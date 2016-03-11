​Не оставят в беде

Свежий выпуск
469
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Мероприятие приурочили к празднованию Дня благодарнос­ти под лозунгом «Жақсы адам жүр жанымызда», а провели его с целью развития личностных качеств и способностей разных категорий молодежи, в том числе помощи лицам, состоящим на контроле Службы пробации департамента УИС по Павлодарской области. По словам пресс-секретаря этого управления Айгуль Сыздыковой, сотрудничество участников, подписавших меморандум, будет способствовать успешной психологической и социальной адаптации молодежи в возрасте от 14 до 29 лет.

Договор о партнерстве подписали ООИ «Реабилитационный центр «Самал», КГУ «Павлодарский городской центр со­циально-психологической реабилитации и адаптации женщин с детьми, не имеющих определенного места жительства», КГКП «Павлодарский областной центр крови», КГКП «Павлодарский областной противотуберкулезный диспансер», ГУ «Областной центр адаптации несовершеннолетних», ГУ «Детская деревня семейного типа», КГГП «Жас ұрпақ», КГКП молодежный центр здоровья «Болашак», КГУ «Областная универсальная научная библиотека им. С. Торайгырова» и Служба пробации города Павлодара департамента УИС по Павлодарской области. Всем участникам и гостям были вручены буклеты с информацией о проводимых и запланированных мероприятиях, в том числе координаты, куда смогут обратиться нуждающие­ся в помощи граждане.

– Сегодня в Службе пробации Павлодара на учете состоят более 800 осужденных без изоляции от общества, – говорит начальник этого подразделения ДУИС майор юстиции ­Бауыржан Кабышев. – Среди них около 60 женщин и более 700 мужчин, свыше 70% которых составляют молодые люди. В наши функции входит государственная помощь осуж­денным в социальной адаптации путем направления их на медицинское обследование, на учебу для получения профессии, содействия в трудоустройстве и психологической помощи. Подписав меморандум, мы надеемся на совместную поддержку людей, попавших в затруднительное положение. Несомненно, подписание меморандума принесет свои плоды в виде полного возвращения осужденных в здоровое и законопослушное общество. В свою очередь обратившиеся в центр люди также должны приложить усилия для того, чтобы стать полноценными гражданами Казахстана, жить, учиться и работать во благо страны и самих себя. 

Популярное

Все
В Шымкенте отказывали в бесплатных лекарствах
Не страшна АЭС средь полей зеленых
«Рахмановские ключи» вернули государству
Субсидии за несуществующее молоко
Доброе сердце полицейского
Пациенты детской облбольницы могут остаться без горячего питания
Не используешь землю – верни!
И все-таки виноват работодатель?
Больницам прописали финансовую гигиену
Число жертв мошенников продолжает расти
Выбирал наивных и доверчивых
В Кульсары 60 семей справили новоселье
Была бы картошка, а чипсы сделаем!
«Аламан құрақ» – в Книге рекордов
Новые объекты появятся на месте старого города
Решаются проблемы аварийных школ
Подготовка квалифицированных кадров требует перезагрузки
Что делать, если забыли вещи в поезде или на вокзале
Нужны цифровая инфраструктура и рабочие
Китайская компания намерена производить в РК спецтехнику
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Совещаются молодые атомщики
Быть первым трудно, но интересно!
Задержан замглавы Нацгвардии Константин Воронкин
Онкологи нацелены повысить качество медицинской помощи
Паралимпиада: расписание на субботу
Казахстанские дзюдоистки успешно выступают на Паралимпиаде в Париже
Слово ученого должно быть убедительным
Кабы я была царица: целительницу с почестями встретили в Жамбылской области
Рожденный на благо своей страны
Как казахстанская фанера рискует «пролететь» над Европой
Когда дадут отопление в Астане
Методички по обучению казахскому языку поступили во все регионы страны
Глава МОТ дал рекомендации по переходу на широкое применение технологий ИИ
Аида Балаева призвала Air Astana к этике и уважению к старшему поколению
Генпрокурор взял на личный контроль дело об убийстве школьника
Фитолабораторию для выращивания конопли в шкафу оборудовал житель ЗКО
Казахстанский туризм выходит на мировой уровень
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

Новые объекты появятся на месте старого города
Двигаться в одном направлении призывают ученые из Германии …
«Севоран» поможет детям
В Уральске открыт Центр эндоскопической диагностики онколог…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]