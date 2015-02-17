Не отклоняться от цели

Сам много лет водил большегрузные машины. Так вот: что делает человек, отправляясь в рейс? Проверяет надежность транспортного средства, заранее определяет маршрут, узнает прогноз погоды на пути следования – и уж потом не отклоняется от маршрута. В сходной ситуации, по сути, находится все наше общество.
Нашу цель ясно определила изложенная Президентом Нурсултаном Назарбаевым стратегическая программа «Нұрлы жол». Об условиях, образно говоря, «на трассе», Глава государства предупредил со всей откровенностью: легкими они не будут, надо быть готовыми ко многому. В том числе – твердо придерживаться намеченной цели, не тратя силы и время на препирательства по поводу «объездов», возможностей более легких путей...
«Указчики» такие наверняка найдутся, достаточно вспомнить недавнее прошлое. Но оно же и показало цену популистских заявлений. И доказало правоту Нурсултана Абишевича. Следуя намеченной им стратегии, мы смогли в короткий срок построить признанное мировым сообществом государство, и произошло это в первую очередь благодаря единству народа Казахстана. Вот что главное. Потому досрочные президентские выборы станут подтверждением народного доверия экономическому и политическому курсу Главы государства.