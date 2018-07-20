Не отвечала на казахском и грубила: сотруднице МОН РК вынесут строгий выговор

Заместителю директора департамента бюджетного планирования Министерства образования и науки РК Жанар Рахметовой рекомендовали вынести строгий выговор за то, что она в телефонном разговоре отказалась отвечать на вопросы учительницы одной из школ на казахском языке, а также грубила. Рекомендацию озвучили на заседании Комиссии по этике Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Проведено служебное расследование в отношении заместителя директора департамента бюджетного планирования Министерства образования и науки Жанар Рахметовой. 9 февраля 2018 года между гражданкой Сагидуллаевой и Рахметовой состоялся телефонный разговор, в ходе которого на просьбу обратившейся ответить ей на казахском, так как она не понимает на русском, Рахметова ответила следующим образом: "Я не говорю по-казахски. Почему вы не разговариваете на английском или на испанском? У нас трехъязычие, если что", – сказал эксперт департамента контроля в сфере государственной службы АДГСПК РК Аблайхан Наурызбай.
Аудиозапись беседы была распространена в Facebook, Youtube, а на сайте abai.kz была опубликована статья "Я не говорю по-казахски: высокопоставленный чиновник МОН".
Эксперт отметил, что публикации вызвали общественный резонанс, а также множество негативных комментариев в адрес Министерства образования и науки РК и государственного аппарата в целом.
"Рахметова пояснила, что причиной ее резкого ответа послужили постоянные звонки учителей и их родственников о невыплате доплаты учителям с января текущего года. Таким образом, в действиях Рахметовой усматриваются признаки несоблюдения подпункта 1, 2 7 пункта 5 Этического кодекса госсслужащих, в котором говорится, что государственные служащие должны уважительно относиться к государственным и другим языкам Казахстана. Также быть скромными, соблюдать общепринятые морально-этические нормы в обращении с гражданами, проявлять вежливость и корректность", – напомнил Наурызбай.
В свою очередь Рахметова объяснила, что в такой ситуации она оказалась впервые. Отметим, выступление перед членами Совета по этике Агентства она начала на казахском языке.
"Из 20 лет моего трудового стажа 10 лет работаю в МОН. Это произошло впервые, что на меня поступила жалоба. Действительно, с моей стороны было некорректно так отвечать, я это признаю. Я уже попросила прощения у заявительницы Сагидуллаевой, объяснила ситуацию, что разговор был эмоциональный. Она приняла мои извинения. Вы правильно заметили, на казахском я еще плохо разговариваю", – сказала в свою защиту Рахметова.
Кроме того, она напомнила, что наряду с государственным языком в стране официально действует и русский язык.
"Я не против проводимой политики, но тот же закон о госязыках гласит, что наряду с государственным языком официально действует и русский. Я предлагала Сагидуллаевой переключить на другого человека, чтобы он ей доступно объяснил, но она отказалась", – объяснила Рахметова.
Исполняющий обязанности ответственного секретаря МОН РК Нурсеит Байжанов сообщил, что в ведомстве провели служебное расследование.
"Мы считаем, что сотрудник виновен в неуважении к государственному языку и не совсем корректном разговоре с обратившимся в министерство человеком. Мы не умеем разговаривать с населением. Это пример, посыл всем госслужащим, что надо уметь правильно разговаривать с простыми людьми", – заключил Байжанов.