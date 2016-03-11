​Не оставят в беде

Мероприятие приурочили к празднованию Дня благодарнос­ти под лозунгом «Жақсы адам жүр жанымызда», а провели его с целью развития личностных качеств и способностей разных категорий молодежи, в том числе помощи лицам, состоящим на контроле Службы пробации департамента УИС по Павлодарской области. По словам пресс-секретаря этого управления Айгуль Сыздыковой, сотрудничество участников, подписавших меморандум, будет способствовать успешной психологической и социальной адаптации молодежи в возрасте от 14 до 29 лет.

Договор о партнерстве подписали ООИ «Реабилитационный центр «Самал», КГУ «Павлодарский городской центр со­циально-психологической реабилитации и адаптации женщин с детьми, не имеющих определенного места жительства», КГКП «Павлодарский областной центр крови», КГКП «Павлодарский областной противотуберкулезный диспансер», ГУ «Областной центр адаптации несовершеннолетних», ГУ «Детская деревня семейного типа», КГГП «Жас ұрпақ», КГКП молодежный центр здоровья «Болашак», КГУ «Областная универсальная научная библиотека им. С. Торайгырова» и Служба пробации города Павлодара департамента УИС по Павлодарской области. Всем участникам и гостям были вручены буклеты с информацией о проводимых и запланированных мероприятиях, в том числе координаты, куда смогут обратиться нуждающие­ся в помощи граждане.

– Сегодня в Службе пробации Павлодара на учете состоят более 800 осужденных без изоляции от общества, – говорит начальник этого подразделения ДУИС майор юстиции ­Бауыржан Кабышев. – Среди них около 60 женщин и более 700 мужчин, свыше 70% которых составляют молодые люди. В наши функции входит государственная помощь осуж­денным в социальной адаптации путем направления их на медицинское обследование, на учебу для получения профессии, содействия в трудоустройстве и психологической помощи. Подписав меморандум, мы надеемся на совместную поддержку людей, попавших в затруднительное положение. Несомненно, подписание меморандума принесет свои плоды в виде полного возвращения осужденных в здоровое и законопослушное общество. В свою очередь обратившиеся в центр люди также должны приложить усилия для того, чтобы стать полноценными гражданами Казахстана, жить, учиться и работать во благо страны и самих себя.