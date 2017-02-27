​Не оптоволокном, так спутником

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Юлия Магер

В Послании Главы государства «Третья модернизация Казах­стана: глобальная конкурентоспособность» обозначено много целей и задач, относящихся к развитию цифровой инфраструктуры страны. Этими вопросами сегодня плотно занимается Министерство информации и коммуникаций. В том числе разработкой государственной программы «Цифровой Казахстан», которую, по словам главы МИК Даурена Абаева, планируется внести в Правительство уже в мае текущего года.

– В Послании также поставлена задача по обеспечению повсеместного доступа к оптоволоконной инфраструктуре Интернета. В текущем году мы начинаем реализацию проекта по покрытию оптоволоконными линиями около 1 300 сел, что позволит обеспечить широкополосным доступом к Интернету более двух миллионов человек. Это первый этап проекта, рассчитанного до 2020 года. Реализовываться он будет в рамках государственно-частного партнерства, – рассказал Даурен Абаев на пресс-конференции в Правительстве.

Министр пояснил, что в первый этап проекта попадают так называемые перспективные села (районные центры, опорные сельские округа и так далее), которые определялись совместно с Министерством национальной экономики. Это населенные пункты, которые расположены в относительной близости к автомобильным и железнодорожным путям, то есть вблизи уже имеющихся оптоволоконных линий, от которых можно будет провести связь до нужной точки. Что касается отдаленных районов, то до них очередь дойдет­ на втором этапе проекта. При этом, поскольку не во все села экономически целесообразно прокладывать оптоволокно, будут использоваться другие технологии. В частности, как рассказал Даурен Абаев, министерство рассматривает возможность использования спутника Ка-диапазона, который позволит обеспечить Интернетом населенные пункты, не попадающие под первый этап проекта. Таких, по словам главы МИК, около 3 тыс. с населением порядка 1 млн человек.

Кроме того, отвечая на вопрос о претензиях пользователей к качеству мобильного Интернета и сотовой связи, министр обратил внимание, что сейчас по всему Казахстану строятся радиочастотные станции – это позволит перейти на цифровое телерадиовещание, а освободившиеся частоты будут переданы сотовым операторам.

– За счет этого качество сотовой связи и мобильного Интернета улучшится. Работа требует определенного времени, потому что строительство занимает не один день. До конца года более 200 РЧС будет построено и можно будет почувствовать улучшение, – пообещал­ глава МИК.

Также Даурен Абаев напомнил о том, что согласно поручению Президента на базе инфраструктуры выставки «ЭКСПО-2017» (после ее завершения) будет создан международный технопарк IT-стартапов, для работы в котором будут привлекаться предприниматели и инвесторы со всего мира.

Многое предстоит сделать в плане оптимизации и перевода в электронный формат государственных услуг. Эта работа будет вестись в рамках государственной корпорации «Правительство для граждан». По расчетам МИК, в текущем году планируется увеличить долю услуг, оказываемых через госкорпорацию, до 85%. Кроме того, как отметил министр, реализуются определенные точечные проекты. В частности, это увеличение числа специальных ЦОНов, внедрение композитных и проактивных услуг, планируется запуск пилотного проекта по оказанию госуслуг через сельские отделения Казпочты.

– Предстоит большая работа. Думаю, все поставленные Главой государства задачи мы максимально выполним, – сказал Даурен Абаев. 

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