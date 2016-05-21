Не надо допускать насилия – Мухтар Шаханов

На проходящем в Астане заседании Комиссии по земельной реформе известный общественный деятель Мухтар Шаханов потребовал от властей освободить более 40 человек, задержанных силовыми органами РК за "призывы к организации незаконных митингов", передает Kazpravda.kz.
"Это насилие над человеком. Мы же здесь собрались, чтобы сказать правду. Надо останавливать насилие различного рода. Почему такое происходит?" – вопросил Шаханов.
Заместитель Генерального прокурора страны Андрей Кравченко подтвердил, что к административной ответственности в стране привлечены четыре десятка активистов.
"Были задержаны именно инициаторы и организаторы незаконных митингов, а не просто те, кто хотел выйти на площадь и выразить свое мнение. Эти люди, несмотря на то, что достоверно знали о противоправности своих действий, продолжали активно призывать к незаконным митингам.
Все они предстали перед административным судом и имели возможность изложить свои аргументы, обжаловать действия. Насколько нам известно, грубая сила к ним не применялась, и в органы прокуратуры они не обращались", – заявил Кравченко.
"Что касается тех лиц, которые в Алматы хотели действовать иным образом,
с этой категорией разговор будет совершенно определенный", – пригрозил замгенпрокурора.
Выражение Кравченко относительно "неприменения полицией грубой силы" возмутило Мухтара Тайжана.
"На нас сейчас вся страна смотрит. Вы требуете спокойствия от одних, но и вторая сторона также должна вести себя спокойно. Аресты производились ночью, физическая сила была применена, тому есть видеоподтверждения. Необходимо разрядить обстановку, Президент сам говорил, что не нужно позориться перед всем миром. Эти люди не хулиганы и не бандиты. Я призываю вас не проявлять лишнюю нервозность", – сказал Мухтар Тайжан.