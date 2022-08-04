Не наживаться на кризисе – генсек ООН призвал обложить налогом доходы энергокомпаний

В Организации Объединенных Наций предложили конкретные меры по преодолению глобального энергетического кризиса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Новости ООН.

Глава ООН и руководитель Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) представили в среду третий доклад Группы по реагированию на глобальный кризис в области продовольствия, энергетики и финансов. Третий обзор посвящен кризису в сфере энергетики.

С начала года цены на сырую нефть выросли более чем на 30%, расходы на транспортировку – на 23%, стоимость продовольствия за последние два года поднялась на 50%. Рост цен сказывается прежде всего на самых уязвимых странах и беднейших слоях населения в любом государстве.

Сегодня мир находится на пороге масштабного энергетического кризиса, предупреждают эксперты ООН.

«Многие развивающиеся страны тонут в долгах, не имея доступа к финансированию, одновременно пытаясь восстановить свою экономику после пандемии COVID-19», – предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, представляя доклад на брифинге в Нью-Йорке.

В третьем докладе группы приводятся конкретные рекомендации, которые могут облегчить последствия кризиса для тех, кто пострадал более всего. Предложения делятся на три группы: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, то есть в ООН предлагают сочетать чрезвычайные меры с долгосрочной стратегией. При этом стратегические решения, как настаивают члены группы, должны соответствовать требованиям Целей в области устойчивого развития и Парижского соглашения по климату.

Так, высокие цены на нефть открывают возможность для перехода на возобновляемые источники энергии. В ООН предлагают действовать с прицелом на будущее вместо того, чтобы, например, повышать субсидии для нефтедобывающей и угольной промышленности.

Эксперты настаивают на необходимости ускорить переход на возобновляемые источники энергии.

Генеральный секретарь ООН остановился на четырех мерах, изложенных в докладе. В частности, он призвал энергетические компании не наживаться на кризисе.

«Крупнейшие энергетические компании заработали только в первом квартале текущего года почти 100 млрд долларов, – отметил Антониу Гутерриш. – Я призываю правительства обложить эти доходы налогом, а вырученные средства потратить на поддержку самых уязвимых слоев населения».

Он также предложил сокращать потребление энергии, ускорить переход на возобновляемые источники и увеличить финансирование в сфере «зеленых» технологий.

В краткосрочном аспекте в ООН предлагают прежде всего сокращать потребление, особенно это касается богатых стран. Это значит снизить потребности в отоплении и охлаждении помещений, например, путем улучшения изоляции зданий.

Значительную нагрузку представляет собой транспорт, на который приходится почти 60% всех потребностей в энергоносителях. И тут есть методы, который позволяют сравнительно безболезненно сократить потребление. Например, снижение уровня максимально допустимой скорости на 10 километров в час позволяет сберечь ежедневно до 140 тысяч баррелей нефти.

Среди других мер – более дешевый общественный транспорт, пешеходные зоны в крупных городах по воскресеньям, работа из дома по меньшей мере три раза в неделю, электромобили, по возможности – сокращение числа командировок и использование железнодорожного транспорта вместо авиаперевозок.

Кроме того, правительствам рекомендуется поддерживать самые уязвимые слои населения, в том числе оказывать им финансовую и социальную помощь.

ООН предлагает воспользоваться возникшим кризисом, чтобы увеличить производство «зеленых» технологий в развивающихся странах.

В среднесрочной перспективе эксперты настаивают на необходимости ускорить переход на возобновляемые источники энергии, чтобы добиться нулевых выбросов, а также расширить доступ к энергии. В частности, предлагается воспользоваться возникшим кризисом, чтобы увеличить производство «зеленых» технологий в развивающихся странах, в том числе с использованием местного сырья.

Кроме того, в этом разделе эксперты группы выражают беспокойство в связи с тем, что, например, установка солнечных батарей требует в некоторых странах особой лицензии, на получение которой уходит много времени. Они предлагают ослабить лицензионные требования при реализации таких проектов.

В долгосрочной перспективе необходимо вкладывать средства в выполнение Целей устойчивого развития и меры по борьбе с изменением климата.

«Правительства должны тщательно продумать политику, которая позволит увеличить доступ к энергии и укрепить энергетическую безопасность в краткосрочном плане и при этом учитывать долгосрочные последствия таких действий», – говорится в докладе.

«У развитых стран есть немало поводов для того, чтобы инвестировать в возобновляемые источники энергии, – заявил Антониу Гутерриш. – Многие из них переживают последствия климатического кризиса, включая штормы, лесные пожары, наводнения и засухи».