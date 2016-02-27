​Не оставаться на обочине

На днях внучка, которой еще нет и пяти лет, спросила меня с детской непосредственностью: «А когда уже у нас сделают, как в Германии, чтобы все было ровно и красиво?» Так отреагировал ребенок на безуспешную попытку преодолеть бездорожье, не испачкав при этом обувь. Мне кажется, что предприниматель Сейткаримкожа Ахраров точно также исходил из стремления видеть свою малую родину благоустроенной, когда взялся наводить порядок на обочине дороги, ведущей в Сарыагаш.

Год назад состоявшийся сельский предприниматель, владею­щий 15 га теплиц, пришел на прием к акиму района Бухарбаю Парманову с необычным вопросом. Он предложил за свой счет облагородить обочины дороги, которая ведет до известного на всю страну курорта. Неоднократно побывавший за границей молодой человек хочет, чтобы местность, в которой живут он, его семья, родственники и друзья, выглядела такой же ухоженной и привлекательной. Начать решил с дороги, ведущей к родному дому.

Именно по ней ежедневно проезжают сотни тех, кто собирается отдохнуть на курорте. Вид за окном автомобиля или автобуса, как правило, формирует первые впечатления и задает настроение. Вряд ли в состоянии добавить человеку положительных эмоций неопрятные обочины дороги, состоя­щие из ям и холмов, поросших бурьяном. Совсем другое дело, когда придорожная территория ровная, а вдоль дороги высажены деревья и кустарники, оборудованы места для отдыха путников, установлено освещение.

От поселка Капланбек до курортной зоны – более 15 км дороги, проходящей через Куркелеский и Коктерекский сельские округа. Прилегающую к ней территорию и взялся благоустроить сельский предприниматель. За год выполнен огромный объем работы, результат которой виден невоору­женным глазом. От холмов и возвышенностей избавились при помощи экскаваторов, а грунт использовали для засыпки придорожных оврагов, низин и ям. Дорога обрела опрятный вид, ухоженность и от этого, кажется, стала даже шире.

Работа по благоустройству близится к завершению. Осталось только два участка дороги, на которых трасса проходит, словно в глиняном тоннеле. Дорога здесь очень узкая, двум машинам разъехаться не просто, не говоря уж о пешеходах, которые вынуждены передвигаться по проезжей части. Высота холмов достигает 12 м, так что предстоит большой объем выборки грунта. Ежедневно 9 единиц специальной техники ТОО «Берекелді» заняты землеустроительными работами. Два экскаватора снимают холмы и бугры, загружая грунт в самосвалы. Машины доставляют его на участки, где требуется подсыпка. Бульдозер и грейдер равняют обочины, ширина которых до 20 м с каждой стороны дороги. Земляные работы ведутся весь световой день, люди работают в две смены. Компания позаботилась о бытовых условиях, установив специальный вагончик, в котором можно переодеться и поесть. Повар Исраил Исаков ежедневно готовит бесплатные завтраки и обеды для сотрудников.

– Раньше этот участок отличался высокой аварийностью, холмы закрывали обзор трассы для водителей, да и пешеходы подвергали свою жизнь опас­ности, – говорит заместитель акима Сарыагашской районной администрации Акментай Есбаев. – Теперь совсем другое дело. Думаю, автолюбители, проезжающие по трассе, уже успели оценить такую перемену. Это особенно важно, если учесть, что сейчас стоит вопрос о расширении курорта «Сарыагаш» на 600 га. Появятся новые здравницы, и число отдыхающих, которые будут добираться по этой трассе, заметно увеличится.

В районном акимате надеются, что инициатива ТОО «Берекелді» внесет определенный вклад в формирование культуры местных жителей, которые ежедневно пользуются дорогой. Да и перед гостями райо­на теперь не будет стыдно за беспорядок. К сожалению, не редкость, когда люди на арбе мусор или домашний хлам вывозят за аул и вываливают на обочины. Так вот, после того как овраги заровняют, сделать это будет сложнее. Да и высаженные вдоль дороги зеленые насаждения станут на пути грязным помыслам нерадивых граждан.

Районная власть заложила в бюджете средства на озеленение придорожной территории, приступив к посадке можжевельника, карагача, айланта. Предполагается, что общая территория озеленения составит 235 га. Будут оборудованы и места отдыха для путников. Первая такая зона уже готова. Фонарные столбы, скамейки, деревья и даже малые архитектурные формы готовы скрасить отдых тех, кто решил сделать остановку. По весне здесь появятся также цветочные клумбы. И вся эта красота – следствие активной жизненной позиции молодого предпринимателя. Впрочем, сам С. Ахраров особо не любит распространяться о своем проекте, не считает его чем-то особенным. Более того, он уверен, что так должен поступать каждый, у кого есть финансовая возможность.

– Если бы не помощь со стороны государства, вряд ли бы я смог построить тепличный комплекс, – говорит С. Ахраров. – Пять лет государство субсидировало мой бизнес, а это огромная реальная поддержка для малого предпринимательства. Так почему бы мне не сделать ответный ход, тем более, что пользу от той работы, которую мы проделали, получат все.

Во время отчета перед населением аким области Бейбут Атамкулов опыт сарыагашцев по благоустройству района привел в пример остальным руководителям городов и райо­нов. Глава региона призвал активнее привлекать местных предпринимателей, готовых в рамках социальной ответственности бизнеса помогать благоустраивать населенные пункты и заниматься озеленением территории, чтобы сделать Южный Казахстан комфортным и уютным для людей.