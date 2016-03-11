С момента появления информации о трагической гибели двух подростков в США офис казахстанского омбудсмена находился в рабочем контакте с соответствующими госорганами РК, в том числе с внешнеполитическим ведомством и Комитетом по охране прав детей МОН. Как сообщалось ранее, Тори и Куинн Карлсон (Тимур Коктиев и Дамир Абдрахманов) были усыновлены в 2002 году в Акмолинской области семейной парой из США Терри Уильямом и Ланой Джейн Карлсон. Процедуры по их усыновлению в 2002 году состоялись в течение двух недель, что соответствовало действовавшему на тот момент законодательству в данной сфере. Решение о передаче в семью было вынесено Щучинским районным судом Акмолинской области. Впоследствии Т. Уильям скончался, и его супруга в 2009 году вступила в брак с Д. Кэмпбеллом, который 26 февраля 2016 года и совершил убийство Тори и Куинна.

«Вместе с тем сегодня ряд обстоятельств, связанных с усыновлением, является причиной обоснованного беспокойства, прежде всего в контексте обеспечения прав казахстанских детей в приемных семьях за рубежом», – говорится в сообщении. Согласно имеющейся в настоящее время в распоряжении госорганов статистике, с 1999 года за рубежом были усыновлены 8 805 казах­станцев, из них 6 609 – гражданами США, из числа которых по 673 детям не поступили постусыновительные отчеты, и совершенно отсутствует информация по 237.

«Данное обстоятельство указывает на существующую проблему в вопросе консульского учета усыновленных казахстанцев. Безусловно, наблюдение за благополучием несовершеннолетних граждан за рубежом должно быть одним из приоритетных направлений деятельности загранучреждений страны, как того требуют положения консульского устава РК», – считают в офисе омбудсмена.