Не нужны на ярмарке посредники

[caption id="attachment_12816" align="alignleft" width="300"] фото Валерия БУГАЕВА[/caption]

Прошедшая ярмарка, организованная перед центральным рынком «Квазар» в Павлодаре, как бы дала старт ценовой политике такой торговли. Хозяйства Павлодарского, Железинского, Майского, Актогайского и Качирского районов, сельских зон Павлодара и Экибастуза реализовывали мясо говядины по 900 тенге за килограмм, конину – по 1 000, баранину – по 800, свинину – по 700, казы – по 1 200 тенге. Молоко сырое продавалось по 80 тенге за литр, мука пшеничная высшего сорта – 54 тенге за килограмм, а первого сорта – 46 тенге. Макаронные изделия – 90 тенге, масло растительное – 230 тенге за литр, яйцо – 19 тенге штука, крупа гречневая – 80, картофель – 40, морковь – 35, капуста – 30, свекла – 40, мед – 900 тенге за килограмм.

Такие ярмарки выгодны и горожанам, так как они имеют возможность купить сельскохозяйственную продукцию дешевле, чем на рынке, и производителям, у которых появился гарантированный рынок сбыта.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар