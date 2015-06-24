Свежий выпуск Не надейтесь на авось Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Четверых беспечных граждан вовремя заметили сотрудники оперативно-спасательного отряда, дежурившие на озере Шалкар. Двое мужчин и две женщины загорали на надувном матрасе, который отнесло от берега почти на километр. Но далеко не всегда все заканчивается так благополучно. В области с начала лета утонули 16 человек, 8 из них – дети.

Спасатели, волонтеры, члены молодежных объе­динений провели рейд по водоемам, где купаться запрещено. Они раздавали листовки, в которых разъяснялось, какой бедой может обернуться пренебрежение безопасностью. На дне необорудованных и необследованных пляжей могут оказаться обломки бетона, металлические конструкции, битое стекло. Что опасно даже для тех, кто хорошо умеет плавать. К тому же во многих речках и озерах из-за родников достаточно холодная вода. Резкий перепад температур чреват сокращением сосудов и даже остановкой сердца.

Помимо этого, спасателями организована школа обучения плаванию. А волонтеры решили не ограничиваться одноразовой акцией. Ведь кто предупрежден, тот вооружен.