гром аплодисментов с песнями и танцами выступили местные самодеятельные и приезжие профессиональные исполнители. Тут же представительницы старшего поколения провели для молодежи мастер-класс по приготовлению баурсаков и лепешек таба-нан. Гостям достались и памятные сувениры – корпешки, сшитые детскими руками.

– Главная задумка акции заключалась в том, чтобы вручить подарки детям-инвалидам, а их сверстникам, усыновленным американскими родителями, отправить с волонтерами придуманную и сшитую руками сельских ребятишек, в том числе с ограниченными возможностями, куклу Бибигуль, названную в честь известной казахстанской артистки Бибигуль Тулегеновой. Одетая в национальный костюм, она будет напоминать им о далекой Родине. Сегодня мы отправили в США 20 кукол. Всего же до конца года планируем переслать за границу 150 таких игрушек, – сказала парт­нер «Айналайын» и председатель общественного объединения «Жас Дарын» Дакен Туребекова.

Благотворительную акцию поддержали аким Жамбылского района Маден Мусаев, общественная ассоциация «Асыл бала», клуб «Лотос», возглавляемый инвалидом по зрению Коганат Онгарбаевой, сотрудники «Дельта банка» и Кaspi банка, в которых обслуживаются общественное объединение «Айналайын», а также жители ближайших сел. До позднего вечера организованный автокараван ездил по аулу и раздавал малообеспеченным семьям рис, муку, растительное масло, а также плов и баурсаки.

– Главное, чему я учу своих кружковцев (а их у нас около ста), чтобы они были воспитанными и милосердными не только на словах, но и на деле. Объясняю им суть социально ориентированного бизнеса: зарабатывая деньги, не забывать о нуждающихся. И знаете, что самое приятное: им понравилось делать добро, в своих отзывах они написали: «Наши сердца раскрылись для благо­творительности». И это нас обрадовало и окрылило, – признается Айгуль Разакова.

На протяжении 11 лет ОО «Айналайын» провело множест­во подобных мероприятий, главным лейтмотивом которых стала благотворительная помощь нуждаю­щимся. 

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