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Не отворяйте дверь любопытства
Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область
Ночь, тишина. Сижу в ванной комнате, читаю. Вдруг почему-то оставленный на полу пузырек из-под шампуня валится на бок и начинает кататься от стены к стене. Туда-сюда, туда-сюда, быстро так! Я от неожиданности подскочил, рявкнув... ну, не джентльмен, в общем, это была фраза, кратко объединившая характеристику озорника, мое отношение к происходящему и приказ немедленно прекратить. Потом спохватился: утверждают, что с этой публикой положено обращаться как с малыми детьми. Перехватил пузырек, водрузил на место, бормоча: «Ая-яй-яй! Ну-ка, не надо баловаться». Безобразие прекратилось. Но осадок остался. И не зря.

Снова ночь, тишина, сижу на кухне, читаю. И тут раздается громкий звон: ложечка в стакане ходуном заходила. Наутро жена меня высмеяла. Мол, от проехавшей машины сотрясение произошло. А ты и... Ага, от наших окон до дороги такое расстояние – ракетный тягач надо, чтоб в кухне что-то содрогнулось, а та ложечка моталась в стакане, как ботало колокольчика. Вынул ее, положил на стол. Еще какое-то время смотрел в книгу, но смысл текста ускользал, не по себе стало. Пошел спать.
На следующую ночь на кухне зачиталась супруга. И летела оттуда пулей – при ней вся посуда как взбесившаяся брякать начала.

Разногласия прекратились. Тут бы нам и принять решительные меры, но мы позволили себе втянуться в контакт, совершенно нам не нужный, а по большому счету и опасный. Нет, не оправдать, но хотя бы понять нас можно, если учесть, что произошло это в перестроечную пору, когда кружила головы дозволенность запретных прежде тем, в том числе и всякая мистика и чертовщина. Вот и мы приняли домового как данность, вроде домашней зверушки. Послушались совета прикормить его – стали по выходным класть в укромном месте вареное яйцо. Неделю оно простояло нетронутым, в следующий раз на белке обозначились следы зубов. А потом один желток оставался, только чавканье слышалось.
Почуяв волю, «хозяин» перестал стесняться. Оказалось, больше всего ему нравилось что-нибудь раскручивать. Уехали на месяц – дверцы всех шкафов и тумбочек пришлось навешивать заново, часы и телевизор мастера, считай, по новой собирали. И вообще, все, что не соединено, обязательно развалится. Опять встряли советчики: отвлеките его персональной игрушкой. Свинтили из детского конструктора машинку, поставили на шкаф, куда обычно не заглядывали: на, крути-верти.

Полегчало, но не слишком, время от времени шкоды повторялись, видать, не только человеческую натуру не переделаешь. Буря грянула, когда мы решили расширить комнату за счет одной из двух кладовок. Планировку хрущевской «трешки» представляете? А ломать в ней вам что-нибудь приходилось? Труд для титанов: их ведь строили на совесть. Я орудовал полуторапудовой кувалдой, грохоча на всю округу и рассуждая, что в кладовке такой крепости можно и падение Тунгусского метеорита пересидеть. Умаялся, сил достало только битый кирпич вынести, инструменты сложил посреди комнаты на завтра. Только сгустился вечер – в пустой комнате грохот. Захожу: металлический совок, прочертив в пыли линию, улетел к стене. Вернул его на место, через несколько минут снова – бабах! – молоток совершил «путешествие».

Все разъяснилось, когда навестил друга-психиатра, в силу профессии изучавшего энергетику личности и так называемого «тонкого мира», включающего и окаяшек. Работал он в то время с некой Анной, обладавшей даром ясновидения (которого, кстати, сама опасалась, без специалиста никаких опытов не ставила и уж, конечно, не пыталась заработать на нем). Так вот, она, ни разу не бывавшая в нашей квартире, до мелочей перечислила все, хранившееся в разнесенной кладовке, в том числе старую фетровую шляпу с вложенным в нее платком, – в ней, оказывается, «хозяин» устроил себе гнездо, вот и бесился теперь.
Попутно, раз уж зашла речь, друг объяснил, что сущностями, коих мы именуем домовыми, чаще всего становятся души бомжей, беззлобных пьянчужек, как при безалаберной жизни, так и после оставшиеся неприкаянными. Резюмировав: «Паразиты. С чего люди взяли, будто они могут что-то хранить, кого-то оберегать? Мы для них – энергетическая пища, не более».

Поверил сразу, поскольку знаю не склонную к фантазиям женщину, уверяющую, что ее муж – сгубивший себя водкой принципиальный алкоголик, за 40 лет супружества по хозяйству палец о палец не ударивший – привычного жилья так и не покинул: что ни ночь – шаги и скрип половиц, проседает под кем-то (чем-то?) его любимое кресло, на кухне посуда звякает. Ну, точь-в-точь как у нас. Не очень-то приятно, надоедает, нер­вирует.

Точку в деле поставил священнослужитель, мнение которого для меня непререкаемо. Едва уловив суть, он решительно произнес: «Гоните его в шею!»
И мы оборвали контакт, сделали все положенное, чтоб нечисть и близко боялась подойти. Удалось ли этой в полной мере? Как зарекаться? Однако с тех пор, если раздается какой-то странный стукоток или шебуршание, прибегаем к молитве. Не пытаясь выяснить, «наш» ли это продолжает втихаря обретаться поб­лизости или кто иной напрашивается. И всем советую: не отворяйте дверь любопытства, миры по ее стороны не должны соприкасаться.

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