Не надо нервничать

Как показывают исследования, женщинам приходится нести на своих плечах основную тяжесть финансового стресса. И хотя ситуация в экономике США сейчас выглядит намного лучше, чем в прошлом году, однако негативное влияние таких факторов, как постоянная инфляция, растущий долг и сокращение сбережений, особенно сильно сказалось на женской половине, пишет The Hill.

Согласно результатам недавнего совместного исследования, которое организовали Varo Bank, Morning Consult и THRIVE Financial Empowerment Services, среди более тысячи американцев, которые регулярно тратят практически весь свой доход или его большую часть, каждые шесть из десяти женщин вынуждены жить от зарплаты до зарплаты. В то время как среди мужчин этот показатель составляет около четырех из каждых десяти американцев, говорится в статье.

Американцы, живущие от зарплаты до зарплаты, называют рост стоимости жизни своей самой большой финансовой проблемой. В тройку наиболее актуальных проблем также попали исчезающие сбережения и рост задолженности.