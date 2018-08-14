​Не отстаивали и не обращались

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Анвар Ахметов

Во всяком случае из 2 500 участников опроса такой ответ дали 35% респондентов. При этом, как показывают итоги, четверть опрошенных граждан (25%) пыталась самостоятельно найти компромисс или договориться.

Как показали результаты исследования, в целом по Казахстану потребительские права чаще всего (73%) ущемлялись в сфере обслуживания. Наиболее распространенными нарушениями стали несоответствие цены и чека – 34%, навязывание покупателям товаров в нагрузку – 28%, грубость персонала – 25%, низкое качество предлагаемой продукции или услуг – 24%.

Больше всего таких фактов отмечено в Мангистауской и Северо-Казахстанской областях (85%). Меньше – в Астане, что, впрочем, совсем не радует, если учитывать показатель этого самого «меньше» – 70%!

Некачественные товары в большинстве случаев встречались в группе продуктов питания (78%), то есть намного чаще, чем в промышленных товарах (одежда, бытовая техника).

В разрезе регионов больше всего случаев потребления продовольствия «второй свежести» зафиксировано в уже упомянутой выше Мангистауской области и на Костанайщине – по 84%. Меньше всего подобных эксцессов – в Жамбылской области, но опять это «меньше всего» составляет 67%.

Среди хозяйствующих субъектов, систематически нарушающих права потребителей, в ходе опроса названы магазины и сети розничной торговли (14%), затем заведения общественного питания (12%), на третьем месте значатся общественный транспорт, рынки и КСК – по 9%.

Таким образом, несмотря на то, что за последние годы в Закон РК «О защите прав потребителей» внесены существенные изменения, которые, по замыслам законодателей, призваны значительно повысить ответственность производителей, продавцов и исполнителей за свою работу, проблемы с качеством товаров и услуг до сих пор далеки от своего решения.

В связи с этим в качестве рекомендаций по улучшению сложившегося положения 36% респондентов назвали совершенствование системы по повышению грамотности потребителей, их информирования и обучения через телекоммуникационные каналы, включая Интернет, социальные сети, 14% – упомянули о роли в решении этой задачи печатных изданий и социальной рекламы. Также была подчеркнута необходимость проведения различного рода презентаций, образовательных акций, бесплатных семинаров.

Возможно, тогда число тех, кто «не отстаивал и не обращался» по поводу нарушения своих потребительских прав, заметно поубавится. 

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