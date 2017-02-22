Статьи Не надеясь на авось Асель Муканова

По поручению Главы государства место происшествия посетила специальная комиссия во главе с министром обороны. Как доложил Сакен Жасузаков, в ходе предварительного расследования установлено, что причиной трагедии стало стихийное бедствие. Аномальные для данного времени года обильные осадки и резкое потепление спровоцировали внезапный сход снежной лавины.



– Мы посетили военнослужащих, которые находились в госпитале, их состояние удовлетворительное. Вместе с акимом области посетили четыре семьи в населенном пункте Бауыржан Момышулы. Семьям погибших оказана поддержка, им будет выплачена единовременная компенсация в размере пятилетнего денежного содержания, что составит в среднем от 4 до 7 миллионов тенге, – сообщил министр обороны.



Он также назвал этот случай неординарным. Часть существует 14 лет и постоянно проводит там учения. Казгидромет предупреждал об угрозе дождевых паводков, но о лавиноопасности предупреждения не было. Окончательные выводы сделают следственные органы.



В ходе заседания министр финансов Бахыт Султанов вынес на рассмотрение проект постановления Правительства «О реализации Закона РК «О республиканском бюджете на 2017–2019 годы». Проект сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и включает распределение сумм целевых трансфертов местным исполнительным органам в сумме 377,3 млрд тенге; перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций на 2017 год на сумму 250,1 млрд тенге; перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций с отлагательными условиями на сумму 113,1 млрд тенге; перечень государственных заданий на 2017 год в количестве 147 позиций на общую сумму 438,6 млрд тенге.



– Учтено увеличение годовых плановых назначений соответствующих бюджетных программ за счет остатков бюджетных средств республиканского бюджета 2016 года в сумме 1,5 миллиарда тенге. Проект постановления включает доиспользование в 2017 году местными исполнительными органами сумм целевых транс­фертов на развитие, выделенных из республиканского бюджета в 2016 году в размере 4,2 миллиарда тенге, – добавил Бахыт Султанов, после чего документ был единогласно одобрен.



Ключевым вопросом заседания стала подготовка к паводковому периоду. Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов доложил о готовности центральных и местных исполнительных органов, однако по противопаводковым мероприятиям серьезно недорабатывают региональные комиссии. Планирование защиты проводится формально, без должного анализа прогноза, необходимые меры не всегда принимаются либо принимаются несвоевременно. Поэтому проблемы повторяются.



Большая вода нынешней вес­ной ожидается в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казах­станской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Определены 918 населенных пунктов и более 1,5 тыс. участков автомобильных и железных дорог, находящихся в зоне реального риска. В прошлом году для инженерной защиты населенных пунктов и территорий построено 122 км и произведен ремонт 146 км защитных дамб. Уже в нынешнем отремонтировано еще 2,5 км дамб, углублены 29 км русел рек, очищено около 500 водопропусков под автодорогами и более 750 под железнодорожными путями.



На основе проводимого мониторинга и данных Казгидромета разработаны и реализуются планы мероприятий по предупреж­дению ЧС. В десяти регионах организован мониторинг наполняемости 60 наиболее крупных водохранилищ, представляющих потенциальную угрозу возможного прорыва и затопления.



Для недопущения подтопления жилья из населенных пунктов уже вывезено 6,2 млн кубометров снега. Подготовлены запасы более чем 8 тыс. тонн ГСМ, 180 тыс. тонн материалов, 829 тыс. мешков и 10 тонн взрывчатки. В чрезвычайных резервах на неотложные затраты акиматами предусмотрено 20 млрд тенге. На случай эвакуа­ции подготовлены 1 707 пунктов приема жителей, а также запасы продуктов и воды.

МВД совместно с акиматами соз­даны специальные группы сил и средств аварийно-спасательных подразделений. Задействованы 12 тыс. сотрудников органов внут­ренних дел, около 2 тыс. единиц техники, 300 единиц плавсредств и 13 вертолетов.



Однако говорить о полной готовности не приходится. При визуальном обследовании 761 гид­ротехнического сооружения установлено, что 27 из них находятся в неудовлетворительном состоянии, увеличивается риск их разрушения во время паводков и половодий. Более 380 гид­ротехнических сооружений не признаны аварийными, но требуют ремонта.



– Собственникам этих гидротехнических сооружений бассейновыми инспекциями выданы предписания об устранении выявленных нарушений и направлены письма о необходимости принять меры по безопасному пропуску паводковых вод, – доложил первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов.

Вызывает опасение состояние плотины близ Астаны. Только в текущем году она нашла своего хозяина, выделены деньги на ремонт. Большая проблема – бесхозные водохранилища и плотины, разбираться с которой нужно на местах.



Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек рассказал об организации круглосуточной диспетчерской службы и ежедневного патрулирования автодорог. Он отметил, что имеющаяся группировка сил и средств Республиканской службы транспорта, дорог и мостов гражданской защиты готова в случае необходимости ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций весеннего периода и обеспечить проезд на железных и автомобильных дорогах респуб­ликанского значения.



Министр энергетики Канат Бозумбаев в свою очередь пообещал окончательный прогноз на период половодья уже в первой декаде марта.



Заслушав также доклады акимов, Премьер-министр отметил, что прохождение паводкового периода зависит от нескольких вопросов – это финансирование, свободные объемы водохранилищ, ремонт аварийных гидротехнических сооружений и состоя­ние бесхозных водохранилищ. В регионах разработаны планы противопаводковых мероприятий и проводится мобилизация всех необходимых ресурсов.

– Воды в этом году будет выше нормы, снега много, существует угроза затопления населенных пунктов. И акиматы должны заблаговременно готовиться, – обратился к подчиненным Бакытжан Сагинтаев. – За 6 лет выделено 17,9 миллиарда тенге из местных бюджетов и 30 миллиардов тенге из республиканского. Но самое страшное в таких ситуациях – мы теряли людей. Человеческую жизнь невозможно измерить никакими деньгами. Поэтому каждый раз чем просить денег после катастрофы, давайте один раз выделим средства и приведем все в порядок. Все знают, где есть проблемы. Но надеемся на авось. Нужно пересмотреть позицию, комплексно подойти, чтоб к этой проблеме больше не возвращаться.



Премьер-министр поручил своему первому заместителю Аскару Мамину взять на контроль организацию противопаводковых работ.



Также на заседании был одоб­рен проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения», предусматривающий поправки в 6 кодексов и 16 законов.



