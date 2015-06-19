Не отклоняясь от курса Свежий выпуск 465 Мадениет БОЖБАНОВ, директор Региональной палаты предпринимателей Карагандинской области

Страны-члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) работают в соответствии с принципами представительной демократии и свободной рыночной экономики. Организация продвигает политику, ориентированную на экономический рост и социальное благополучие людей во всем мире. Мы пока не являемся членами ОЭСР, но в 2011 году Казахстан был приглашен к участию в работе наблюдательного комитета Центрально-Азиатской инициативы Евразийской программы конкурентоспособности ОЭСР и стал донором инициативы. Казахстану присвоен статус сопредседателя Центрально-азиатской инициативы наравне с ЕС, и он таким образом сменил на этом посту Францию.

И на сегодня нами взят курс на изменение концепции работы антимонопольной службы и ее приведение в соответствие со стандартами ОЭСР, соблюдение принципов организации, о чем говорится в 53-м из «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» Главы государства Нурсултана Назарбаева. Естественные монополии возникают в таких отраслях, как электроэнергетика, водоснабжение, железнодорожный транспорт, связь, почтовые услуги, которые, как правило, характеризуются значительной экономией масштаба, обусловленной высокими накладными расходами.

Если бы монополистам было разрешено самим устанавливать цены на свои товары, они были бы необос­нованно высокими. Решение состоит в том, чтобы разрешить монополисту действовать на рынке, но при этом регулировать ценообразование, чтобы гарантировать потребителям справедливые цены. Помимо экономии масштаба, еще одним аргументом в пользу допущения разрешенных законом монополий в эти отрасли стало предоставление универсальной услуги. С изменением рыночных условий, технологии и других факторов некоторые из этих отраслей во многих странах подверглись дерегулированию. Более сложные методы регулирования также позволили отделить в данных отраслях конкурентные сегменты от естественномонопольных, что позволило открыть для конкуренции такие отрасли, как связь и железнодорожный транспорт, которые ранее представляли собой регулируемые (или находившиеся в государственной собственности) вертикально интегрированные монополии.

Возьмем, к примеру, связь. Раньше у нас был один основной монополист, который предоставлял услуги – телефон, Интернет, мобильную связь. С приходом на рынок зарубежных крупных игроков компания-монополист вынуждена конкурировать на рынке этих услуг, внедряя инновации и новые технологии. А потребитель приобрел возможность выбирать услуги по цене и качеству. И качество предоставляемых услуг отечественной компанией тоже растет.

Казахстан уже вошел в число 50 конкурентоспособных стран по рейтингу Doing Business: за несколько лет у нас проведена колоссальная работа по улучшению бизнес-климата. На наш рынок активно заходят инвесторы, так как созданы определенные условия, есть огромные инвес­тиционные возможности, и все еще существуют незанятые ниши. Именно в этих целях Казахстан намерен привести свою антимонопольную политику в соответствии со стандартами ОЭСР, расширяя границы для зарубежных инвесторов и развивая конкурентную среду.

Мы можем констатировать, что с приходом иностранных компаний во многие отрасли казахстанцы только выиграли в плане качества, цен на товары и услуги. И так произойдет во всех сферах, потому что должны выигрывать все участники рынка. Деятельность Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» как раз призвана развивать у нашего бизнеса способность конкурировать с иностранным. И у нас есть компании, которые производят товары и услуги, не уступающие в качестве и безопасности импортным.

Приятной новостью для нас явилось известие о том, что три наших карагандинских предприятия вошли в пул «национальных чемпионов». Это ТОО «EurasianFoods», «Нәтиже» и «Сантехпром». Всего же в списке 32 компании. Они все представляют средний бизнес, работают в обрабатывающей отрасли и составляют несырьевой экспортный потенциал страны. Стоит отметить, что почти половину списка составляют алматинские компании. Другие регионы представлены одной-двумя компаниями. Из Карагандинской области отобраны три.

К слову, во время кризиса уменьшилось количество предприятий в среднем бизнесе. В силу особенностей налогового законодательства, того, что банки второго уровня преимущественно кредитовали малый бизнес, многие предпочли диверсифицировать производство, раздробившись на несколько малых компаний. Они оставались аффилированными, но имели возможность получать финансирование. Так и пережили. А те, кто сохранил свои объемы, оставаясь в среднем бизнесе, худо-бедно развивались. Среди самых стойких – три выше названные компании, которые активно взаимодействуют с палатой предпринимателей. Они все это время продолжали работать, модернизировались и сохраняли объемы.

Остановлюсь на предыстории программы «Лидеры конкурентоспособности – национальные чемпионы». В течение последних двух месяцев в сотрудничестве с международной консалтинговой компанией McKinseyCompany велся отбор среди отечественных производителей, претендующих на участие в указанной программе. На сегодня отбор завершен, и сформирован пул компаний, которые призваны стать лидерами экспорта казахстанской продукции на внешние рынки и замещения импорта. Проводится диагностика компаний- участников. По итогам этапа с каждой компанией будет разработан индивидуальный план мероприятий, включающий рекомендации для ее дальнейшего развития.

Целью «Лидеров конкурентоспособности – национальных чемпионов» является создание в Казахстане конкурентоспособных, экспортоориентированных производств несырьевого сектора путем формирования компаний регионального и мирового масштабов. Эта программа обязана своим рождением проекту «Национальные чемпионы», появившемуся по инициативе Президента Рес­публики Казахстан Нурсултана Назарбаева­ и впервые прозвучавшему на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан 5 мая 2015 года.

У нас есть различные программы для МСБ и крупного бизнеса. И так сложилось, что программы поддержки МСБ большей частью нацелены именно на малый сектор. А средний бизнес как таковой оставался, так сказать, «за бортом». И наконец, холдинг «Байтерек» разработал программу. Участникам проекта будет доступна финансовая поддержка, предполагающая использование инструментов группы компаний холдинга «Байтерек», в частности, межбанковское кредитование (посредством кредитования через банки второго уровня), финансирование лизинговых сделок, субсидирование процентных ставок, гарантирование кредитов, экспортное страхование, гранты на инновации.

«100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» Главы государства, несомненно, дадут мощный импульс развитию экономики страны. Следуя Плану нации, не отклоняясь от курса, мы сможем привести Казахстан и в тридцатку лучших стран, и в Организацию экономического сотрудничества и развития. И я призываю предпринимателей быть активными в развитии своего бизнеса, наращивать производство и стать конкурентоспособными, чтобы наше государство, наши граждане быстрее достигали поставленных целей.



