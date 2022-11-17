​​​​​​​Не пашней единой

Из 5,948 млн га земельного фонда области Улытау, отведенных под пастбища, используется лишь 30%. И не потому ли регион сегодня зависим от импорта практически по всем позициям продовольственной корзины.

Едва хватает

После разделения Карагандинской области на долю нового промышленного региона отвели более 18 млн га – окончательно границы утвердили 26 сентября 2022 года. Что интересно, площадь земель сельскохозяйственного назначения в регионе, по последним данным, составляет более 16,9 млн га.

Остальные гектары приходятся на промышленность, транспорт­ную систему, лесной и водный фонды. Цифры сельхозугодий внушительны, однако возникает резонный вопрос: почему такой большой, при этом самый малонаселенный регион Казахстана не может самостоятельно обеспечить себя продовольствием?

– Земли в области Улытау много, но не вся она пригодна для животноводства, а тем более для растениеводства, – сообщила заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений области Улытау Акбаян Сексенбаева.

Того, что производится и выращивается, едва хватает на долю нового областного центра – Жезказгана. Регион полностью импортозависим по ряду позиций продовольственной корзины. Картофель, лук, капусту и морковь привозят из других областей. Не хватает молочной продукции, муки. Более-менее сносно дело обстоит с мясом – выручают фермеры Улытауского и Жанааркинского районов.

Там трава не растет

– Считается, что большая часть территории области пригодна для сельского хозяйства, – говорит Акбаян Сексенбаева. – Но на самом деле доля деградированных земель от общей площади превалирует. По районам, сельским округам балл бонитет – состав почвы – совершенно разный.

С одной стороны, угодья деградируют из-за резко континентального климата, скудности водных ресурсов. С другой стороны – свою роль играет человеческий фактор. Пастбищная инфраструктура разрушается из-за перевыпаса скота. Часто виной тому становится нерациональное использование сельскохозяйственных участков: люди берут их в аренду, но не используют по назначению. И чужой скот на выпас не пускают.

– Скот не должен стоять на месте, – пояснила заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства и земельных отношений. – Поголовье увеличивается, но нормального выпаса не происходит. И это одна из причин, почему сегодня ведется активная работа по выявлению неиспользуемых участков.

Под пастбищные угодья области отведено 5,948 млн гектаров. Эта территория уже распределена между землепользователями. Однако, по данным системы идентификации сельскохозяйственных животных, используется только 30% от общего объема.

Это предварительные цифры, потому что данные в базе постоян­но меняются – после приплода или закупа скота. Есть фермеры, которые не указывают точное число голов в стаде. По первичным, сентябрьским, расчетам пастбищные земли были загружены всего на 18%.

Есть случаи, когда земельные участки фермеры предоставляют в субаренду. Законом такие действия не запрещены, однако, по сути, это неправильно. Так получается, что, с одной стороны, пастбища загружены недостаточно, с другой – в ряде райо­нов остро ощущается нехватка земель для выпаса скота.

По словам Акбаян Сексенбаевой, с августа текущего года по области Улытау выявлен 181 неиспользуемый земельный участок общей площадью 428 тыс. 118 гектаров. Это пастбищные земли. После разъяснительной работы с фермерами 62 из них приступили к освоению земель, а это лишь 140 тыс. 457 га.

В государственный фонд добровольно возвращено 56 земельных участков. Один земельный надел площадью 3 500 га изъят по судебному решению.

– Если фермер не намерен использовать землю по назначению и отказывается ее возвращать, начисляемый земельный налог для нарушителя сразу вырастет 20-кратно, его данные внесут в реестр недобросовестных землепользователей, – сообщила эксперт.

По оставшимся 56 земельным участкам проводится дальнейшая работа. Департамент по управлению земельными ресурсами области Улытау создан совсем недавно, новые руководители и сотрудники готовы приступить к проверкам.

Департамент сейчас организует межведомственную комиссию, которая и будет заниматься изъятием земельных участков у недобросовестных землепользователей.

Маловодье и прочие трудности

Стоит отметить, что при поддержке управления сельского хозяйства и земельных отношений области Улытау сдвинулось с мертвой точки решение многолетнего вопроса по определению и изменению границ земель общего пользования между городом Каражалом и Жанааркинским районом.

Согласно документам, поселок Жайрем находится в административном подчинении Каражала, а территориально относится к Жанааркинскому району. Пастбищных угодий в районе – хоть отбавляй, а в городе Каражале и поселке Жайрем – не хватает. Изменение границ проводится по просьбе местного населения Каражала и Жайрема – жанааркинцы пошли им навстречу.

Таким образом, из одной администрации в другую предварительно будут переданы пастбища общей площадью 45 тыс. га. Схематическая карта с указанием новых границ населенных пунк­тов находится на согласовании в акимате Жанааркинского района.

В принципе, жители Жайрема и Каражала могли на законных основаниях участвовать в конкурсах по предоставлению земельных участков, проводимых исполнительным органом Жанааркинского района. По ряду каких-то личных причин население предпочло не принимать в них участие, выступив за изменение районных границ.

Во время рабочих поездок по сельским округам и встреч с фермерами сотрудники областного управления сельского хозяйства и земельных отношений выявили ряд других проблем, которые негативно сказываются на развитии животноводства.

Одна из них – нехватка воды. В отдаленных районах вдали от водоемов единственная возможность напоить скот – пробурить скважину. С учетом логистики и ряда других факторов стоимость такого колодца порой достигает семи миллионов тенге.

Многие фермеры признаются, что им это не по карману. Даже если они возьмут субсидии на установку колодца – это не даст гарантии, что в скважине будет вода и она окажется пригодной для питья или полива. То есть источник еще нужно найти, а потом сделать анализ.

Другая причина недостаточного развития животноводства – проблемы с кредитованием. Льготные займы доступны не всем.

Чаще всего АО «Аграрная кредитная корпорация» отказывает в займе из-за отсутствия достаточного залога. Многие фермеры, с которыми общались новые руководители управления сельского хозяйства и земельных отношений, рассказали, что, не сумев получить льготный кредит под 6%, они занимали средства в банках второго уровня под 25% годовых. А ведь с доступным кредитом они могли бы существенно расширить свое дело.

– Этот вопрос для нас один из приоритетных, – отметила Акбаян Сексенбаева. – Сейчас решаем, как можно помочь животноводам.

Привозная «корзина»

Под пашни в области Улытау отведено 51 тыс. 581 га, из которых используется 31,2 тыс. га. Выращивают пшеницу – на 20,8 тыс. га (66,6%), ячмень – 10,4 тыс. га (33,3%). Лишь 0,1% приходится на картофель – 71 гектар.

Земледелием занимаются в основном два района – Улытау­ский, где посевные площади пшеницы составляют 20,5 тыс. га, ячменя – 5,5 тыс. га, картофеля – 43 га. А также Жанааркинский, где посевы пшеницы – 350 га, ячменя – 4,8 тыс. га, картофеля – 28 га.

Пшеницы едва хватает на город – в Жезказгане есть собственный мукомольный комплекс. Но основная задача – обеспечить область, ее города и районы, где хлеб привозной или выпекается из привозной муки.

– Мы импортозависимы, – отметила Акбаян Сексенбаева. – Даже такие овощи, как картофель, лук, морковь, у нас не выращиваются. Когда-то давно в поселке Талап, что рядом с Жезказганом, выращивали прекрасный картофель, сейчас там земля «отдохнувшая», готова к посевам.

Недавно в областное управление обратился жезказганский предприниматель Сергей Ким. В этом году он делал пробную посадку на небольшом участке возле поселка и получил отличный урожай капусты, картофеля, бахчевых культур. Ранее аграрий подавал заявку в «КазАгроФинанс» на получение кредита для расширения площади посева, но ему было отказано. Впрочем, расстроило его другое – он хотел сбыть свою продукцию населению по ценам ниже рыночных, но потом выяснил, что местные перекупщики втридорога перепродавали его овощи на местных рынках…

Фермер готов работать и на­деется, что в акимате ему помогут с арендой большего участка земли, а также дадут гарантии, что продукция пойдет на прилавки без накруток для населения.

Чтобы стимулировать развитие овощеводства, управлением сельского хозяйства и земельных отношений разработана специальная программа для привлечения инвесторов, сейчас она находится на согласовании. Со стороны акимата будущим аграриям предлагаются субсидии, кредитование, плюс – земельные участки на льготных условиях. Инвестором может выступить любой гражданин республики, любой житель области Улытау, частный предприниматель.

Выращивание овощных культур – дело хлопотное, поэтому желающих заниматься этим видом деятельности не так уж и много. А те, кто хотел бы себя попробовать в роли агрария, не знают с чего начать. Интернет – не в помощь, агрономов в области Улытау нет вообще.

Поэтому руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Кайрат Мутаев пригласил ученого-агронома из Костаная, который приедет в декабре текущего года на несколько месяцев, чтобы разъяснить фермерам, как в суровых климатических условиях выращивать овощи и зерновые культуры и получать большие урожаи.

Пока же, чтобы обеспечить регион самыми необходимыми продтоварами, Кайрат Мутаев совместно с руководством правления АО «СПК Улытау» осуществили рабочую поездку в Павлодарскую область для встречи с крупнейшими фермерскими хозяйствами по вопросу поставок в регион картофеля и лука.

По итогам поездки сотрудниками управления разработана и подана на утверждение в Правительство РК бюджетная заявка для получения 1 млрд тенге, которые будут направлены на формирование стабилизационного фонда для урегулирования цен на социально значимые продуктовые товары.

По словам Акбаян Сексенбаевой, данная работа предусматривает частичное насыщение внутреннего рынка необходимой продукцией в период межсезонья. Крестьянские хозяйства выразили готовность оказать помощь области Улытау, свою продукцию они будут поставлять по умеренным ценам.

– Мы хотим стабилизировать цены, – отметила Акбаян Сексенбаева. – Что касается растениеводства, то в рамках Комплексного плана социально-экономического развития области Улытау на 2022–2026 годы предусмотрено создание фермерских хозяйств по выращиванию картофеля и овощей общей площадью не менее 400 га. Исполнение намеченных планов начнется с 2023-го.