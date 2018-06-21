Не надо драматизировать: Токаев прокомментировал свое заявление об участии Назарбаева в выборах

Спикер Сената Касым-Жомарт Токаев после пленарного заседания верхней палаты Парламента прокомментировал свои слова в интервью ВВC о том, что Нурсултан Назарбаев вряд ли будет баллотироваться на пост Главы государства в 2020 году. Он подчеркнул, что решение об участии в будущей президентской гонке остается за Нурсултаном Назарбаевым, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Здесь нет необходимости драматизировать то, что было сказано во время интервью... Я, прежде всего, сказал, что Елбасы сам примет решение, он мудрый человек, абсолютно рациональный и разумный человек, великий лидер, что было вырезано из интервью", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Спикер Сената считает, что в интервью были некорректно расставлены акценты.
"Мне кажется, фокус внимания был смещен в данном интервью, потому что обсуждалось много вопросов. Это был один из вопросов. Смысл моих ответов состоял в том, что у нас есть Елбасы, его статус подтвержден нашими законами, будь это Закон о Первом Президенте, о Лидере нации, недавно мы приняли Закон о Совете безопасности. Независимо от того, примет ли участие Президент в следующих выборах или не примет, последнее слово по вопросам внутренней и внешней политики будет принадлежать ему. Это определено Законом, он был и остается Лидером нации", – отметил председатель Сената.
Отвечая на вопрос журналистов о том, чем он руководствовался, делая такое заявление, Касым-Жомарт Токаев ответил, что "мы же должны иметь в виду все варианты".
Также представители СМИ спросили спикера, кого еще он мог назвать достойным кандидатом на пост Президента.
"Это не мой вопрос, это вопрос совершенно другого порядка. Я отвечаю за свои слова, говорю о том, что страна имеет своего Лидера нации, Елбасы, который пользуется огромным авторитетом на международной арене, уже не говоря о том, что его поддерживает практически все население страны", – сказал он.
Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев в интервью ведущему программы Hardtalk на BBC, фрагменты которого были опубликованы 20 июня на сайте британской телерадиовещательной корпорации, заявил, что Нурсултан Назарбаев не будет баллотироваться на очередных президентских выборах в 2020 году, передает Ria.ru
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"Говоря откровенно, я не верю, что Президент Назарбаев пойдет на президентские выборы в 2020 году. Потому что он очень мудрый человек и абсолютно разумный. Я думаю, что в 2020 году у нас будут президентские выборы с иными кандидатами, кроме Президента Назарбаева", – сказал Токаев в интервью ведущему программы Hardtalk.
Как подчеркнул спикер, это его "личное мнение". "Конечно, это зависит от самого Президента Назарбаева – пойдет ли он на президентские выборы. Но я должен открыто сказать, что я не верю, что он будет баллотироваться", – сказал Токаев.