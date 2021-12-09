Не ошиблись с выбором

На сегодняшний день закончились работы по сбору практически всех культур. Кукуруза на зерно занимала нынче около 18 654 га – несколько меньше, чем в прошлом году. Но за счет увеличения урожайности с 59,67 до 69,4 центнера с гектара продукции получено на 16 тыс. тонн больше. Всего же в нынешнем сезоне собрано 129,4 тонны кукурузы.
Высокой урожайностью могут похвалиться в нынешнем году дехкане Жамбылского района. Главный специалист – агроном отдела сельского хозяйства местного акимата Амангельды Абдибеков сообщил, что кукурузой была засеяна площадь 1 800 га и получено более 10 300 тонн урожая. По его словам, никто из крестьян не пожалел о том, что выбрал в текущем году «царицу полей».
– Урожай кукурузы в этом сезоне значительно выше прежних лет. Мы не испытывали недостатка в поливной воде, и культура уродилась на славу. Стебли достигали двух метров в высоту, среди них порой уборочной техники было не видно. В следующем году собираемся увеличить посевные площади, – рассказал аграрий Александр Рыбалко.
Жуалынский предприниматель Керимхан Мейрханулы тоже не первый год занимается культивированием кукурузы. По его словам, в этом сезоне он расположил «царицу полей» на площади 25 га. Крестьянское хозяйство «Мухиддин», созданное 20 лет назад, помимо земледелия, занимается и животноводством.
– В этом году для посадки мы использовали 750 килограммов семян кукурузы. Одно из двух полей засеяли семенами кукурузы сорта «Машук-319», другое – сортом «Будан». Кукурузу сорта «Будан» пустили на силос. Затраты здесь невелики. Силос и сенаж готовим с лихвой, чтобы каждый год его было в достатке. Даже зимой корова дает по 10–15 литров молока, благодаря сочной подкормке. Я 5 лет занимаюсь закладкой силоса, хорошо знаю его преимущества. С каждого гектара кукурузы мы получаем 45–50 центнеров урожая. Все убранное заложили в специально подготовленную яму, – рассказал Керимхан Мейрханулы.
Картофельные поля площадью 11 446 га дали более 269,5 тонны «второго хлеба» при средней урожайности 235,5 центнера с гектара. Последний показатель оказался выше прошлогоднего на 4,2 центнера. Надо сказать, что в этом году на 281 га увеличился и посевной клин под клубень.
Крестьяне не ошиблись с выбором – картофель, действительно, уродился на славу. Наибольший объем по традиции дали кордайцы, жуалынцы, шусцы и меркенцы.
Заметно повысилась урожайность бахчевых. Арбузы и дыни в нынешнем сезоне посадили на 14 627 га, что меньше на 383 га по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, урожай получен богатый: свыше 483,3 тонны против прежних 409,3 тонны.
Главными возделывателями бахчевых культур по-прежнему остаются шусцы. Ими собрано 358,3 тонны. Свыше 50,9 тонны получили байзакские аграрии, 20,2 тонны – жамбылцы, 19,4 тонны – кордайцы.
Капусту высадили во всех районах области на 1 636,6 га, что на 56,7 га больше по сравнению с прошлым годом. Уборку этого овоща завершили полностью. Всего по региону собрано 42 тыс. 335 тонн. Выращивают в области и перец. Этой осенью жамбылские аграрии собрали почти 32,5 тыс. тонн, что на 3 тыс. тонн больше по сравнению с прошлым сезоном.
Лук является основной культурой в регионе. Его поставляют не только на внутренний рынок, но и за рубеж. В этом году, увеличив посевную площадь чуть больше чем на 2 тыс. га, полеводы вырастили свыше 1 млн 255 тыс. тонн овоща, что в 2 раза больше прошлогоднего урожая. Наибольший объем (более 870 тыс. тонн) получили шусцы.
Кроме того, в регионе получен богатый сбор огурцов – свыше 89 тыс. тонн; помидоров – почти 164 тыс. тонн; чеснока – около 22,4 тыс. тонн.
Несмотря на засуху, крестьянским хозяйством «Қуана-Бер» Кызыларыкского сельского округа Жуалынского района собран богатый урожай чеснока – 25 тонн с 6 гектаров. Вот уже третий год здесь получают довольно хорошие результаты. Как выяснилось, глава хозяйства Жаркын Калтаев начал предпринимательскую деятельность именно с выращивания чеснока.
– В прошлом году нами также собран хороший урожай чеснока. Несмотря на нехватку поливной воды в текущем году, благодаря качественным семенам все же удалось собрать хороший объем. И хотя плодородной земли мало, мы не зацикливаемся на этом. Трудимся. Использование современной сельхозтехники значительно способствует продуктивности в выращивании культуры и росту урожая, – сказал глава крестьянского хозяйства.
Между тем в регионе еще не полностью собрана столовая морковь. Завершают уборку в Жамбылском районе. На сегодняшний день ее получено около 97 тыс. тонн. Также еще не закончена уборка сахарной свеклы, которую культивируют в 5 районах области. Но уже сегодня специалисты областного управления сельского хозяйства отмечают довольно высокую урожайность.
К примеру, по Жамбылскому району сахарная свекла размещена почти на 700 га. Один из тех, кто начал здесь сбор сладких корнеплодов на 100 га, – производственный кооператив «Кызылдихан» во главе с Нуритдином Бегмановым.
– Мы занимаемся выращиванием данной культуры уже несколько лет. Если раньше поливали арычной водой, то в настоящее время отдаем должное водосберегающей технологии. Свекла поспевает позже всех. К уборке привлекаем сельских жителей, – сказал он.
Кооператив орошает 50 га сахарной свеклы капельным путем и столько же – дождеванием. Безусловно, радует, что земледельцы все больше обращают внимание на новые технологии и влагосбережение, тем более что во время рабочей поездки по Таласскому району аким области Бердибек Сапарбаев отметил: необходимо делать упор на большее использование водосберегающих технологий, что позволит повысить урожайность.
Вместе с тем подходит к концу уборка масличных культур. Во всех районах, кроме Шуского, страда завершена. Здесь собрано уже более 90% урожая. В этом году по традиции наибольший объем (18 тыс. 760,4 тонны) дали жуалынские аграрии. Именно они являются основными поставщиками масличных в регионе.
В нынешнем году эти культуры высадили на площади около 59,2 га. На сегодняшний день получено более 42 тыс. тонн.
Как отметили в областном управлении сельского хозяйства, в целом урожай овощей в текущем году получен довольно хороший, несмотря на то, что летом стояла засушливая погода, которая негативно отразилась на состоянии травостоя. Но своевременное реагирование на проблемы руководства области позволило оперативно повлиять на решение вопросов по обеспечению фермеров поливной водой.
– Конечно, без проблем не обошлось, – сказал во время встречи с местными аграриями Бердибек Сапарбаев. – Подобная ситуация наблюдается не только в нашем регионе, но и в соседних областях и странах. Однако все вопросы поэтапно решаются. Ни один из них не остается без внимания. Если будем максимально использовать все ресурсы и возможности, то нам удастся достичь намеченных целей.