Не отклоняться от цели Свежий выпуск 853 Виктор ТУПОВ, пенсионер, Петропавловск

Сам много лет водил большегрузные машины. Так вот: что делает человек, отправляясь в рейс? Проверяет надежность транспортного средства, заранее определяет маршрут, узнает прогноз погоды на пути следования – и уж потом не отклоняется от маршрута. В сходной ситуации, по сути, находится все наше общество.

Нашу цель ясно определила изложенная Пре­зидентом Нурсултаном Назарбаевым стратегическая программа «Нұрлы жол». Об условиях, образно говоря, «на трассе», Глава государства предупредил со всей откровенностью: легкими они не будут, надо быть готовыми ко многому. В том числе – твердо придерживаться намеченной цели, не тратя силы и время на препирательства по поводу «объездов», возможностей более легких путей...

«Указчики» такие наверняка найдутся, достаточно вспомнить недавнее прошлое. Но оно же и показало цену популистских заявлений. И доказало правоту Нурсултана Абишевича. Следуя намеченной им стратегии, мы смогли в короткий срок построить признанное мировым сообществом государство, и произошло это в первую очередь благодаря единству народа Казахстана. Вот что главное. Потому досрочные президентские выборы станут подтверждением народного доверия экономическому и политическому курсу Главы государства.