Не ослабляя социальных обязательств

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Сакен ЕСПАЕВ, директор Института экономики КН МОН РК, д. э. н.
Для нас это необходимость и основополагающий признак рыночной экономики. Формирование курса тенге на основе рыночного спроса и предложения с учетом фундаменталь­ных внутренних и внешних макроэкономических факторов, безусловно, имеет и свои плюсы. В первую очередь снимается давление на золотовалютные запасы нашего государства. Как подчеркнул Президент Н. Назарбаев в своем выступлении в связи с новой денежно-кредитной политикой, накопления нельзя бездумно проедать. Их необходимо использовать прежде всего на внедрение инноваций в экономике. Кроме того, объем золотовалютных резервов крайне важен и имеет для Казахстана, как и для любой страны, неоценимое значение в случае ухудшения мировой экономики. Например, снижения цен на экспортные товары. Тогда резервы будут крайне принципиальны для сохранения суверенного баланса Казахстана.
Свободное плавание нацвалюты – это, по сути, освоение и переход на новую денежно-кредитную политику на основе инфляционного таргетирования. При этом происходит снижение инфляции до 3–4% и увеличение ликвидности на денежном рынке на основе банковской процентной ставки. Наш ближайший сосед – Россия – еще с ноября 2014 года перешел на свободную валютную систему. Девальвация при этом у россиян выросла более чем в 2 раза – с 30 до 67 рублей к доллару. Другой наш главный торговый партнер – Китай – также в рамках валютного таргетирования проводит девальвацию юаня, примерно в пределах 5%.
Президент Казахстана подчеркнул, что переход к свободному курсу тенге – это ответные шаги на мировую ситуацию, где усиливается спад экономики. При этом Глава государства сказал, что новая денежно-кредитная политика никоим образом не ослабит социальные обязательства государства. Так, Н. Назарбаев поручил Нацбанку компенсировать вклады населения и выделить на эти цели до 1 млн тенге. Это охватит более 3,5 млн граждан. Президент также дал поручение повысить зарплату служащим досрочно, начиная с 2016 года. Особое внимание при этом будет уделено учителям, врачам и другим бюджетным служащим. Важно также, что во всех областях уже созданы соответствующие комиссии, которые отвечают за цены на товары первой необходимости.
Валютное таргетирование, вполне возможно, повысит конкурентоспособность казахстанских предприятий во многих производствах, позволит эффективно проводить политику импортозамещения. А это означает рост экономики и занятости населения, улучшение сальдо торгового и платежного баланса.

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