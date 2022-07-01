Не наделять Нацбанк новыми полномочиями порекомендовал эксперт МВФ

За одним зайцем

Эксперт МВФ не рекомендует наделять Нацбанк Казахстана дополнительными полномочиями в части стимулирования экономического роста.

Согласно действующему законодательству основной миссией Национального банка Казахстана является обеспечение стабильности цен, то есть контроль за инфляцией. Между тем периодически представители депутатского корпуса, Правительства и экспортного сообщества поднимают вопрос о необходимости расширения мандата регулятора, вменив ему в обязанность еще и стимулирование экономического роста в стране.

Особенно часто такие призывы звучат в периоды ужесточения Нацбанком денежно-кредитной политики, когда в ответ на высокую инфляцию регулятор повышает базовую ставку, стимулируя население и бизнес к сбережению денег, а не к их тратам. Руководство Нацбанка неоднократно заявляло, что снижение ставки не принесет искомого результата, так как кредитование экономики зависит не только от ставки.

Даже снизив ставку, при высокой инфляции Нацбанк не заставит банки кредитовать коммерческие проекты ниже стоимости денег. И это еще не говоря о бегстве депозитов из банков, если ставка по ним снизится ниже инфля­ции. Вкладчики бросятся тратить обесценивающиеся на глазах деньги, что равносильно тушению инфляционного костра бензином. В качестве «антипримера» часто приводится Турция, где снижение ставки на фоне роста проинфляционных факторов привело к ускорению инфляции до 70%.

Быстрых решений этой проблемы не существует. Для стабильного экономического роста и снижения зависимости от внешних шоков стране нужны структурные реформы и более диверсифицированная экономика, менее зависимая от импорта.

Аналогичной точки зрения придерживается глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Казахстану Николя Бланше, опуб­ликовавший на сайте МВФ развернутый материал, в котором призвал не распылять усилия Нацбанка Казахстана,­ заставляя его гнаться за двумя целями.

По словам представителя МВФ, в ответ на усиливающееся инфляционное давление центральные банки во всем мире стремятся обеспечить стабильность цен и ужесточают свою денежно-кредитную политику.

«В Казахстане повышение базовой ставки также позволило не «разогнать» инфляционную спираль и не допустить падения обменного курса нацвалюты и роста долларизации. Чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню и заякорить инфляционные ожидания, не исключено, что Национальному банку Казахстана может потребоваться и далее ужесточать денежно-кредитную политику, даже если подобные решения замедлят экономическую активность», – утверждает Николя Бланше.

По его словам, именно стабильность цен – это условие макроэкономической стабильности, устойчивого экономического роста и сохранения уровня жизни самых широких слоев населения. Именно поэтому он скептически относится к идее наделения Национального банка Казахстана дополнительным мандатом по росту экономики.

«Следует с крайней осторожностью говорить о дополнительных полномочиях для Национального банка, «размывающих» его независимость. В ситуа­ции роста цен гнаться за несколькими целями – значит снизить и эффективность, и роль денежно-кредитной политики», – подчеркивает специалист.

Наоборот, международный опыт показывает, что для Национального банка Казахстана желательна как раз концентрация только на одной цели. Поэтапный отказ от таких непрофильных видов деятельности, как участие в программах льготного кредитования и в других видах деятельности, имеющих скорее фискальный характер, уже поможет повысить эффективность денежно-кредитной политики и усилить независимость центрального банка и доверие общества к нему.

По оценке эксперта, текущая экономическая ситуация во всем мире, и в том числе в Казахстане, обусловлена многочисленными потрясениями – это последствия пандемии COVID-19, сбои в цепочках поставок, война в Украине и санкции против России. В преодолении этих проблем участвует множество государственных органов, а в круг их интересов входят и защита уязвимых слоев населения, и долгосрочное развитие, и социальная политика.

Меры фискальной политики могут, в теории, использоваться для поддержки внутреннего спроса и экономического роста, особенно в те периоды, когда высокая инфляция ограничивает возможности роста денежной массы. Так обстоит дело и в Казахстане, где государственные расходы могут расти за счет увеличения нефтяных доходов. Конечно, в этом случае фискальная политика должна обеспечить баланс между поддержкой экономики, сохранением фискальной устойчивости и поддержанием макроэкономической стабильности. В более долгосрочной перспективе для экономического роста имеют решающее значение структурные реформы, и это, безусловно, также справедливо для Казахстана, где государство сейчас играет доминирующую роль в экономике. Необходимо улучшать деловой климат, продолжать переход к рыночной экономике, увеличивать диверсификацию и создавать новые рабочие места именно в частном секторе.

«В этом контексте в Казахстане не следует пересматривать основной мандат центрального банка как гаранта ценовой стабильности. Национальный банк Казахстана с большей вероятностью добьется результатов, если для него будут прописаны четкие полномочия, будет высокий уровень доверия общества, а также если удастся заякорить инфляционные ожидания», – заключил представитель МВФ.