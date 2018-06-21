Не надо драматизировать: Токаев прокомментировал свое заявление об участии Назарбаева в выборах

Политика
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Лаура Тусупбекова
Спикер Сената Касым-Жомарт Токаев после пленарного заседания верхней палаты Парламента прокомментировал свои слова в интервью ВВC о том, что Нурсултан Назарбаев вряд ли будет баллотироваться на пост Главы государства в 2020 году. Он подчеркнул, что решение об участии в будущей президентской гонке остается за Нурсултаном Назарбаевым, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Здесь нет необходимости драматизировать то, что было сказано во время интервью... Я, прежде всего, сказал, что Елбасы сам примет решение, он мудрый человек, абсолютно рациональный и разумный человек, великий лидер, что было вырезано из интервью", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Спикер Сената считает, что в интервью были некорректно расставлены акценты.

"Мне кажется, фокус внимания был смещен в данном интервью, потому что обсуждалось много вопросов. Это был один из вопросов. Смысл моих ответов состоял в том, что у нас есть Елбасы, его статус подтвержден нашими законами, будь это Закон о Первом Президенте, о Лидере нации, недавно мы приняли Закон о Совете безопасности. Независимо от того, примет ли участие Президент в следующих выборах или не примет, последнее слово по вопросам внутренней и внешней политики будет принадлежать ему. Это определено Законом, он был и остается Лидером нации", – отметил председатель Сената.

Отвечая на вопрос журналистов о том, чем он руководствовался, делая такое заявление, Касым-Жомарт Токаев ответил, что "мы же должны иметь в виду все варианты".

Также представители СМИ спросили спикера, кого еще он мог назвать достойным кандидатом на пост Президента.

"Это не мой вопрос, это вопрос совершенно другого порядка. Я отвечаю за свои слова, говорю о том, что страна имеет своего Лидера нации, Елбасы, который пользуется огромным авторитетом на международной арене, уже не говоря о том, что его поддерживает практически все население страны", – сказал он.

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев в интервью ведущему программы Hardtalk на BBC, фрагменты которого были опубликованы 20 июня на сайте британской телерадиовещательной корпорации, заявил, что Нурсултан Назарбаев не будет баллотироваться на очередных президентских выборах в 2020 году, передает Ria.ru.

"Говоря откровенно, я не верю, что Президент Назарбаев пойдет на президентские выборы в 2020 году. Потому что он очень мудрый человек и абсолютно разумный. Я думаю, что в 2020 году у нас будут президентские выборы с иными кандидатами, кроме Президента Назарбаева", – сказал Токаев в интервью ведущему программы Hardtalk.

Как подчеркнул спикер, это его "личное мнение". "Конечно, это зависит от самого Президента Назарбаева – пойдет ли он на президентские выборы. Но я должен открыто сказать, что я не верю, что он будет баллотироваться", – сказал Токаев.

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