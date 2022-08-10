Не отклоняясь от графика поставок

Не за горами уборочная страда, поэтому уже сейчас сельхозпроизводители и операторы ГСМ выражают озабоченность по поводу своевременной отгрузки и поставки гарантированного объема дизельного топлива.

По данным облуправления сельского хозяйства, на осенне-полевые работы направлено 83 тыс. тонн топлива, в настоящее время проводится его отгрузка с нефтеперерабатывающих заводов (Павлодарский НХЗ (ПНХЗ) – 37 тыс. тонн, Шымкентский НПЗ (ПКОП) – 46 тыс. тонн). При этом отпускная цена НПЗ – 222 тыс. тенге за тонну, конечная стоимость для сельскохозяйственных товаропроизводителей – 218 тенге за литр.

На днях в Кокшетау прошло совещание с участием представителей областных ведомств, субъектов бизнеса, осуществляющих свою деятельность в данной отрасли, производителей аграрного сырья.

К слову, на период уборочных работ в регионе определено 16 операторов по поставке гарантированного дизельного топлива и три сельскохозяйственных формирования, самостоятельно производящих отгрузку с НПЗ. Во встрече приняли участие практически все участники этого рынка, которых интересовал главный предмет обсуждения: свое­временная поставка ГСМ.

В профильном ведомстве заверили, что для беспокойства нет причин. К примеру, на проведение в области весенне-полевых работ нынче было выделено 72 тыс. тонн солярки, и весь этот объем освоен полностью.

По словам заместителя главы облсельхозуправления Хасыма Иткусова, определен график поставок дизтоплива. В июле было запланировано поставить 29 тыс. тонн, в августе – 35 тыс., в сентябре – 19 тыс. тонн. На сегодня заключены договоры на 28,5 тыс. тонн (98,3% от общего объема за июль), из них отгружено 17,2 тыс. тонн (59,3%).

И все же опасения участников встречи беспочвенными не назовешь. Пару лет назад у аграриев Егиндыкольского района возникла резонансная ситуация. Оператор по поставке ГСМ не исполнил перед ними договорные обязательства на сумму свыше 27 млн тенге. Вопрос удалось решить административно и в том числе благодаря медиативному соглашению сторон при содействии региональной палаты предпринимателей. Это стало своего рода катализатором для создания алгоритма упорядочения работы по выбору операторов.

– Если ранее данная работа проводилась хаотично и по усмотрению местной исполнительной власти, то сейчас по нашей инициативе во всех районных акиматах созданы специальные комиссии, в состав которых вошли представители палаты и бизнеса соответствующего региона. Проблема поднималась на уровне Министерства сельского хозяйства. Центральному исполнительному органу был предложен порядок определения операторов с основными критериями, удовлетворяющими как получателей ГСМ – сельхозпроизводителей, так и добросовестных операторов. Этот принцип мы планируем использовать и при решении текущих воп­росов, – отметил директор РПП «Атамекен» Ерканат Мусылманбек.

Тем временем у субъектов рынка ГСМ назрел свой перечень вопросов. В частности, директор ТОО «Sana Petroleum» Кайрат Кульжабаев рассказал, что в настоящее время остро стоит вопрос системного недогруза горюче-смазочных материалов с нефтеперерабатывающих заводов.

– У нас вопросы к ресурсодержателям: каким образом они определяют нормы погрузки? К примеру, в августе нам дали 650 тонн, но по факту отгрузили 582. Нужно установить определенные нормы, а то на деле получается: отгрузили, ответственность скинули, счета предъявили, а мы оплатили полную стоимость. Тем временем многие работают в условиях низкой или даже отрицательной маржи. Зачас­тую мы получаем вагоны с ГСМ, не заправленные до 10% и выше от полагающегося объема, при установленной вагонной норме в объеме 65 тонн заливается 58–59 тонн, – заявил предприниматель.

По поводу поставки некачественного по составу дизельного топлива, непригодного для климатических условий северных регионов, высказался глава ТОО «Вишневская нефтебаза» Владимир Бехтольд. По его словам, использование так называемого летнего горючего приводит к тому, что уже при температуре +1–5 градусов топливо начинает загустевать, а значит, непригодно в дальнейшей работе. Причем, как правило, многие фермеры производят оплату заранее, и возмещать убытки оператору порой приходится из своего кармана.

Кроме того, на работу субъектов независимого рынка крайне негативно влияют длительные сроки поставки топлива в связи с задерж­кой подачи маневренных вагонов до 20 часов. При этом оператор обязан в течение 48 часов выгрузить и направить по назначению ГСМ.

Все озвученные вопросы профильные ведомства взяли «на карандаш»: необходима интеграция усилий всех заинтересованных сторон. Напомним, Министерством энергетики было предложено внести законодательные изменения, которые предусматривают пересмотр схем поставки нефти на внутреннем рынке и реализации нефтепродуктов. Для контроля адресности выделения объемов удешевленного горючего планируется создать базу данных сельхозпроизводителей в территориальном разрезе и внедрить электронно-информационную систему

К слову, вопросы поставок ГСМ на особом контроле у Агентства по финансовому мониторингу.

– К сожалению, имеются факты продажи льготных ГСМ третьим лицам по заниженной цене, как, к примеру, в Восточно-Казахстанской области. Есть также случаи, когда сельхозпроизводители в целях извлечения личной наживы перепродавали льготные ГСМ. Поэтому в целях профилактики мы хотим предупредить предпринимателей о возможных мерах ответственнос­ти, – отметил руководитель оперативного управления департамента экономических расследований по Акмолинской области Нурбек Дауов.