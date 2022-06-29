Не оскудеет рука...

Дважды в месяц, по четвергам, работники ТОО Saghym Biday GGk отправляются по уже известным им маршрутам и адресам села Дамса Акмолинской области, чтобы передать своим подшефным по пять кило бесплатной рыбы...

Реже, раз в месяц, развозится «гуманитарка» в виде такого же объема мяса. Получатели – малообеспеченные семьи, одинокие старики, инвалиды.

По словам директора ТОО Тасыма Уразалимова, к такой благо­творительности никто его, как и коллектив, не принуждал. Дело это добровольное, по велению души. А потому делается оно с радостью.

Основное же занятие аграрного ТОО – выращивание хлеба. Как рассказал глава товарищества Тасым Уразалимов, в их ведении находится 17 тыс. га земли. До 2021 года из этой площади распахивалось меньше половины, всего 7 тыс. га. Нынче удалось добиться перелома ситуации: засеять в мае 14,5 тыс. га. Еще 2,5 тыс. га отданы под пары, так что вся пашня находится в севообороте.

По итогам зерноуборочной кампании 2021 года товариществом было получено с каждого гектара по 12 центнеров зерна – сравнительно неплохой урожай, если брать во внимание засушливость лета и результаты других хозяйств Акмолинской области.

– Кроме расширения используе­мых площадей, в этом году смогли изменить структуру посевов, – рассказывает Тасым Уразалимов. – Сделали рокировку на полях в зависимости от благоприятности конкретного участка для той или иной культуры. Поскольку основным направлением деятельности предприятия остается выращивание хлеба, работаем с различными сортами. Нынче предпочли твердый сорт «дурум», мягкие «арабелла» и «гранни».

Пожалуй, главной особенностью нынешнего полевого сезона можно считать включение в севооборот гороха, чечевицы, льна и рапса. Каж­дая из этих культур востребована на рынке. Кроме того, оказывает положительное влияние на почву.

Таким образом, сделанный аграриями маневр продиктован сложившейся конъюнктурой рынка, заботой о сохранении «здоровья» земли-матушки.

К примеру, лен – высокопродуктивная масличная культура. На рынке одна его тонна стоит 250–300 тыс. тенге. Рапс ценен не только высокой рентабельностью. Оказывается, это еще и рыхлитель почвы. Его вертикальные трубковидные корни делают «проемы» в земле.

В особенности это полезно там, где земля имеет большую плотность. Корни рапса со временем сгнивают, а «проемы» остаются и снимают плотность почвы, служат «путепроводами» для влаги. В общем, от данной культуры одна польза, и грех ее не возделывать, в особенности если думаешь не только о быстрой выгоде, но и о сохранении плодородия почвы. К тому же каждая культура обогащает землю нужными микроэлементами: азотом, фосфором и другими полезными веществами.

Работа на полях продолжается и в эти дни. Довелось увидеть на паровых гектарах технику, которая проводила очередную обработку, устраняла проклюнувшиеся сорняки. В поле находятся не только механизаторы, но и механики, агрономы.

По мнению директора товарищества, ему удалось собрать неплохую команду, и это тоже одно из приобретений, которым стоит дорожить. Директор ТОО попросил назвать в газете лучших тружеников. Мы решили откликнуться, вот их имена: заместитель директора Михаил Сотников, бригадир Болат Балтабеков, старший механик Григорий Штромер, механизаторы: Алексей Ермаков, Александр Ковалев, Магомед Кодзоев, Бахытбек Кулбаев, Чило Каросмон-оглы, Азамат Куйтенов, Василий Лукашевич, Толеубай Халым, Владимир Шрейдер, агроном-химик Халипа Асильбекова. Благодаря их добросовестной и слаженной работе хозяйство смогло отсеяться в оптимальные сроки.

Между тем жизнь заставляет искать новые пути решения возникающих проблем. Взять ту же засуху: преодолеть ее губительное влияние возможно только в союзе с наукой, применяя лучший мировой опыт в сфере сельского хозяйства.

– Нам есть чему поучиться у зарубежных коллег, – говорит Тасым Уразалимов. – Они получают гарантированно высокие урожаи и в неблагоприятные сезоны, потому что опираются на научные достижения.

Глава товарищества хлеборобов поделился планами на будущее. Они включают в себя борьбу с ветровой эрозией почв. В плане социальном – это строительство индивидуального жилья для работников предприятия. Не забудут здесь и о благотворительности, она найдет дальнейшее продолжение.

Кстати, не так давно товарищество подарило воспитанникам двух детских домов из Акколя яркий праздник. Ребятишки смогли вволю покататься на аттракционе, послушать музыку... Такое вот незабываемое событие лета для детдомовцев. Будут и другие подарки от благотворителей и спонсоров – хлеборобов из Дамсы. Труд и милосердие у них идут рядом, тем они и сильны.