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​Не остаться в стороне
Женис Байтурин, Актобе

Работа на некоторых объектах уже на стадии завершения. В поселке Курайли, к примеру, участки под индивидуальное жилищное строительство получили 55 семей. За месяц несколько из них уже успели поднять стены домов и сейчас закрывают кровлю. Напомним, что в Актобе в период половодья талыми водами было затоплено 918 жилстроений, 95 из них, как оказалось, не подлежат восстановлению. Поэтому по решению специальной комиссии их владельцам были выделены земельные участки под ИЖС в Курайлинском, Саздинском сельских округах, поселках Россовхоз, Кызылжар, Ясное, где имеется вся необходимая инфраструктура.

Каждой семье были вручены сертификаты на 1 млн тенге, из которых 800 тыс. тенге предназначены для приобретения стройматериалов и 200 тыс. тенге – для оплаты услуг строителей. В эти дни беда сплотила всех как никогда: местные компании, оказывающие населению услуги по водо-, газо-, электроснабжению, провели за счет собственных средств электричество, воду и газ. Более сотни сотрудников управляющих компаний города уже подключились к строительным работам.

Помощь приходит пострадавшим из других регионов страны: за счет пожертвований было собрано 144 млн тенге. «Мангыстаумунайгаз» перечислил в общественный фонд «Қолғанат» 56 млн тенге, Таразский университет – 4 млн, «Народный банк» – 10 млн тенге… Акиматы 12 райо­нов области совместно со спонсорами обязались выделить по одной квартире. Решено чаще проводить «асар», привлечь к строительству домов волонтеров, стройотряды, движение «Жасыл Ел». Словом, все усилия направлены на то, чтобы возведение всех домов завершить до наступления холодов.  

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