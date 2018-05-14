Проверки прошлого года подтвердили тенденцию: неиспользуемые земли можно изъять в госсобственность, но для этого необходимо проделать огромную работу. Сначала провести проверку, дать время на устранение нарушений, выйти с повторной проверкой и лишь потом предпринимать попытку изъять участок, если доказано, что его не используют.

Из 616 тыс. гектаров, что в прошлом году подвергли контролю на предмет законного и эффективного использования, лишь 1 000 га – коммерческая и самовольно занятая земля. Остальное – сельхозземли, которые их хозяевами не обрабатывались. Есть заброшенные пастбища, пашни.

Нарушителей искали целенаправленно. Но только несмотря на отработанные алгоритмы проведения проверок и повторного контроля эффект оказался не таким, какого ожидали. Да, нерадивым владельцам выдают предписания, выписывают штрафы. Но лишь некоторые из них в результате начинают закупать скот, обрабатывать пашню.

Большая часть прошедших проверку держали землю «на всякий случай»: а что – налог небольшой, строгого контроля нет. Примеров немало. В прошлом году владельцы в общей сложности отказались от земель сельхозназначения общей площадью почти 300 тыс. га, а это почти половина всех земель, прошедших проверку.

Коммерческие же участки, особенно в Костанае, владельцы возвращать не спешат. Кто-то после проверки экстренно приступает к строительству, а кто-то меняет назначение участка: принимают решение вместо магазина построить жилой дом.

Есть и обратная сторона медали. Изымать участки в принудительном порядке через суды, как оказалось, дело долгое и не всегда успешное. В прошлом году на рассмотрение было направлено 24 иска об изъятии 57,2 тыс. гектаров. Большей частью речь идет о сельхозземлях. Пока положительное решение суда вынесено лишь по 17,6 тыс. гектаров. И это наилучший показатель по изъятию среди регионов Казахстана.

– Суды зачастую принимают сторону собственников и землепользователей, – говорит руководитель по контролю за использованием и охраной земель Нурлан Абдуов. – Владельцы уже в рамках судебного разбирательства начинают оформлять строительно-техническую документацию. К примеру, нам отказали в изъятии неиспользуемого уже 3 года земельного участка под коммерческую застройку. Владельцы в процессе рассмотрения дела в суде оформили АПЗ, ПСД на земельный участок, не приступив к строительству. Мы подали апелляционную жалобу в областной суд.

Аналогичный шаг пришлось сделать и после того, как ряд сельхозпредприятий пошли на реабилитацию. Хотя принадлежащие им земли пустуют уже не один год. Как отметили в акимате Костанайской области, это уже не первая попытка восстановить работу ТОО «АПК Жер-Ана», ТОО «Талап-Астык», ТОО «Коныспай-Агро». В общей сложности в их владении находится почти 40 тыс. га сельхозземель.

Суд решил, что пока идет реабилитация, изъятие невозможно. И в данном случае власти ничего не могут поделать, хотя земли уже много лет не обрабатываются, а люди, когда-то трудившиеся в этих компаниях, сидят без дела.