Свежий выпуск
​Не освоил – отдай другому
Евгения Ермакова, Костанайская область

Проверки прошлого года подтвердили тенденцию: неиспользуемые земли можно изъять в госсобственность, но для этого необходимо проделать огромную работу. Сначала провести проверку, дать время на устранение нарушений, выйти с повторной проверкой и лишь потом предпринимать попытку изъять участок, если доказано, что его не используют.

Из 616 тыс. гектаров, что в прошлом году подвергли контролю на предмет законного и эффективного использования, лишь 1 000 га – коммерческая и самовольно занятая земля. Остальное – сельхозземли, которые их хозяевами не обрабатывались. Есть заброшенные пастбища, пашни.

Нарушителей искали целенаправленно. Но только несмотря на отработанные алгоритмы проведения проверок и повторного контроля эффект оказался не таким, какого ожидали. Да, нерадивым владельцам выдают предписания, выписывают штрафы. Но лишь некоторые из них в результате начинают закупать скот, обрабатывать пашню.

Большая часть прошедших проверку держали землю «на всякий случай»: а что – налог небольшой, строгого контроля нет. Примеров немало. В прошлом году владельцы в общей сложности отказались от земель сельхозназначения общей площадью почти 300 тыс. га, а это почти половина всех земель, прошедших проверку.

Коммерческие же участки, особенно в Костанае, владельцы возвращать не спешат. Кто-то после проверки экстренно приступает к строительству, а кто-то меняет назначение участка: принимают решение вместо магазина построить жилой дом.

Есть и обратная сторона медали. Изымать участки в принудительном порядке через суды, как оказалось, дело долгое и не всегда успешное. В прошлом году на рассмотрение было направлено 24 иска об изъятии 57,2 тыс. гектаров. Большей частью речь идет о сельхозземлях. Пока положительное решение суда вынесено лишь по 17,6 тыс. гектаров. И это наилучший показатель по изъятию среди регионов Казахстана.

– Суды зачастую принимают сторону собственников и землепользователей, – говорит руководитель по контролю за использованием и охраной земель Нурлан Абдуов. – Владельцы уже в рамках судебного разбирательства начинают оформлять строительно-техническую документацию. К примеру, нам отказали в изъятии неиспользуемого уже 3 года земельного участка под коммерческую застройку. Владельцы в процессе рассмотрения дела в суде оформили АПЗ, ПСД на земельный участок, не приступив к строительству. Мы подали апелляционную жалобу в областной суд.

Аналогичный шаг пришлось сделать и после того, как ряд сельхозпредприятий пошли на реабилитацию. Хотя принадлежащие им земли пустуют уже не один год. Как отметили в акимате Костанайской области, это уже не первая попытка восстановить работу ТОО «АПК Жер-Ана», ТОО «Талап-Астык», ТОО «Коныспай-Агро». В общей сложности в их владении находится почти 40 тыс. га сельхозземель.

Суд решил, что пока идет реабилитация, изъятие невозможно. И в данном случае власти ничего не могут поделать, хотя земли уже много лет не обрабатываются, а люди, когда-то трудившиеся в этих компаниях, сидят без дела.

Популярное

Все
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Груженная бытовой техникой фура из России сгорела в Туркестанской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 апреля
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Снег и дожди идут в Казахстан
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
"Сахарный ажиотаж" в Казахстане заставил власти серьезно задуматься
Грозит ли Казахстану дефицит продуктов питания, рассказал глава Минторговли
"Пули сыпались с неба": 27 лет назад боевики напали на роту Внутренних войск Казахстана
The National Interest: Казахстан приступает к беспрецедентным реформам
МОН РК настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Вооруженные силы Казахстана подняты по учебной тревоге
Активные исследования в области искусственного интеллекта проводит Казахстан
Как избежать социальных катаклизмов в Казахстане, рассказал экономист
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Как будут отдыхать в мае казахстанцы
Аферисты придумали новый способ обманывать казахстанцев через соцсети
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге

Читайте также

Свежий выпуск
С избирателями о выборах
Свежий выпуск
Запрос на открытость
Свежий выпуск
Пусть раздается наковальни звон
Свежий выпуск
Скотина под присмотром
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021