​Не оптоволокном, так спутником

В Послании Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» обозначено много целей и задач, относящихся к развитию цифровой инфраструктуры страны. Этими вопросами сегодня плотно занимается Министерство информации и коммуникаций. В том числе разработкой государственной программы «Цифровой Казахстан», которую, по словам главы МИК Даурена Абаева, планируется внести в Правительство уже в мае текущего года.
– В Послании также поставлена задача по обеспечению повсеместного доступа к оптоволоконной инфраструктуре Интернета. В текущем году мы начинаем реализацию проекта по покрытию оптоволоконными линиями около 1 300 сел, что позволит обеспечить широкополосным доступом к Интернету более двух миллионов человек. Это первый этап проекта, рассчитанного до 2020 года. Реализовываться он будет в рамках государственно-частного партнерства, – рассказал Даурен Абаев на пресс-конференции в Правительстве.
Министр пояснил, что в первый этап проекта попадают так называемые перспективные села (районные центры, опорные сельские округа и так далее), которые определялись совместно с Министерством национальной экономики. Это населенные пункты, которые расположены в относительной близости к автомобильным и железнодорожным путям, то есть вблизи уже имеющихся оптоволоконных линий, от которых можно будет провести связь до нужной точки. Что касается отдаленных районов, то до них очередь дойдет на втором этапе проекта. При этом, поскольку не во все села экономически целесообразно прокладывать оптоволокно, будут использоваться другие технологии. В частности, как рассказал Даурен Абаев, министерство рассматривает возможность использования спутника Ка-диапазона, который позволит обеспечить Интернетом населенные пункты, не попадающие под первый этап проекта. Таких, по словам главы МИК, около 3 тыс. с населением порядка 1 млн человек.
Кроме того, отвечая на вопрос о претензиях пользователей к качеству мобильного Интернета и сотовой связи, министр обратил внимание, что сейчас по всему Казахстану строятся радиочастотные станции – это позволит перейти на цифровое телерадиовещание, а освободившиеся частоты будут переданы сотовым операторам.
– За счет этого качество сотовой связи и мобильного Интернета улучшится. Работа требует определенного времени, потому что строительство занимает не один день. До конца года более 200 РЧС будет построено и можно будет почувствовать улучшение, – пообещал глава МИК.
Также Даурен Абаев напомнил о том, что согласно поручению Президента на базе инфраструктуры выставки «ЭКСПО-2017» (после ее завершения) будет создан международный технопарк IT-стартапов, для работы в котором будут привлекаться предприниматели и инвесторы со всего мира.
Многое предстоит сделать в плане оптимизации и перевода в электронный формат государственных услуг. Эта работа будет вестись в рамках государственной корпорации «Правительство для граждан». По расчетам МИК, в текущем году планируется увеличить долю услуг, оказываемых через госкорпорацию, до 85%. Кроме того, как отметил министр, реализуются определенные точечные проекты. В частности, это увеличение числа специальных ЦОНов, внедрение композитных и проактивных услуг, планируется запуск пилотного проекта по оказанию госуслуг через сельские отделения Казпочты.
– Предстоит большая работа. Думаю, все поставленные Главой государства задачи мы максимально выполним, – сказал Даурен Абаев.