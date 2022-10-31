Не откладывать "переобувку" автотранспорта посоветовали казахстанцам в МВД

Представитель МВД Шугыла Турлыбек напомнила о правилах эксплуатации авто в зимний период, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Движение транспорта на дорогах требует особого внимания в связи с наступлением зимнего периода. В соответствии с законодательством в зимний период - декабрь, январь, февраль - запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами. Зимние шины, в случае их применения, устанавливаются на всех колесах транспортного средства», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

Она посоветовала казахстанцам не откладывать с «переобувкой» автотранспорта.

«Также для безопасности участников дорожного движения МВД призывает заблаговременно планировать маршрут движения на транспорте с учетом погодных условий. А также быть внимательными к сообщениям службы спасения и не выезжать на загородные трассы, при ухудшении погодных условий, при необходимости используя альтернативные виды транспорта», - резюмировала спикер.