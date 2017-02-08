​Не оставляй меня, мама!

Социальный проект «Ана үйі» («Дом мамы») в Казахстане действует уже третий год. Он соз­дан группой казахстанских предпринимателей, неравнодушных к судьбам отчаявшихся женщин, которые оказались зажатыми в безжалостные тиски обстоятельств и готовы отказаться от своего дитя. Главная цель проекта – дать приют такой женщине с ребенком и тем самым уберечь его от сиротства. В 17 городах Казахстана действуют 26 таких домов мамы.

Сегодня в кокшетауском «Ана үйі» живут 6 женщин с детьми до полутора лет. Для каждой из них он стал в буквальном смысле слова шансом выжить. Здесь нашли приют те, кому некуда пойти с ребенком, кого в трудную минуту оставил любимый человек и для кого закрыты двери в отчий дом. По условиям проекта в течение года с момента заселения они обретают крышу над головой, питание и одежду. За это время женщина может почувствовать себя матерью, проникнуться чувством материнства, осмыслить произошедшее, взглянуть на ситуа­цию другими глазами и найти в себе силы для того, чтобы противостоять всем жизненным невзгодам. Обычно сюда попадают душевно опус­тошенные, оказавшиеся в безвыходном положении женщины, озлобленные на отца ребенка, родителей, на себя, на все и вся. У каждой из них своя печальная история. А им здесь оказывается всесторонняя профессиональная помощь. К примеру, психологи борются с их до- и послеродовой депрессией, помогают несчастным женщинам психологически и физически выстоять под тяжелым бременем навалившихся бед.

Хозяева Дома мамы позаботились о том, чтобы условия проживания девушек были максимально приближены к домашней обстановке. Это большой двухэтажный коттедж, полностью приспособленный для полноценной жизни. При входе всякого входящего сюда встретят парк колясок, сушилки с детским бельем и любопытные взгляды робко выглядывающих в коридор малышей. По графику дежурств все здешние обитательницы следят за хозяйством и выполняют домашние обязанности. Одни готовят обед для всех, другие следят за порядком в игровых комнатах, спальнях и прочих помещениях. В стирке, уборке, готовке тоже все участвуют по очереди.

Организаторы проекта, несмотря на то что полностью взяли на себя расходы по содержанию мам с детьми, всерьез озабочены будущим этих женщин. Год пролетит быстро и незаметно, а что потом? В подавляющем большинстве своем сюда обращаются совсем еще молоденькие девчушки, не успевшие или не имевшие возможности получить образование. Поэтому им здесь предоставляют возможность учиться и приобрести хоть самые простые навыки, которые помогут им в дальнейшем зарабатывать на хлеб.

Ксения Т. из Тараза живет здесь вот уже 8 месяцев вместе с годовалым малышом. В планах у нее окончить учебу, получить профессию и устроиться на работу, чтобы достойно воспитывать своего сына. У Ольги С. из-за отсутствия постоянного места жительства после рождения второго ребенка стоял вопрос о том, чтобы отдать старшую трехлетнюю дочь в детский дом. Дело в том, что по правилам сюда принимаются только женщины с детьми до полутора лет. Но для Ольги сделали исключение и приняли ее с двумя детьми.

– Я очень рада, что мне разрешили оставить старшую дочь, – с волнением говорит Ольга и не может сдержать набежавших слез. – Сердце разрывалось от одной только мысли, что мы можем расстаться. Безмерно благодарна организаторам этого проекта за помощь, за подаренную надежду на лучшее и за шанс начать новую жизнь.

А здешние хозяева уже могут похвастаться хорошими конечными результатами, историями со счастливым концом. Недавно они проводили Маншук М. и ее малыша. Молодую маму забрал муж. Супружеская пара распалась в трудное для их семьи время, когда не было постоянного заработка и жилья. Находясь в отчаянном положении, женщина была готова написать отказную на ребенка. Но здесь на помощь пришел Дом мамы. В перинатальном центре до родов с девушкой беседовали специалисты, психологи, которые и предложили ей пожить тут первое трудное время, одуматься и не совершать самую большую в своей жизни ошибку. Через 4 месяца Маншук разыскал муж, наладил с ней связь. Первое время навещал, как мог, помогал ей, а через некоторое время, когда решились проблемы с работой и жильем, семья воссоединилась.