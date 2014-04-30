Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с публичной лекцией в МГУ им. М. В. Ломоносова «От идеи Евразийского союза к новым перспективам евразийской интеграции». Примечательно, что 20 лет назад, 29 марта 1994 года, казахстанский лидер также в стенах МГУ провозгласил идею практического евразийства – создания Евразийского союза.

Нурсултан Назарбаев был главным интегратором постсоветского пространства чуть ли не с первого дня возникновения СНГ. Кстати, и как полноценная государственная структура Содружество появилось в Алма-Ате. Но уже через некоторое время казахстанский Лидер заговорил о необходимости создания более прочного объединения.

…Однако идеи Н. Назарбаева два десятка лет назад растворились в прост­ранстве Содружества – он, очевидно, опередил время. Но, похоже, Президент Казахстана предвидел индифферент­ное отношение коллег, поскольку в той же лекции допустил упреждающее заявление: «У некоторых политических лидеров, да и не только у них, существует политическая боязнь возрождения империи. Но на это уже никто не пойдет. Нам не нужно бояться слова «союз».

На протяжении всего периода 1995–2000 годов почти все наиболее значительные интеграционные инициативы на постсоветском пространстве исходили от Казахстана и лично от Нурсултана Назарбаева.

…Эксперты отмечают, что у лидеров Казахстана и России практически одинаковые подходы к интеграционному процессу, базирующиеся на принципах экономического прагматизма, равенства, взаимной выгоды и уважения интересов каждой из стран альянса. Так, В. Путин на встрече с Н. Назарбаевым в июле 2013 года в Астане подчеркнул: «Вы, по сути, отец-основатель нашего Таможенного союза, это была Ваша идея, мы ее последовательно развиваем. Должен сказать, это, безусловно, самый большой шаг на постсоветском пространстве».

Евразийский проект Н. Назарбаева, осмысленно заложенный в мировое общественное сознание в 1994 году, реально заработал со всеми очевидными преимуществами и неизбежными издерж­ками. К концу мая новая политэкономическая реальность должна обрести конкретную правовую форму: в Астане планируется подписать исторический договор о создании Евразийского экономического союза России, Казахстана и Беларуси.

Сегодня, двадцать лет спустя, можно констатировать: Нурсултан Назарбаев исторически подтвердил извечную политическую максиму: «Руководить – значит предвидеть». А возможно, и преобразовал, продемонстрировав особое искусство политика «руководить предвидением».

20 лет назад, после развала Советского Союза, в период неразберихи и шатания, в стенах МГУ я впервые выступил с идеей создания нового интеграционного объединения – Евразийского экономического союза», – напомнил, выступая с лекцией, Нурсултан Назарбаев. Говоря о современных перспективах развития евразийской интеграции, казахстанский Президент отметил, что «это понятие стало брендом, который активно используют политики, экономисты, журналисты».

В ближайшей перспективе, если все пойдет по плану, считает Н. Назарбаев, Россия, Казахстан и Беларусь подпишут договор о Евразийском экономическом союзе. «Это должно произойти в Астане в конце мая», – сказал казахстанский Президент.

«XXI век будет столетием великой и процветающей Евразии, где наши страны станут центром этих событий», – заключил Глава Казахстана и добавил: «Сегодня, говоря о Евразийском экономическом союзе, кто-то высказывает мнения, что он станет реинкарнацией СССР. Рассуждения на этот счет далеки от реальности и беспочвенны».

Выступая в МГУ, Нурсултан Назарбаев отметил, что территория Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должна стать передовым звеном в общеконтинентальной инфраструктуре Евразии.

В числе мер для реализации этой цели Н. Назарбаев предложил создать единую Евразийскую сеть телекоммуникаций и реализовать два масштабных транспортных проекта – скоростную железную дорогу, которая свяжет Минск, Москву, Астану и Алматы, и судоходный канал «Евразия» между Каспийским и Черным морями.

По словам Президента Казахстана, необходима также модернизация уже существующих автомобильных и железных дорог, по которым осуществляется связь между Европой и Китаем.

Выступая в МГУ, Н. Назарбаев сделал и ряд других заявлений. В частности, Президент предложил объявить день подписания договора о создании ЕАЭС днем евразийской интеграции и сделать Астану столицей союза.

При этом Н. Назарбаев подчеркнул, что Евразийский экономический союз не имеет ничего общего с СССР и не является его «реинкарнацией».

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) России, Беларуси и Казах­стана, который планируется создать к 2015 году, должен стать наиболее продвинутой формой экономической интеграции трех государств, которые уже сегодня имеют общую таможенную территорию. Ее суммарный ВВП составляет 85% валового продукта СНГ.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать единую газотранспортную сеть для стран Таможенного союза.

«Важное значение для прочности будущей евразийской экономики имеет создание единой внутренней газотранспортной сети, которая бы обеспечивала газоснабжение всех национальных экономик по согласованным одинаковым тарифам», – сказал Н. Назарбаев в понедельник на лекции, посвященной евразийской интеграции, в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова.

По мнению казахстанского Президента, надо разработать и принять совместную программу «Евразийская энергетика» как «дорожную карту» глубокой интеграции энергетического комплекса. Также целесообразно учредить Евразийскую аграрную академию, которая может объединить научно-практический потенциал национальных аграрных отраслей.

Н. Назарбаев считает, что основу евразийской экономики должен составить малый и средний бизнес.

«Это важнейший вопрос обеспечения гибкого реагирования на все возможные глобальные вызовы экономического характера. Институты финансовые, сервисные поддержки могут создаваться на базе действующего Евразийского банка. Банк уже работает, к этому банку желают присоединиться другие страны, например Китай, и он становится крупным центром финансирования совместных объектов», – добавил Глава Казахстана.

Кроме того, нужно создавать информационно-аналитическую, научно-прак­тическую инфраструктуру евразийской интеграции.

Евразийскую аграрную академию предложил учредить Нурсултан ­Назарбаев партнерам по ТС. Об этом казахстанский Президент заявил в ходе лекции в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова.

«Целесообразно учредить Евразийскую аграрную академию, которая может объединить научно-практический потенциал национальных аграрных отраслей. Кооперация в аграрном секторе даст мощный толчок экспорту продовольствия, при этом не создавая конкуренцию между нашими странами-производителями. Все расчеты мировых экспертов показывают, насколько будет расти потребность продовольствия. И Россия, и Казахстан, и Беларусь имеют уникальные для этого возможности», – подчеркнул Нурсултан Назарбаев в ходе выступления.

Кроме того, Глава государства отметил, что важное значение для прочности будущей евразийской экономики имеет создание единой внутренней газотранс­портной сети, которая обеспечивала бы, по его словам, газоснабжением всех участников по согласованным, одинаковым тарифам.

Евразийская интеграция стала брендом, приносящим реальные деньги. Такое заявление сделал Нурсултан Назарбаев на встрече со студентами МГУ. Президент Казахстана привел в качестве примера Таможенный союз – участие в его программах оправдывается на 100%. Следующим этапом должен стать Евразийский экономический союз.

Символично, что именно в МГУ 20 лет назад Нурсултан Назарбаев впервые озвучил идею создания Евразийского союза. Теперь Президент рассказал студентам о том, что сделано тремя странами накануне подписания исторического документа.

Первым слово взял ректор МГУ Виктор Садовничий. С его слов, университет гордится тем, что имел отношение к тем идеям, которые сегодня становятся все востребованнее.

Лекция длилась 1,5 часа. За это время Нурсултан Назарбаев рассказал о результатах сотрудничества стран – членов Таможенного союза, о том, что они приближаются к желаемым результатам. Открываются совместные предприятия, создаются условия для бизнеса. Развиваются энергетическое партнерство и гуманитарная сфера.

«Совместные границы между государствами Таможенного союза сегодня стали прозрачными для беспрепятственного пересечения гражданами наших стран, провоза грузов, товаров, валюты. С 2009 года товарооборот Казахстана с партнерами по Евразийскому экономическому пространству и Таможенному союзу увеличен на 88%, 24,5 миллиарда американских долларов. Наш экспорт в Россию и Беларусь вырос на 63%, в том числе вывоз обработанных товаров увеличился в два раза. Это я подчеркиваю специально, потому что у нас экспортные товары сырьевые. Когда переработанные товары – это уже успех», – сказал Президент.

Рассуждения и попытки «пугать» мировое сообщество реинкарнацией Советского Союза «далеки от реальности и беспочвенны», сказал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая с лекцией в МГУ.

Президент Казахстана назвал три причины, по которым для возрождения Советского Союза нет оснований. По его мнению, для подобного процесса «нет конституционной базы, все окончательно и бесповоротно стало достоянием истории», жители постсоветского пространства построили свои государства «со своими особенностями и традициями», а нынешняя система собственности, социальной структуры и экономического уклада «ушла далеко вперед от советской архаики».

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что не является сторонником упрощенных подходов при формировании Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Евразийский союз может столкнуться с разными кризисными ситуациями в мировой экономике, как это сейчас переживает Евросоюз. Кризисные ситуации могут возникать и в наших экономиках. Украинский фон – не лучшее время для нас. Немало желающих увидеть провал нашей идеи. Поэтому мы должны максимально учесть эти вызовы при подписании договора о Евразийском экономическом союзе», – сказал Н. Назарбаев, выступая в понедельник с лекцией в МГУ им. Ломоносова.

Эти факторы, по его словам, не должны порождать каких-либо «иллюзорных» подходов к решениям при формировании ЕАЭС. «К сожалению, на экспертном уровне есть болезненное «нетерпение», откровенно говоря, «побыстрей сляпать» будущий экономический союз, что называется, по шаблону. Естественно, в ущерб содержанию. Я не сторонник таких упрощенных подходов», – заявил он.

«Все должны понимать, что мы не лепим сверкающего белизной снеговика, который может растаять при новых изменениях геоэкономической или геополитической конъюнктуры. Объективности ради напомню, что и прежде принимались «быстрые решения» об отдельных интеграционных объединениях в СНГ. И ранее, еще в 90-е годы, в разных форматах подписывались договоры о создании общего валютного, таможенного и экономического пространства и так далее. Но где они сейчас? Кто их помнит? Они остались лишь безуспешными попытками, не отраженными даже в учебниках истории», – сказал Н. Назарбаев.

В случае с ЕАЭС, подчеркнул Президент, «мы не имеем права на подобные ошибки и пустую декларативность». «Откровенно скажу, что сейчас любая оплошность или недочет могут погубить интеграционный процесс, лишив его поддержки деловых кругов и миллионов людей», – отметил Глава Казахстана.

«Евразийский экономический союз должен быть не бременем, а благом для народов и всех национальных экономик. У нас должна быть четкая система индикаторов, измеряющих влияние евразийской интеграции на рост уровня жизни населения, производительность и конкурентоспособность экономики. Только придерживаясь такого подхода, мы сможем обеспечить привлекательность «евразийского выбора», навсегда отсечь любые сомнения насчет судьбоносных целей Евразийского экономического союза», – заключил Нурсултан Назарбаев.

По сообщениям зарубежных СМИ подготовил Николай СЕРГЕЕВ