Не ошибается тот, кто ничего не делает

Председатель молодежного крыла румынского этнокультурного центра «Дакия» Александр Урмашов успешно осваивает государственный язык в разговорном клубе «Мәміле».

«Держи быка за рога, а человека – за серд­це» – гласит румынская пословица. А путь к его сердцу лежит через его родной язык. В этом на личном опыте убедился председатель молодежного крыла румынского общест­венного объединения «Дакия» Александр Урмашов. Сначала он благодаря интересу к румынской культуре и языку нашел подход к членам этнокультурного центра. А потом, делая успехи в изучении казахского языка, стал одним из лучших слушателей разговорного клуба «Мәміле», который действует при карагандинском Доме дружбы.

– Я родился и вырос в городе Сатпаеве. Большинство его жителей на том или ином уровне владеют государственным языком, – рассказывает Александр Урмашов. – И достаточно неплохо разговаривал по-казахски. Но когда приехал в Караганду и стал учиться в университете, то заметил, что здесь чаще говорят на русском языке. Чтобы подтянуть свой казахский, пошел в разговорный клуб «Мәміле». Я не ставил перед собой суперцелей. Для меня было важно обогащать свой лексикон, раскрывая семантику слов и выражений. Например, в казахском есть слово «үйленген», что значит «женатый». Оно произошло от слова «үй», то есть «дом». Получается, что женатый мужчина – это тот, кто имеет дом, семью.

Александр посещает разговорный клуб уже второй сезон и не собирается бросать занятия. Ему нравится тот подход, который использует преподаватель Гульназ Мустагулова. Она применяет методику Каната Тасибекова, заключающуюся в том, чтобы учить фразы, которые носители языка используют в своей речи в разных жизненных ситуациях: например, на свадьбах или днях рождения, во время празднования Наурыза или при разрезании пут малышу, который делает первые шаги.

«Вас пригласили в гости, вы учите необходимые фразы и сразу используете, так эти знания остаются у вас, – объяснял в своих многочисленных интервью Канат Тасибеков. – Со временем у вас накапливается арсенал выражений, вы их постоянно повторяете, ваш язык привыкает к произношению, какие-то нейронные связи возникают. Вы получаете всеобщее одобрение, и у вас появляется уверенность. Далее – дело техники».

– Мне нравится, что в разговорном клубе «Мәміле» государственный язык мы изучаем не через правила, а через привычные для каждого человека понятия – дом, семья, дружба, работа, – отмечает наш герой. – К примеру, на занятии, посвященном семье, я узнал выражение «басым бос», что означает «я свободен», то есть «холост». А если перевести дословно, то получается «моя голова пуста», то есть «свободна». Разбирая таким образом выражения казахского языка, я лучше понимаю их смысл и быстрее запоминаю.

Важное условие, которое действует для участников клуба «Мәміле», – иметь собеседника из числа носителей казахского языка. Это может быть друг, коллега или даже кондуктор в автобусе, на котором вы каждый день добираетесь на работу. С этими людьми можно практиковать разговорный казахский и одновременно пополнять свой словарный запас.

– Рядом с моим домом есть продуктовый магазин, в котором я практикую свой казахский, – рассказывает Александр. – Говорю обыч­ные фразы: «сәлеметсіз бе?», «алма қанша тұрады?». Когда ты говоришь на казахском, то даешь человеку понять, что уважаешь его родной язык, что хочешь его знать. И такое отношение располагает его к тебе. Это очень приятно.

Это сейчас Александр может спокойно подойти к человеку и спросить: «Уақыт қанша?» или сказать: «Мен Қарағанды медицина университетінде жұмыс істеймін». Он не переживает, что говорит с акцентом и неправильно произносит специфические звуки. А в самом начале языковой практики у него был психологический барьер: а вдруг я сделаю ошибку?

– Мы же все боимся, что над нами посмеются, что мы опозоримся. И тогда пропадет желание изучать язык, – рассуждает Александр Урмашов. – Но останавливаться нельзя ни в коем случае. Нужно стараться, пробовать и понимать, что всем людям свойственно ошибаться.

Наш герой отмечает, что знание государст­венного языка помогает ему и в работе, и в общественной деятельности. В вузе, где он, комплаенс-офицер, занимается профилактикой коррупции, ему проще понимать студентов, которые обращаются за помощью. Ведь около 80% из них – это те, кто приехал из южных регионов Казахстана в Караганду осваивать профессию врача. В этнокультурном центре без казахского тоже не обойтись. Ведь знакомить жителей Карагандинской области с румынской культурой нужно с помощью их родного языка.