Не оправдали ожиданий: первый в мире роботизированный отель намерен снова нанять людей

Руководство гостиницы Henn-na Hotel, расположенной в японском Сасебо, решило убрать из отеля половину роботов. Оказалось, что они недостаточно хорошо справляются со своими обязанностями, пишет Life.ru.
Администрация сообщила, что выводит из штата более половины всех роботов, которые выполняют различные указания и выступают в качестве персональных помощников. Выяснилось, что машины чаще мешают постояльцам, чем облегчают их пребывание.
Например, иногда посетители жалуются, что роботы ночью воспринимают их храп за голос и будят людей вопросом "Чем я могу вам помочь?"
Также машины для уборки помещений не могут передвигаться по лестницам и часто застревают, натыкаясь на тумбочки, кровати и прочие препятствия.
Ещё одной причиной называют тот факт, что устройства иногда сильно нагреваются и могут быть причиной пожара.
Администрация также вспомнила историю, когда постоялец не мог дозвониться до стойки регистрации отеля из-за сломанного робота-консьержа.
Отель собирается нанять обратно людей, которые займутся уборкой, информированием клиентов и оказанием прочих услуг постояльцам.
Напомним, гостиница Henn-na Hotel "наняла" роботов в 2015 году и даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как первый робоотель.
Отмечается, что до сокращения в отеле работало 243 робота.
Администрация сообщила, что выводит из штата более половины всех роботов, которые выполняют различные указания и выступают в качестве персональных помощников. Выяснилось, что машины чаще мешают постояльцам, чем облегчают их пребывание.
Например, иногда посетители жалуются, что роботы ночью воспринимают их храп за голос и будят людей вопросом "Чем я могу вам помочь?"
Также машины для уборки помещений не могут передвигаться по лестницам и часто застревают, натыкаясь на тумбочки, кровати и прочие препятствия.
Ещё одной причиной называют тот факт, что устройства иногда сильно нагреваются и могут быть причиной пожара.
Администрация также вспомнила историю, когда постоялец не мог дозвониться до стойки регистрации отеля из-за сломанного робота-консьержа.
Отель собирается нанять обратно людей, которые займутся уборкой, информированием клиентов и оказанием прочих услуг постояльцам.
Напомним, гостиница Henn-na Hotel "наняла" роботов в 2015 году и даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как первый робоотель.
Отмечается, что до сокращения в отеле работало 243 робота.