Не ошиблись с выбором

На сегодняшний день закончились работы по сбору практически всех культур. Кукуруза на зерно занимала нынче около 18 654 га – несколько меньше, чем в прошлом году. Но за счет увеличения урожайности с 59,67 до 69,4 цент­нера с гектара продукции получено на 16 тыс. тонн больше. Всего же в нынешнем сезоне собрано 129,4 тонны кукурузы.

Высокой урожайностью могут похвалиться в нынешнем году дехкане Жамбылского района. Главный специалист – агроном отдела сельского хозяйст­ва местного акимата Амангельды Абдибеков сообщил, что кукурузой была засеяна площадь 1 800 га и получено более 10 300 тонн урожая. По его словам, никто из крестьян не пожалел о том, что выбрал в текущем году «царицу полей».

– Урожай кукурузы в этом сезоне значительно выше прежних лет. Мы не испытывали недостатка в поливной воде, и культура уродилась на славу. Стебли достигали двух метров в высоту, среди них порой уборочной техники было не видно. В следующем году собираемся увеличить посевные площади, – рассказал аграрий Александр Рыбалко.

Жуалынский предприниматель Керимхан Мейрханулы тоже не первый год занимается культивированием кукурузы. По его словам, в этом сезоне он расположил «царицу полей» на площади 25 га. Крестьянское хозяйство «Мухиддин», созданное 20 лет назад, помимо земледелия, занимается и животноводством.

– В этом году для посадки мы использовали 750 килограммов семян кукурузы. Одно из двух полей засеяли семенами кукурузы сорта «Машук-319», другое – сортом «Будан». Кукурузу сорта «Будан» пустили на силос. Затраты здесь невелики. Силос и сенаж готовим с лихвой, чтобы каждый год его было в дос­татке. Даже зимой корова дает по 10–15 литров молока, благодаря сочной подкормке. Я 5 лет занимаюсь закладкой силоса, хорошо знаю его преи­мущества. С каждого гектара кукурузы мы получаем 45–50 центнеров урожая. Все убранное заложили в специально подготовленную яму, – рассказал Керимхан Мейрханулы.

Картофельные поля площадью 11 446 га дали более 269,5 тонны «второго хлеба» при средней урожайности 235,5 центнера с гектара. Последний показатель оказался выше прошлогоднего на 4,2 центнера. Надо сказать, что в этом году на 281 га увеличился и посевной клин под клубень.

Крестьяне не ошиблись с выбором – картофель, действительно, уродился на славу. Наибольший объем по традиции дали кордайцы, жуалынцы, шусцы и меркенцы.

Заметно повысилась урожайность бахчевых. Арбузы и дыни в нынешнем сезоне посадили на 14 627 га, что меньше на 383 га по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, урожай получен богатый: свыше 483,3 тонны против прежних 409,3 тонны.

Главными возделывателями бахчевых культур по-прежнему остаются шусцы. Ими собрано 358,3 тонны. Свыше 50,9 тонны получили байзакские аграрии, 20,2 тонны – жамбылцы, 19,4 тонны – кордайцы.

Капусту высадили во всех райо­нах области на 1 636,6 га, что на 56,7 га больше по сравнению с прошлым годом. Уборку этого овоща завершили полнос­тью. Всего по региону собрано 42 тыс. 335 тонн. Выращивают в области и перец. Этой осенью жамбылские аграрии собрали почти 32,5 тыс. тонн, что на 3 тыс. тонн больше по сравнению с прошлым сезоном.

Лук является основной культурой в регионе. Его поставляют не только на внутренний рынок, но и за рубеж. В этом году, увеличив посевную площадь чуть больше чем на 2 тыс. га, полеводы вырастили свыше 1 млн 255 тыс. тонн овоща, что в 2 раза больше прошлогоднего урожая. Наибольший объем (более 870 тыс. тонн) получили шусцы.

Кроме того, в регионе получен богатый сбор огурцов – свыше 89 тыс. тонн; помидоров – почти 164 тыс. тонн; чеснока – около 22,4 тыс. тонн.

Несмотря на засуху, крестьянским хозяйством «Қуана-Бер» Кызыларыкского сельского округа Жуалынского района собран богатый урожай чеснока – 25 тонн с 6 гектаров. Вот уже третий год здесь получают довольно хорошие результаты. Как выяснилось, глава хозяйства Жаркын Калтаев начал предпринимательскую деятельность именно с выращивания чеснока.

– В прошлом году нами также собран хороший урожай чеснока. Несмотря на нехватку поливной воды в текущем году, благодаря качественным семенам все же удалось собрать хороший объем. И хотя плодородной земли мало, мы не зацикливаемся на этом. Трудимся. Использование современной сельхозтехники значительно способствует продуктивности в выращивании культуры и росту урожая, – сказал глава крестьянского хозяйства.

Между тем в регионе еще не полностью собрана столовая морковь. Завершают уборку в Жамбылском районе. На сегодняшний день ее получено около 97 тыс. тонн. Также еще не закончена уборка сахарной свеклы, которую культивируют в 5 районах области. Но уже сегодня специалисты областного управления сельского хозяйства отмечают довольно высокую урожайность.

К примеру, по Жамбылскому району сахарная свекла размещена почти на 700 га. Один из тех, кто начал здесь сбор сладких корнеплодов на 100 га, – производственный кооператив «Кызылдихан» во главе с Нуритдином Бегмановым.

– Мы занимаемся выращиванием данной культуры уже несколько лет. Если раньше поливали арычной водой, то в нас­тоящее время отдаем должное водосберегающей технологии. Свекла поспевает позже всех. К уборке привлекаем сельских жителей, – сказал он.

Кооператив орошает 50 га сахарной свеклы капельным путем и столько же – дождеванием. Безусловно, радует, что земледельцы все больше обращают внимание на новые технологии и влагосбережение, тем более что во время рабочей поездки по Таласскому району аким области Бердибек Сапарбаев отметил: необходимо делать упор на большее использование водосберегаю­щих технологий, что позволит повысить урожайность.

Вместе с тем подходит к концу уборка масличных культур. Во всех районах, кроме Шуского, страда завершена. Здесь собрано уже более 90% урожая. В этом году по традиции наибольший объем (18 тыс. 760,4 тонны) дали жуалынские аграрии. Именно они являются основными поставщиками масличных в регионе.

В нынешнем году эти культуры высадили на площади около 59,2 га. На сегодняшний день получено более 42 тыс. тонн.

Как отметили в областном управлении сельского хозяйст­ва, в целом урожай овощей в текущем году получен довольно хороший, несмотря на то, что летом стояла засушливая погода, которая негативно отразилась на состоянии травостоя. Но свое­временное реагирование на проблемы руководства области позволило оперативно повлиять на решение вопросов по обеспечению фермеров поливной водой.

– Конечно, без проблем не обошлось, – сказал во время встречи с местными аграриями Бердибек Сапарбаев. – Подобная ситуация наблюдается не только в нашем регионе, но и в соседних областях и странах. Однако все вопросы поэтапно решаются. Ни один из них не остается без внимания. Если будем максимально использовать все ресурсы и возможности, то нам удастся достичь намеченных целей.