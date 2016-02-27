​Не оскудеет рука дающего

Председатель молодежного общественного объединения «Қамқор», заведующий областным центром «Жалын» ЗОЖ Адилет Бериккалиев рассказал о том, что начинание милосердия и добра стало масштабным движением, в котором участвуют волонтеры самых разных возрастов, предприниматели и семьи. Призыв поддержать тех, кто нуж­дается в помощи, распространенный в социальных сетях, вызвал широкий отклик. «Қамқор» стал координирующим центром, в который обращаются люди, желающие, чтобы их помощь сразу же дошла по адресу. Одежда, обувь, игрушки, книги, канцелярские принадлежности передаются многодетным и мало­обеспеченным семьям. Отзывчивость имеет разные формы. Так, повсеместно в общественном транспорте проходит акция «Уступи место, будь вежлив!» Оказывается помощь одиноко проживающим пенсионерам, проводятся благотворительные концерты.

Консультант молодежного ресурс­ного центра, руководитель проекта «100 нақты көмек» Динара Жароева отметила, что особое внимание уделяется молодым людям, которые не работают и не учатся. Им рассказывают о возможностях государственной поддержки предпринимательства, разъясняют, где и как можно получить направление на обучение по востребованным специальностям. Кому-то приходится помогать восстанавливать или оформлять необходимые документы. По многим направлениям содействие оказывается и талантливой молодежи.

Почти два десятилетия Раиса Наурызова руководит областным детским домом. Она подчеркнула, что казахстанцам всегда были свойственны доброта и милосердие. Тем не менее празднование 25-летия Независимости и Дня благодарности придали благо­творительным акциям новый импульс и поистине всенародный масштаб. Дети в детском доме прекрасно обеспечены, но дружеского отношения никогда не бывает много. К тому же взаимодействие взрослых и детей становится залогом того, что эстафета добросердечия передается из поколения в поколение. На брифинге говорилось и о том, что акция «Делай добро!» проходит во всех районах Приуралья.