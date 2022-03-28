Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги

Срок оплаты налога на транспортные средства с физических лиц за 2021 год истекает 1 апреля текущего года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДГД Алматы.

Сумму налога можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора в мобильном приложении "е-Salyk-Azamat", на сайте www.kgd.kz, а также узнать через единый контакт-центр 1414/3.

"По истечении срока уплаты лица, не производившие уплату налога, в соответствии с нормами налогового законодательства не смогут получить банковские услуги, в том числе открыть банковские счета, производить переводы, оформить кредит и т.д. За каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1,25 кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным банком РК.

Кроме того, налоговые органы в целях принудительного взыскания направляют налоговые приказы судебным исполнителям, которые будут применять меры в отношении должников, в том числе наложение ареста на имущество и банковские счета, а также ограничение выезда за пределы страны. Также удерживаются судебные издержки, составляющие до 25 процентов от суммы долга", – говорится в сообщении.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, связанных с неуплатой налогов, ведомство призывает автовладельцев оплатить налог на транспортные средства в ближайшие дни.