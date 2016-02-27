​Не оскудеет рука дающего

Председатель молодежного общественного объединения «Қамқор», заведующий областным центром «Жалын» ЗОЖ Адилет Бериккалиев рассказал о том, что начинание милосердия и добра стало масштабным движением, в котором участвуют волонтеры самых разных возрастов, предприниматели и семьи. Призыв поддержать тех, кто нуждается в помощи, распространенный в социальных сетях, вызвал широкий отклик. «Қамқор» стал координирующим центром, в который обращаются люди, желающие, чтобы их помощь сразу же дошла по адресу. Одежда, обувь, игрушки, книги, канцелярские принадлежности передаются многодетным и малообеспеченным семьям. Отзывчивость имеет разные формы. Так, повсеместно в общественном транспорте проходит акция «Уступи место, будь вежлив!» Оказывается помощь одиноко проживающим пенсионерам, проводятся благотворительные концерты.
Консультант молодежного ресурсного центра, руководитель проекта «100 нақты көмек» Динара Жароева отметила, что особое внимание уделяется молодым людям, которые не работают и не учатся. Им рассказывают о возможностях государственной поддержки предпринимательства, разъясняют, где и как можно получить направление на обучение по востребованным специальностям. Кому-то приходится помогать восстанавливать или оформлять необходимые документы. По многим направлениям содействие оказывается и талантливой молодежи.
Почти два десятилетия Раиса Наурызова руководит областным детским домом. Она подчеркнула, что казахстанцам всегда были свойственны доброта и милосердие. Тем не менее празднование 25-летия Независимости и Дня благодарности придали благотворительным акциям новый импульс и поистине всенародный масштаб. Дети в детском доме прекрасно обеспечены, но дружеского отношения никогда не бывает много. К тому же взаимодействие взрослых и детей становится залогом того, что эстафета добросердечия передается из поколения в поколение. На брифинге говорилось и о том, что акция «Делай добро!» проходит во всех районах Приуралья.