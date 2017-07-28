​Не нефтью единой

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Анастасия Девяткина, Актау

Делегация во главе с заместителем Премьер-министра – министром сельского хозяйства Аскаром Мырзахметовым побывала с рабочей поездкой в Мангистауской области.

В Тупкараганском районе Аскар Мырзахметов ознакомился с работой осетровой фермы, которая открылась 3 года назад в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Годовая проектная мощность НПП ТОО «Казосетр» – 60 тонн осетрины, 1 тонна пищевой икры и 100 тыс. единиц рыб осетрового вида. На данный момент здесь разводят 5 видов рыб. В 2016-м было реа­лизовано 8 тонн продукции, в нынешнем – уже 7. Всего же в ­2017-м планируется продать 15 тонн осетрины.

– Реализуем продукцию в основном в нашем регионе, есть также заказы из Уральска, Алматы и Астаны. В начале нынешнего года 300 килограммов экспортировали в Грузию, – рассказала главный рыбовод предприятия Баян Эрниязова.

Приобретение мальков – дорогостоящее удовольствие, рассказали на ферме. В последний раз их закупали 2 года назад. Чтобы продолжить процесс, необходимо субсидирование. Также специалисты НПП ТОО «Казахосетр» говорят: уже сейчас 500 рыб готовы метать икру. Однако для начала производства нет необходимого оборудования и специалистов.

Кроме того, Аскар Мырзахметов принял участие в совещании, на котором обсуждались вопросы, касающиеся развития сельского хозяйства. Глава региона Ералы Тугжанов рассказал о реализации поручения Главы государства и о текущем положении дел в аграрной отрасли области.

– На сегодня в сфере сельского хозяйства работают 8 перерабатывающих предприятий. В нашем регионе в основном производится мясо, молоко, яйца, рыба, овощи. Население полностью обеспечивается производимой в области мукой 1-го сорта. В 2015 году было создано 5 и в 2017-м 6 сельских кооперативов, – отметил Ералы Тугжанов.

Представители Министерства сельского хозяйства в свою очередь рассказали о мерах, принимаемых для поддержки агропромышленного комплекса. Как сообщил Нариман Жунусов, руководитель управления воспроизводства рыбных ресурсов и аквакультуры Комитета лесного хозяйства и животного мира, для садковых, товарно-озерных, индивидуальных рыбоводных хозяйств предусмотрены инвес­тиционные субсидии. Фермер может возместить 30% средств, потраченных на приобретение оборудования и специальной техники. Если хозяйство функцио­нирует в режиме кооператива, то возмещается уже 50% от затрат.

– На сегодня намечены меры по частичному возмещению затрат предпринимателей (30%) путем субсидирования кормов для рыб. Правила уже подписаны и находятся на регистрации в Министерстве юстиции. Чтобы рыбоводы получили эти деньги, акиматам областей необходимо выделить средства из местных бюджетов согласно ранее распределенным суммам на 2017 год. Для Мангис­тауской области выделено порядка 13 миллионов тенге, – сообщил Нариман Жунусов.

Во время совещания Аскар Мырзахметов отметил, что главный приоритет программы развития сельского хозяйства – кооперативное движение. Также министр рассказал о дополнительном финансировании, улучшении системы субсидирования и инвес­тиционной привлекательности агропромышленного комплекса.

Делегация также посетила Актауский морской северный терминал и «Ак Бидай – Терминал», находящийся на территории Актауского морского порта.

Терминал построен для увеличения роста экспортно-импорт­ных и транзитных перевозок продукции Казахстана и Цент­ральной Азии в страны Закавказья, Персидского залива и России. Северный терминал является частью специальной экономической зоны «Морпорт Актау». В нем может единовременно храниться до 5 000 контейнеров и до 170 000 тонн генеральных грузов. 

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